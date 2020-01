Minister M. Zagórski: Najważniejsze cele na 2020 rok to dostęp do szybkiego internetu, wdrożenie 5G i rozwój administracji cyfrowej

2020 rok będzie kluczowy dla rozwoju projektów związanych z cyfryzacją państwa. Minister Marek Zagórski zarysował wyzwania Ministerstwa Cyfryzacji na najbliższy rok. Priorytetowo potraktowane zostaną projekty związane z rozwojem infrastruktury sieciowej. Rząd sfinalizuje projekty dotyczące upowszechniania internetu oraz wdrożenia systemów cyfrowej administracji publicznej. Można spodziewać się także zwiększonych nakładów na projekty związane z poprawą krajowych systemów cyberbezpieczeństwa.

– 2020 rok jest dla Ministerstwa Cyfryzacji rokiem, w którym kilka ważnych projektów osiągnie swoją dojrzałość. Przede wszystkim zakończymy budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i wraz z nią większość projektów budowy sieci światłowodowej będzie już w fazie końcowej w ramach tych umów, które zostały zawarte w latach 2017, 2018 i 2019 . Liczba gospodarstw domowych, która w Polsce jeszcze nie ma dostępu do szybkiego internetu, spadnie z ponad 5 do poniżej 3 mln, co będzie bardzo znaczącym punktem w rozwoju dostępu do usług telekomunikacyjnych – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanie polski rząd, będzie wdrożenie pierwszej w pełni funkcjonalnej sieci 5G. Komisja Europejska zobligowała wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do uruchomienia infrastruktury 5G przynajmniej w jednym mieście do końca 2020 roku.

Dyrektywa ma wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed całą Europą dynamiczny rozwój systemów internetu rzeczy oraz wzrost liczby urządzeń mobilnych. Z tegorocznego raportu opracowanego przez Instytut Łączności oraz przedstawicieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji wynika, że jeśli w Polsce nie zostaną przeprowadzone zmiany infrastrukturalne związane z modernizacją sieci łączności bezprzewodowej, w tym m.in. wdrożeniem 5G, w perspektywie najbliższych trzech lat może grozić nam masowy blackout systemów telekomunikacyjnych.

Wdrożenie sieci 5G może także poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju. Analitycy z firmy Accenture we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej opracowali raport „Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania”, z którego wynika, że uruchomienie sieci 5G pozwoli wdrożyć szereg innowacji zarówno w sektorze usług, jak i administracji publicznej. Przełoży się to na zwiększenie PKB do 2028 roku o 1,2 proc.

– Chcemy uruchomić podejście procesowe, żeby całe procesy życiowe obywatela, także w różnych zawodach, np. rolnika, mogły być obsługiwane w sposób spójny. Będziemy pracować nad integracją systemów, portali, platform nie tylko administracji rządowej, lecz także razem z administracją samorządową – wskazuje minister Zagórski.

Sercem nowoczesnego, cyfrowego systemu administracji publicznej będzie Portal RP – platforma, w ramach której znajdą się dane udostępniane na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie rządowe usługi elektroniczne.

– Uruchamiamy, bo mamy już do tego także podstawy formalne, chmurę publiczną i chmurę rządową, rozpoczynamy więc proces przenoszenia administracji do chmury obliczeniowej. W związku z tym mamy nadzieję, że to będzie impuls także dla przedsiębiorców, żeby pełniej korzystać z usług chmurowych, także w kontekście innego ważnego wyzwania, jakim jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sieci – zapewnia Marek Zagórski.

Eksperci z Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Cyfryzacji przygotowali wstępne założenia do Aktu o cyberbezpieczeństwie, dokumentu opisującego kroki, jakie administracja publiczna powinna podjąć w trosce o cyfrowe bezpieczeństwo obywateli. Proponowany model zakłada ścisłe współdziałanie sektora publicznego i prywatnego, aby zwiększyć dostępność certyfikowanych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo planuje także inwestować w rozwój platformy mObywatel, która ma być uniwersalnym punktem dostępowym dla najróżniejszych usług publicznych i prywatnych. Urzędnicy chcą umożliwić podpięcie do niej usług komercyjnych, aby obywatele mogli obsługiwać za pośrednictwem jednej aplikacji zarówno wszelkiego rodzaju wnioski urzędowe, jak i systemy transportu miejskiego czy nawet cyfrowe karty członkowskie do siłowni.

– Symbolicznym wydarzeniem w 2020 roku będzie także organizacja Światowego Forum Zarządzania Internetem, czyli IGF, który w listopadzie odbędzie się w Katowicach. To najważniejsza impreza gromadząca wszystkie autorytety, środowiska, podmioty, organizacje, ruchy, a także rządy, które chcą i mają coś do powiedzenia w kwestii rozwoju internetu na świecie – zapowiada Marek Zagórski.