Największe sklepy online trzymają dane na ich serwerach. Teraz rywale stworzą jeden biznes

Polskie firmy Centuria i Adminotaur łączą siły, aby zdobyć pozycję lidera rynku business continuity.

Łączące się marki dostarczają usługi dla e-biznesów generujących rocznie ponad 3 miliardy złotych sprzedaży.

Poznańska Centuria to jeden z liderów profesjonalnych rozwiązań serwerowych i administracyjnych dla e-commerce. Krakowski Adminotaur specjalizuje się w DevOps (Developement and Operations), skupiając się na integracji, automatyzacji i dostarczaniu oprogramowania oraz realizując projekty chmurowe.

Co łączy tak popularne marki, jak eobuwie.pl, Homla, Lancerto czy Medicover? Wszystkie one powierzyły odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości swoich usług online (w tym serwerów) jednej firmie. To poznańska Centuria S.A. – jedna z niewielu firm ze 100% polskim kapitałem w bardzo szybko rosnących usługach continuity.

Continuity, czyli inaczej usługi ciągłości działania, to rynek, którego wartość w Polsce eksperci szacują obecnie na ok. 4 mld złotych. Wielkopolanie z Centurii mają ambicje, by walczyć o pozycję jego lidera. Właśnie połączyli się strukturalnie z jednym z rywali – krakowskim Adminotaur Sp. z o.o., dodając do portfolio tak bardzo potrzebne usługi typu DevOps. Dlaczego to ważna informacja dla polskiej branży e-commerce?

Czym są usługi business continuity (ciągłości działania)?

Zadaniem firm z continuity jest planowanie i zapewnienie ciągłości działania firm w przypadku awarii, katastrof lub innych zakłóceń. Do skutecznego i kompleksowego działania w continuity potrzebne jest specyficzne połączenie kompetencji IT, praktyki w hostingu (obsłudze serwerów) oraz w tzw. DevOps.

Specjaliści continuity analizują ryzyka i tworzą plany awaryjne na wypadki takie jak: błędy oprogramowania, uszkodzenia sprzętu, cyberataki czy zdarzenia losowe i katastrofy. Słowem – ich zadaniem jest przeciwdziałanie przerwom w usługach cyfrowych.

Dane klientów usług business continuity są bezpieczniejsze a infrastruktura jest łatwo skalowalna, w razie potrzeb rozwoju skali działalności. Z kolei kompetencje DevOps zapewniają efektywne zarządzanie systemami, szybkie reakcje na problemy i ułatwione skalowanie rozwoju usług cyfrowych.

Firmy zajmujące się continuity umożliwiają zminimalizowanie przestojów, ochronę danych i stabilność biznesową.

Wartość tego rynku w Polsce eksperci szacują na ok. 0,2-0,5% wartości łącznej rynku e-commerce.

Łączące się marki dzisiaj dostarczają serwery oraz obsługę IT dla e-sklepów generujących rocznie ponad 3 miliardy złotych sprzedaży i generujących ponad kilkaset tysięcy transakcji jednego dnia. Stabilności takiej skali działań nie powierza się przypadkowym osobom, potrzebni są eksperci. Założyciel Centurii, dr Maciej Kalkowski, zaczynał od kariery naukowej. Do dziś jest adiunktem w Zakładzie Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych UAM. Gruntowną wiedzę informatyczną połączył ze zrozumieniem potrzeb współczesnych biznesów.

– Kto prowadził lub kiedykolwiek budował sklep online, doskonale wie, jak kluczowe dla skuteczności biznesowej jest utrzymanie bezpieczeństwa danych i szybkości działania strony internetowej lub aplikacji sprzedażowej. Doświadczony partner technologiczny, który sprawia, że serwery e-sklepu działają, to strategiczna konieczność, bo nie tylko zapewnia ciągłość działania, ale i zwiększa skuteczność działania sklepu online – mówi dr Maciej Kalkowski, założyciel i prezes Centurii.

Według raportu e-Izby „Dekada polskiego e-commerce” większość menedżerów e-commerce ocenia, że przez najbliższe 2 lata dynamika e-handlu utrzyma się na wysokim poziomie 15-20% rocznie. To rozwój przyprawiający o zawrót głowy, który jednak tworzy silny popyt na wiarygodne continuity, w tym wspierające je usługi hostingowe i IT. Co więcej, do tego dołącza trend związany z infrastrukturą chmurową, w szczególności opartą na AWS (usłudze Amazon Web Service – przyp.).

Centuria to jeden z liderów profesjonalnych rozwiązań serwerowych i administracyjnych dla e-commerce. W gronie klientów firmy są m.in. grupa CCC (eobuwie i DeeZee), Homla, Lancerto czy Medicover, którzy od wielkopolan dzierżawią przestrzeń serwerową oraz utrzymują hostingową ciągłość działania dla swoich biznesów online, a także korzystają z tzw. SysOps (System Operations), czyli utrzymania stabilności i wydajności systemów informatycznych.

Krakowski Adminotaur specjalizuje się w DevOps (Developement and Operations), skupiając się na integracji, automatyzacji i dostarczaniu oprogramowania oraz projektach chmurowych, w szczególności opartych na Amazon Web Services.

Co połączenie tych dwóch podmiotów oznacza dla ich aktualnych i nowych klientów? Centuria poszerza swoje portfolio o szerokie kompetencje DevOps oraz obsługę chmurową. Adminotaur będzie mógł dzięki połączeniu korzystać ze strukturalnych atutów Centurii – zarówno w kwestii kompetencji w hostingu, jak i wysokich standardów obsługi. Centuria posiada certyfikat ISO 27001 oraz zapewnia usługi zgodne ze standardem PCI-DSS (czyli norm bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych kart płatniczych). Klienci Adminotaura mogą oczekiwać podniesienia standardu usług, podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury czy jeszcze wyższych standardów w ochronie danych osobowych.

Spółki deklarują, że chcą stabilnie dążyć do budowy pozycji lidera w rynku continuity.

Połączenie kompetencji łączących się marek, w szczególności oferowanie usług DevOps i SysOps przez jedną organizację, umożliwi klientom jeszcze skuteczniejsze zarządzanie infrastrukturą IT, co przełoży się na zwiększoną wydajność i konkurencyjność ich biznesów.

– Jesteśmy pewni, że dzięki integracji usług Centurii i Adminotaura, właściciele platform e-commerce oraz firm sprzedających usługi w modelu SaaS, platform IoT (Internet-of-Things), portali informacyjno-rozrywkowych czy Software-House’ów odniosą szybko znaczące korzyści, takie jak ułatwiona skalowalność, poprawa bezpieczeństwa danych oraz efektywniejsze zarządzanie projektami IT – wskazuje Marcin Migacz założyciel i CEO Adminotaur.

W najbliższych miesiącach Centuria i Adminotaur przeprowadzą integrację części swoich procesów biznesowych, celując w zwiększanie konkurencyjności. Co istotne, obie spółki aktywnie rekrutują pracowników, oferując rynkowi wsparcie 24/7 przez 365 dni w roku.