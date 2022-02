Dolar w centrum uwagi

Amerykańska waluta pomimo realnie bardzo dobrych danych przeżywała wczoraj bardzo duże zawirowania. Obecnie pomimo tych perturbacji dolar wyraźnie zyskuje.

Zamieszanie na dolarze

Wczoraj byliśmy świadkami sporej huśtawki na dolarze amerykańskim po danych o godzinie 14:30. Sama publikacja powinna raczej wspierać dolara. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych była o 5 tysięcy niższa od oczekiwań, co potwierdza piątkowe dane o zwiększającej się liczbie miejsc pracy. Do tego kolejne rekordowe wyniki wskaźnika inflacji. To z kolei powoduje, że rosną szanse na szybsze od dotychczasowego konsensusu podwyżki stóp procentowych. Początkowo, co zresztą zrozumiałe, inwestorzy rozpoczęli kupowanie dolara i zyskiwał on względem euro. Kilka kwadransów później rozpoczęło się jednak dość niespodziewanie kupowanie euro za dolara. Ruch był na tyle silny, że dotarł pół centa powyżej poziomów sprzed publikacji danych. Do końca dnia jednak rynek zaczął wyrównywać tę anomalię. Dzisiaj dolar kontynuuje znów dobrą passę zarówno względem euro, jak i złotego.

Inflacja na Węgrzech wciąż przyspiesza

Dzisiejsze dane od naszych południowych sojuszników pokazują, że problem wysokich cen wcale się nie kończy. Inflacja w Budapeszcie wynosi obecnie 7,9% i jest wyższa o 0,5% od oczekiwań analityków. Tym samym znów mamy sytuację, że inflacja o dokładnie 5% przekracza stopy procentowe. W efekcie realna stopa procentowa pozostała na niezmienionym poziomie. Na rynku walutowym jest na razie spokojnie. Z jednej strony jest to trochę efekt piątku, gdzie inwestorzy nadal boją się ryzyk na Wschodzie. Z drugiej wyższa inflacja to szansa na dalsze i szybsze wzrosty stóp procentowych. Czynniki te mają przeciwny wpływ, co ogranicza zmienność na walucie Węgier.

Szwajcaria spokojnie

Poznaliśmy dzisiaj wzrost cen dla Szwajcarii. Wynosi on mało imponującą wartość 1,6%. Kraj ten jest w o tyle dobrej sytuacji, że w trakcie pandemii nie podjął na taką skalę walki jak inne kraje europejskie i sam nie spowodował u siebie problemu. Rekordowo ujemne stopy procentowe obowiązują tam zresztą od bardzo dawna. Tamtejsza gospodarka jest przystosowana do działania w takich warunkach. Frank jest zresztą od jakiegoś czasu w lekkim odwrocie po względnym uspokojeniu sytuacji na Wschodzie.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

16:00 – USA – Raport Uniwersytetu Michigan.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl