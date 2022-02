Mówić to jedno, a działać drugie

Ostrzeżenie ze strony USA o możliwym szybkim ataku Rosji na Ukrainę przecenia mocno złotego. Pozytywne aspekty dla naszej waluty jak polityka monetarna, na razie schowane za “kotarą”. Czy możliwa jest interwencja NBP, by wzmocnić naszą walutę?

Niepokojące informacje

W piątkowe popołudnie doszło do niespodziewanego zwrotu na notowaniach polskiej waluty. Kurs PLN w relacji do głównych walut wystrzelił o kilka groszy w górę. Była to konsekwencja informacji z USA, z ust doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa padły słowa o możliwym szybkim ataku Rosji na Ukrainę. Jak dodał, nawet jeszcze w trakcie trwania zimowych igrzysk olimpijskich, a element ten miałby być wykorzystany jako uśpienie czujności. Trzeba przyznać, że wracamy do tego zagrożenia, które nieco przycichło w ostatnich dniach, bo doszło do szeregu spotkań z Putinem i wydawało się, że ryzyko inwazji spadło. W sobotę rozmowę telefoniczną odbył również Joe Biden, ale zupełnie to nie uspokoiło sytuacji, i wydaje się, że prezydent Rosji nadal nie porzucił imperialistycznych zapędów.

Efekt polityki monetarnej schowany do “szafy”

Panika, która zapanowała tuż przed weekendem, na szczęście wraz z początkiem tygodnia nie eskaluje, co nie znaczy, że ryzyko minęło. Informacje z piątku zasiały olbrzymią niepewność, która przyniosła umocnienie walut uznawane za bezpieczne jak frank szwajcarski, czy jen japoński, i spadki na giełdach. Również co warte uwagi spowodowała wzrost cen ropy naftowej, które są blisko poziomu 100 USD za baryłkę. Czy zbawienna okaże się jutrzejsza wizyta kanclerza Niemiec na Kremlu, która pomoże rozładować napięcie? Okaże się, ale można sądzić, że do tego czasu nerwowość nie zniknie z rynków. Bądź co bądź na całej sytuacji straciła też nasza waluta, jako ta uznawana za ryzykowną. Kurs EUR/PLN wystrzelił ponad 4,55 i przynajmniej na ten czas efekt ostatniego posiedzenia RPP, gdzie po raz kolejny podniesiono stopy procentowe w Polsce, wyparował. Nie znaczy to, że trend spadkowy na parach powiązanych z PLN należy ostatecznie “zakopać”, bo ciągle mocnym argumentem będzie właśnie podnoszenie stóp procentowych w naszym kraju, zapewne na kolejnym posiedzeniu w marcu znów taki ruch zobaczymy. Niemniej, jednak jeśli napięcie na granicy Rosja-Ukraina nie minie, to trudno będzie o powrót do umocnienia złotego. Oczywiście, jeśli do inwazji dojdzie to EUR/PLN szybko wyskoczy ponad poziom 4,60.

Próba wiarygodności

W kontekście osłabienia złotego w ostatnich dniach warto przytoczyć słowa szefa RPP, który dość jasno dawał do zrozumienia, że zależy decydentom polityki monetarnej w Polsce na silnej walucie, i jeśli takowe nie nastąpi, nie zawahają się interweniować. Czy więc można się spodziewać takich działań w najbliższych godzinach? Nie można tego wykluczyć, szczególnie jeśli osłabienie złotego będzie potęgować, i dodatkowo nastąpi eskalacja napięcia w kontekście tematu ataku Rosji na Ukrainę. RPP takim ruchem podbudowałaby nieco swoją wiarygodność, która nie da się ukryć, mocno osłabła w ostatnich miesiącach.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy w InternetowyKantor.pl