Michał Kanownik na szczycie Trójmorza w Sofii: Współpraca to pierwszy krok do rozwoju cyfrowej gospodarki w regionie

Unikanie przeregulowania prawnego, zdobywanie środków finansowych na rozwój produktów i usług, zachęty, w tym ulgi podatkowe dla centrów badawczo-rozwojowych czy budowa kompetencji cyfrowych – to główne wyzwania dla branży cyfrowej krajów Trójmorza, o których mówił prezes Związku Cyfrowa Polska podczas Three Seas Business Forum w Sofii.

Michał Kanownik był gościem panelu dotyczącego innowacji, w czasie którego reprezentował branżę cyfrową i nowoczesnych technologii Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W panelu wzięli też udział m.in Komisarz KE ds. innowacj, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, bułgarski Minister Gospodarki Kiril Petkov, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Informacyjnej Estonii Andres Sutt oraz Wiceminister Gospodarki i Innowacji Litwy Egle Markeviciute, oraz przedstawiciele biznesu z regionu. Michał Kanownik reprezentował Związek Cyfrowa Polska oraz CEE Digital Coalition – projekt branży cyfrowej i nowoczesnych technologii państw Europy Środkowo-Wschodniej, powstałej z inicjatywy polskiej organizacji. Goście dyskutowali na temat budowania ekosystemów sprzyjających innowacji, szans na współpracę w tym zakresie i obiecujących inicjatyw oraz dzielili się przykładami skutecznych działań na rzecz innowacji w swoich państwach.

Środki i warunki dla innowacji

– Współpraca w regionie jest najważniejszym warunkiem dla rozwoju cyfrowej gospodarki w Trójmorzu. Aby jednak była możliwa, potrzebne są środki finansowe na rozwój projektów produktów i usług. Możemy ich poszukiwać w funduszach odbudowy, ale również pośród prywatnych przedsięwzięć – powiedział Michał Kanownik przedstawiając swoją receptę na rozwój innowacji w krajach Trójmorza. Przytoczył przykład działań podejmowanych w Polsce. – W naszym kraju ponad 60 proc. środków przeznaczonych na działalność B+R pochodzi z sektora prywatnego. Jestem pewien, że w Europie drzemie wystarczająco dużo środków, by napędzać innowacje – zaznaczył.

W tym kontekście jego zdaniem ważne są również odpowiednie regulacje prawne. – Konieczne jest odpowiedzialne i sprzyjające innowacji środowisko prawne. Wyzwaniem, które stoi przez UE, jest unikanie przeregulowania tego obszaru. Za świetne przykłady w obszarze regulacji mogą posłużyć polskie rozwiązania takie jak pakiet Innovation Box czy ulgi podatkowe dla centrów badawczo-rozwojowych, w których może rozwijać się nauka, stanowiąca napęd innowacji – mówił.

Od idei do biznesu

Jako dowód skuteczności tych zabiegów regulacyjnych prezes Związku Cyfrowa Polska przytoczył przykłady lokowania jednostek R&D w kraju. Przypomniał, że w Polsce znajdują się są potężne centra B+R, budowane zarówno przez największe światowe marki, takie jak Nokia, Ericsson, Samsung, czy IBM, ale również przez nasze rodzime firmy, jak Asseco, które zatrudnia ponad 6000 osób w obszarze badań i rozwoju. W opinii Michała Kanownika postęp wiedzy musi jednak być skutecznie komercjalizowany. – Start-upy i przedsiębiorstwa są potrzebne, by realizować i wdrażać innowacyjne pomysły oraz owoce postępu nauki. Wyzwaniem w tym obszarze jest budowanie pomostu pomiędzy start-upami oraz największymi graczami technologicznymi na rynku. Potrzebujemy stworzyć warunki współpracy między gigantami i lokalnymi i regionalnymi firmami – powiedział.

Wyzwania na drodze innowacji

Mówiąc o wyzwaniach, jakie stoją przed krajami Trójmorza w kontekście tworzenia innowacji, podkreślił znaczenie kompetencji cyfrowych. – Potrzebujemy wykwalifikowanej kadry zasilającej wschodzące firmy. Budowanie umiejętności cyfrowych jest fundamentalnym zadaniem stojącym przed naszymi rządami i całą UE. Wyedukowani eksperci są jednak tak samo ważni, jak świadomi cyfrowo konsumenci i użytkownicy oraz kompetentny sektor MŚP – stwierdził.

W czasie panelu podniesiono również kwestię znaczenia wyspecjalizowania się w danych obszarach gospodarki zjednoczonych w Trójmorzu państw. To po to, aby maksymalizować tempo rozwoju innowacji. Michał Kanownik zauważył jednak, że zanim to nastąpi, należy skutecznie zidentyfikować obszary tych specjalizacji. – Konkurencja to świetne narzędzie. Powinna w pierwszej kolejności występować pomiędzy biznesem w naszym regionie, aby wyszukiwać najlepsze rozwiązania i pomysły, a dopiero następnie się nimi dzielić. Zanim rozpoczniemy się specjalizować, musimy najpierw na drodze otwartej konkurencji wykazać, co najlepszego do zaoferowania ma każde z państw – podkreślił.