Mercedes-Benz przygotowuje się do przejścia na napędy wyłącznie elektryczne

Od 2025 r. wszystkie nowo wprowadzane modele będą opracowywane od samego początku jako auta elektryczne.

Tylko w 2025 r. Mercedes-Benz wprowadzi na rynek 3 główne koncepcje architektury pojazdów w 100% elektrycznych.

Pod koniec dekady – jeśli pozwolą na to warunki rynkowe – Mercedes-Benz będzie gotowy do całkowitego przejścia na napędy w 100% elektryczne.

Mercedes-Benz planuje utworzenie 8 gigafabryk i wspólnie z partnerami chce montować ogniwa

o pojemności ponad 200 gigawatogodzin. Nowe partnerstwa na rzecz rozwoju i produkcji ogniw akumulatorowych w Europie.

Podniesienie efektywności elektrycznych układów napędowych poprzez integrację pionową oraz przejęcie firmy YASA, specjalisty w dziedzinie ultrawydajnych silników osiowych.

Plug & Charge – wygodne ładowanie bez dodatkowych czynności w celu uwierzytelnienia i płatności; usługa Mercedes me Charge z siecią ponad 530 000 punktów ładowania AC i DC na całym świecie.

Przyspieszenie rozwoju elektryfikacji oznacza radykalną zmianę w zakresie alokacji kapitału.

Mercedes-Benz zobowiązuje się do realizacji swoich celów dotyczących marży – również w segmencie pojazdów BEV.

Do końca dekady – o ile pozwolą na to warunki rynkowe – Mercedes-Benz chce być gotowy do całkowitego przejścia na zasilanie energią elektryczną. W ramach „przesiadki” ze strategii „pierwszeństwa prądu” (ang. electric first) na napędy wyłącznie elektryczne, producent aut z gwiazdą przyspiesza swoją transformację w kierunku bezemisyjnej, opartej na oprogramowaniu przyszłości.

W 2022 r. Mercedes-Benz zaoferuje pojazdy zasilane prądem (BEV) we wszystkich segmentach, w których jest obecny na rynku. Od 2025 r. wszystkie nowo wprowadzane platformy nowej architektury będą całkowicie elektryczne, a klienci będą mieli do wyboru wyłącznie elektryczną alternatywę dla każdego produkowanego przez firmę modelu. Mercedes-Benz zamierza realizować tę przyspieszoną transformację przy zachowaniu swoich celów w zakresie zyskowności.

„Transformacja w kierunku napędu elektrycznego nabiera tempa – zwłaszcza w segmencie aut luksusowych, do którego należy Mercedes-Benz. Punkt krytyczny jest coraz bliżej i kiedy rynki do końca tej dekady przestawią się na zasilanie wyłącznie prądem, będziemy (na to) gotowi” – powiedział Ola Källenius, dyrektor generalny Daimler AG oraz Mercedes-Benz AG. „Ten krok oznacza gruntowną realokację kapitału. Zarządzając tą przyspieszoną transformacją przy jednoczesnym zachowaniu naszych celów w zakresie rentowności, zapewnimy Mercedes-Benz trwały sukces. A ponieważ dysponujemy wysoko wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrą, jestem przekonany, że ta ekscytująca nowa era będzie dla nas pomyślna”.

Aby usprawnić i ułatwić tę zmianę, Mercedes-Benz przedstawia kompleksowy plan, który obejmuje znaczące przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych. Łączne inwestycje w pojazdy elektryczne z zasilaniem akumulatorowym w latach 2022-2030 wyniosą ponad 40 mld euro. Przyspieszenie i rozwój gamy aut elektrycznych przyniesie punkt zwrotny dla akceptacji tych pojazdów.

Plan technologiczny – platformy nowej architektury

W 2025 r. Mercedes-Benz wprowadzi na rynek trzy platformy nowej architektury zaprojektowane pod kątem napędu wyłącznie elektrycznego:

EA dla wszystkich aut od klasy średniej wzwyż; skalowalny modułowy układ jako „szkielet” dla samochodów z przyszłego portfolio „elektryków”;

dla wszystkich aut od klasy średniej wzwyż; skalowalny modułowy układ jako „szkielet” dla samochodów z przyszłego portfolio „elektryków”; EA – platforma przeznaczona dla pojazdów elektrycznych o wysokich osiągach, skierowana do klientów Mercedes-AMG ;

– platforma przeznaczona dla pojazdów elektrycznych o wysokich osiągach, skierowana do klientów Mercedes-AMG ; EA – zapoczątkuje nową epokę elektrycznych vanów i lekkich samochodów dostawczych, które

w przyszłości przyczynią się do bezemisyjnego transportu oraz bezemisyjnych miast.

Integracja pionowa

Po reorganizacji działań w dziedzinie zespołów napędowych, w celu skupienia planowania, rozwoju, zakupów i produkcji pod jednym szyldem, Mercedes-Benz pogłębi poziom integracji pionowej w zakresie produkcji i rozwoju oraz pozyska technikę napędów elektrycznych. Krok ten obejmuje przejęcie brytyjskiej firmy produkującej silniki elektryczne YASA. Dzięki temu Mercedes-Benz otrzymuje dostęp do unikalnej techniki silników osiowych i specjalistycznej wiedzy, pozwalającej opracować nową generację ultrawysokowydajnych jednostek. Kluczową część strategii – z wyraźnym naciskiem na efektywność i sumaryczny koszt całego zespołu, w tym falowników i oprogramowania – stanowią silniki elektryczne własnej konstrukcji, takie jak eATS 2.0. Istotną rolę w przyspieszeniu strategii elektryfikacji Mercedes-Benz mają odegrać Chiny – największy na świecie rynek nowych pojazdów energetycznych (NEV), na którym działają setki firm i dostawców wyspecjalizowanych w komponentach EV oraz oprogramowaniu.

Akumulatory

Mercedes-Benz będzie potrzebował akumulatorów o pojemności ponad 200 gigawatogodzin i w związku z tym, wraz ze swoimi partnerami, na całym świecie planuje otworzyć 8 gigafabryk do produkcji ogniw. To uzupełnienie zaplanowanej już sieci 9 zakładów, które mają budować akumulatory. Baterie nowej generacji będą wysoce znormalizowane i mają nadawać się do użytku w ponad 90% wszystkich samochodów osobowych oraz dostawczych Mercedes-Benz.

Jeśli chodzi o produkcję ogniw firma zamierza połączyć siły z nowymi europejskimi partnerami. Cel: wspólne opracowanie i wytwarzanie przyszłościowych ogniw oraz modułów. To krok, który gwarantuje, że nawet w epoce elektrycznej Europa pozostanie w sercu przemysłu motoryzacyjnego. Produkcja ogniw zapewni Mercedes-Benz możliwość transformacji istniejącej sieci fabryk układów napędowych. Poprzez systematyczny montaż najbardziej zaawansowanej techniki ogniw akumulatorowych w swoich samochodach osobowych i dostawczych producent dąży do zwiększania zasięgu w trakcie cyklu produkcyjnego poszczególnych modeli. Przy następnej generacji akumulatorów Mercedes-Benz będzie współpracować z takimi partnerami jak SilaNano, by dalej zwiększać gęstość energii – tym razem poprzez zastosowanie w anodzie kompozytu krzemowo-węglowego. Pozwoli to uzyskać niespotykany dotąd zasięg i dodatkowo skrócić czas ładowania. Mercedes-Benz prowadzi też rozmowy z partnerami w celu opracowania akumulatorów w technice półprzewodnikowej, o jeszcze większej gęstości energii oraz wyższym poziomie bezpieczeństwa.

Ładowanie

Mercedes-Benz pracuje również nad wyznaczeniem nowych standardów w dziedzinie ładowania. Plug & Charge umożliwi klientom podłączanie, ładowanie i odłączanie samochodu bez dodatkowych czynności związanych z uwierzytelnianiem i przetwarzaniem płatności. Funkcja Plug & Charge zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku, wraz z wprowadzeniem na rynek modelu EQS. Już dziś Mercedes me Charge jest jedną z największych sieci ładowania na świecie – obecnie obejmuje ona ponad 530 000 punktów AC i DC na całym świecie. Ponadto Mercedes-Benz pracuje nad rozbudową sieci ładowania wspólnie z firmą Shell. Dzięki temu klienci zyskają dostęp do sieci Shell Recharge, która do 2025 r. będzie składać się z ponad 30 000 punktów w Europie, Chinach i Ameryce Północnej (w tym ponad 10 000 ładowarek o wysokiej mocy). Producent spod znaku trójramiennej gwiazdy planuje również uruchomienie w Europie szeregu stacji ładowania premium, które przy okazji ładowania będą oferować najwyższej klasy udogodnienia.

VISION EQXX

Mercedes-Benz pracuje właśnie nad Vision EQXX – samochodem elektrycznym o rzeczywistym zasięgu ponad 1000 km, dążąc przy tym do jednocyfrowego zużycia kWh na 100 kilometrów podczas jazdy autostradowej z normalną prędkością. Multidyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą eksperci z działu wysokowydajnych zespołów napędowych Mercedes-Benz (HPP – High Performance Powertrain), robi szybkie postępy w realizacji ambitnych celów tego projektu. Światowa premiera Vision EQXX odbędzie się w 2022 r. Postęp techniczny dokonany z jego pomocą ma zostać wykorzystany przy tworzeniu nowych modułów dla aut elektrycznych.

