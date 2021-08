Tomasz Cichowicz nowym Dyrektorem Zarządzającym w BinarApps

Z dniem 1 sierpnia 2021, nowym Dyrektorem Zarządzającym BinarApps, polskiej spółki tworzącej produkty cyfrowe dla biznesu, zostaje Tomasz Cichowicz. Dotychczasowy prezes i v-ce prezes firmy, Adam Przymusiała i Maciej Krasowski, skoncentrują swoje działania na wsparciu zespołu zarządzającego.

Tomasz Cichowicz dołączył do BinarApps w styczniu 2020 roku, kiedy to objął stanowisko Chief Strategy Directora. Przez ostatnie 18 miesięcy był odpowiedzialny za stworzenie

i implementację strategii rozwoju spółki, wzrost wartości firmy oraz skalowanie biznesu. W tym okresie firma otworzyła Delivery Center w Gdyni, uruchomiła nowe specjalizacje techniczne w obszarze React Native i Java oraz rozbudowała dział Consultingu. Pomimo okresu pandemii, BinarApps udało się odnotować w 2020 roku 35% wzrost r/r. Obecnie firma zatrudnia ponad 130 pracowników i realizuje blisko 60 projektów dla klientów z całego świata.

– Dołączenie Tomasza Cichowicza do BinarApps, zbiegło się z trudnym okresem na rynku, jakim była pandemia COVID-19. W tym czasie jednak udowodnił, że jest niezwykle sprawnym managerem i osobą godną zaufania doskonale czującą firmę i wartości, na których została zbudowana. Wspólnie udało nam się nie tylko utrzymać cały zespół BinarApps, ale też rozbudowaliśmy nasze kompetencje, otworzyliśmy nowy oddział w Trójmieście i odnotowaliśmy duży wzrost zarówno po stronie przychodów jak i pracowników. Jestem pewien, że z Tomaszem w nowej roli, czeka nas wiele sukcesów i wspaniała przyszłość – powiedział Adam Przymusiała, dotychczasowy prezes i jeden z założycieli BinarApps.

Tomasz Cichowicz jest absolwentem informatyki na Politechnice Łódzkiej oraz Coventry University. Posiada również tytuł Executive MBA, który zdobył w European School

of Management and Technology w Berlinie. Przed dołączeniem do BinarApps pracował jako programista, prowadził własny software house (w Łodzi i w Wielkiej Brytanii) i kierował funduszem Venture Capital. Poza pracą w BinarApps jest aktywnym animatorem środowiska start-upowego oraz mentorem w programach takich jak MIT Enterprise Forum, MOST Foundation, Startup Hub czy też Młodzi w Łodzi.