Sytuacja gospodarcza i inflacja wpływają na zmiany zachowań zakupowych klientów

Obecna sytuacja gospodarcza i wysoka inflacja wpłynęły na zmianę zachowań zakupowych klientów. Pojawiają się nowe trendy rynkowe – klienci szukają tańszych zamienników, ale ważne są także nowości, innowacje i wykorzystanie technologii w handlu. Przykładem mogą być aplikacje mobilne, które ułatwiają zakupy. Wiele sieci handlowych inwestuje w rozwój e-commerce i chce oferować klientom nowe kanały zakupowe. Klienci cenią też zobowiązanie sieci do zrównoważonego rozwoju oraz podejście przyjazne dla środowiska. Dlatego sieci detaliczne inwestują w energię odnawialną, ograniczają zużycie plastiku i poprawiają efektywność energetyczną sklepów. Rozwijają też nowe formaty w innych segmentach rynku – takich jak gastronomia czy produkty ekologiczne. Firmy mocno stawiają również na współpracę, nowoczesną kulturę organizacyjną, inwestują w szkolenia i rozwój pracowników oraz w budowanie zespołów opartych na wartościach – takich jak otwartość i współpraca.

– Bez wątpienia obecna sytuacja gospodarcza i wysoka inflacja mają wpływ na zmianę zachowań zakupowych naszych klientów. Obserwujemy trendy rynkowe, ale też na podstawie danych rzeczywistych jesteśmy w stanie na te zmiany bardzo dynamicznie odpowiadać – powiedział serwisowi eNewsroom.pl podczas Kongresu Retail Trends 2023 Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska. – Dzisiaj klient znajduje się pod ogromną presją cenową, szuka tańszych zamienników. Dla nas jako Żabki z punktu widzenia modern convenience istotny jest rozwój Żabki Café. To jest nasz kierunek strategiczny. Już dzisiaj inwestujemy ogromne środki w doposażenie sklepów po to, żeby zaoferować zupełnie nowe opcje – typu frytki czy nuggetsy. Z całą pewnością strefa gastronomiczna to jest nasz istotny wyróżnik i będziemy chcieli w nią mocno i dynamicznie inwestować. Drugim aspektem są innowacje produktowe, które są domeną Żabki. Pod tym względem jesteśmy absolutnym liderem i wspólnie z naszymi partnerami handlowymi oraz dostawcami tworzymy zupełnie nowe rozwiązania po to, aby klient mógł być codziennie zaskakiwany ofertą – podkreśla Kijewski.