Plany produkcyjne

Aktualnie Mercedes-Benz przygotowuje swoją globalną sieć fabryk do produkcji pojazdów wyłącznie z napędem elektrycznym – zgodnie z tempem rozruchu dostosowanym do zapotrzebowania rynku. Wczesne inwestycje w elastyczną produkcję i najnowocześniejszy system produkcyjny MO360 sprawiają, że Mercedes-Benz już dziś może masowo produkować pojazdy BEV. W przyszłym roku, w 7 lokalizacjach na 3 kontynentach, wytwarzanych będzie 8 modeli samochodów elektrycznych Mercedes-Benz. Ponadto do 2022 r. wszystkie zakłady montujące auta osobowe i akumulatory prowadzone przez Mercedes-Benz AG przestawią się na produkcję neutralną pod względem emisji CO 2 . Aby zwiększyć efektywność produkcji, Mercedes-Benz łączy siły z niemiecką firmą GROB – światowym liderem w zakresie wysoce innowacyjnych systemów produkcji akumulatorów i automatyzacji, podnosząc swoje zdolności produkcyjne baterii i zyskując dodatkowe know-how. Współpraca skupia się na technice montażu modułów akumulatorowych oraz całych pakietów. Mercedes-Benz planuje również otworzyć nową fabrykę recyklingu baterii w Kuppenheim w Niemczech, gdzie chce rozwijać moce i know-how w zakresie recyklingu. Rozpoczęcie jej działalności nastąpi w 2023 r., w zależności od wyników obiecujących rozmów z władzami.

Planowanie zasobów ludzkich

Przejście od zasilania silnikami spalinowymi na pojazdy elektryczne w Mercedes-Benz jest możliwe – i już trwa. Producent będzie kontynuował transformację kadry pracowniczej we współpracy z przedstawicielami pracowników, korzystając z rozbudowanych programów przekwalifikowania, wcześniejszych emerytur oraz odpraw. TechAcademies będą oferować pracownikom szkolenia pozwalające im zdobyć przyszłościowe kwalifikacje. Tylko w 2020 r. w zakresie elektromobilności przeszkolono około 20 000 zatrudnionych

w Niemczech. Aby zrealizować plany rozwoju systemu operacyjnego MB.OS, na całym świecie powstaje 3000 nowych miejsc pracy w działach inżynierii oprogramowania.

Plany finansowe

Mercedes-Benz niezmiennie angażuje się w realizację celów dotyczących swojej marży, nakreślonych jesienią 2020 r. Zeszłoroczne cele bazowały na założeniu, że do 2025 r. pojazdy hybrydowe i elektryczne będą stanowić 25% sprzedaży. Aktualne opierają się założeniu, że do 2025 r. udział nowych pojazdów xEV (zelektryfikowanych) w sprzedaży może sięgnąć nawet 50%, oraz na scenariuszu, w którym rynek zasadniczo przestawi się na samochody elektryczne do końca dekady. Ważną dźwignią jest zwiększenie przychodów netto na jednostkę – tu celem jest wzrost udziału pojazdów elektrycznych wysokiej klasy, takich jak modele Mercedes-Maybach i Mercedes-AMG, przy jednoczesnym przejmowaniu bardziej bezpośredniej kontroli nad cenami oraz sprzedażą. Wyniki będą wspierać rosnące przychody z cyfrowych usług. Mercedes pracuje również nad dalszą redukcją kosztów zmiennych i stałych oraz nad zmniejszeniem udziału nakładów inwestycyjnych. Wspólne platformy akumulatorowe i skalowalne elektryczne platformy nowej architektury w połączeniu z postępami w technice baterii przyniosą wyższy stopień standaryzacji wespół z ograniczeniem kosztów. Oczekuje się, że udział kosztów baterii w samochodzie znacząco spadnie. Alokacja kapitału przesuwa się z „pierwszeństwa prądu” (ang. electric first) na „tylko prąd” (ang. EV only). Inwestycje w silniki spalinowe i napędy hybrydowe typu plug-in w latach 2019-2026 spadną o 80%. Na tej podstawie Mercedes-Benz prognozuje, że marże firmy w świecie pojazdów BEV będą podobne do tych w erze samochodów spalinowych.

„Naszym głównym obowiązkiem w tej transformacji jest przekonanie klientów do zmiany – i chcemy to robić za pomocą atrakcyjnych produktów. Nasz flagowy model EQS to dla Mercedes-Benz dopiero początek nowej ery” – powiedział Källenius.