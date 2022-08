Na co zwracać uwagę, wybierając hurtownię dropshipping?

Decydując się na prowadzenie sklepu internetowego w dropshippingu, musisz mieć na uwadze, że satysfakcja Twoich klientów nie zależy wyłącznie od Ciebie. Na jakość świadczonych usług w dużej mierze będzie wpływała wiarygodność i rzetelność hurtowni, które wybierzesz do współpracy. W naszym poradniku podpowiemy Ci zatem, na jakie kryteria zwracać uwagę, podpisując umowy z dostawcami w dropshippingu.

Dlaczego wybór hurtowni dropshippingowych wpływa na renomę Twojego sklepu?

Dropshipping to model logistyczny polegający na przekazaniu hurtowni odpowiedzialności za magazynowanie, pakowanie i wysyłkę towaru. Dzięki temu właściciel sklepu internetowego oszczędza czas i pieniądze, które może przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Takie rozwiązanie powinno też zagwarantować mu wysoką jakość usług logistycznych, ponieważ pozostają one po stronie doświadczonych specjalistów.

Tyle w teorii. W praktyce hurtownie dropshippingowe mogą okazać się niewiarygodne. Nie przykładając należytej uwagi do jakości świadczonych usług, narażałyby Twoje dobre imię, renomę sklepu i satysfakcję klientów. Decydując się na outsourcing kluczowych procesów logistycznych, musisz więc zadbać o wybór dostawcy, który zagwarantuje Ci wysoką jakość usług.

Im bardziej doświadczona hurtownia, tym większe szanse, że sprosta ona oczekiwaniom Twoich klientów. Pamiętaj, że nie powinni oni nawet wiedzieć, skąd wysyłane są ich zamówienia. Za ewentualne problemy z dostawą czy jakością produktów będziesz więc odpowiadać osobiście. Znajdzie to z pewnością odzwierciedlenie w wynikach finansowych Twojej firmy.

Finanse to zresztą kolejny aspekt zależny od wyboru hurtowni dropshippingowej. Zauważ, że model ten ma pomóc Ci zoptymalizować budżet i zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Za zamawiany towar nie płacisz bowiem do momentu, aż znajdziesz na niego kupca. W Twoim interesie jest zatem znalezienie dostawcy, który zaoferuje Ci atrakcyjne cenniki, progi rabatowe czy kredyty kupieckie. Dzięki temu zachowasz elastyczność finansową i w pełni wykorzystasz potencjał dropshippingu.

Na co zwracać uwagę, wybierając hurtownie dropshippingowe?

Na rynku e-commerce działa całe mnóstwo hurtowni dropshippingowych, więc możesz mieć nie lada problem z wyborem tych odpowiednich. Sytuację ułatwi pewnie fakt, że wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie sklepowe będzie dysponowało ograniczoną liczbą gotowych integracji z dostawcami. W przypadku takiej platformy jak Sky-Shop wciąż są to jednak setki hurtowni. Czym więc należy się kierować podczas ich selekcji?

W pierwszej kolejności zwróć uwagę na asortyment dostawców. Wybierz tych, których produkty chcesz zaoferować swoim klientom. Następnie przyjrzyj się bliżej warunkom współpracy i sprawdź, czy wpisujesz się w wymagania poszczególnych hurtowni. Często bowiem spotkasz się z sytuacją, w której nie będą one chciały podpisać umowy z osobą fizyczną, oferując swoje usługi jedynie zarejestrowanym firmom. Z tego względu najlepiej zresztą założyć własną działalność gospodarczą.

Analizując warunki współpracy z hurtownią dropshippingową, pod uwagę należy wziąć również takie kryteria jak:

Opisy i zdjęcia produktów

Dzięki integracji sklepu z hurtowniami dropshippingowymi możesz liczyć na błyskawiczne wprowadzenie produktów do oferty, a także automatyczne aktualizowanie ich stanów magazynowych oraz cen. Wystarczy parę kliknięć, aby pobrać na swoją stronę wszystkie najważniejsze dane produktowe. Z tego względu warto współpracować z dostawcą, który dysponuje wysokiej jakości opisami i zdjęciami towaru. W przeciwnym razie klienci nie uzyskają niezbędnych informacji w Twojej witrynie i zwrócą się ku konkurencji.

Pamiętaj, że najlepsze efekty zapewnią Ci autorskie opisy i oryginalne zdjęcia produktów. Niemniej, na ich stworzenie będziesz potrzebować trochę czasu, a Twoim celem powinno być możliwie sprawne wejście na rynek. Z początku, gotowe treści pobierane z hurtowni będą więc miały dla Ciebie ogromne znaczenie. Dopiero z czasem podmienisz je na własne, by zmaksymalizować ruch na stronie oraz współczynnik konwersji.

Szczególną uwagę zwróć na takie elementy oferty jak:

Parametry techniczne produktów – stanowią bardzo ważne informacje dla klientów, więc ich ewentualne braki zmuszą Cię do poszukiwania niezbędnych danych na stronach producentów. To z kolei może Ci zająć bardzo dużo czasu.

– stanowią bardzo ważne informacje dla klientów, więc ich ewentualne braki zmuszą Cię do poszukiwania niezbędnych danych na stronach producentów. To z kolei może Ci zająć bardzo dużo czasu. Wysokiej jakości zdjęcia – nie bez powodu mówi się, że konsument kupuje oczami. Odpowiednie fotografie mogą wyróżnić Twoją ofertę na tle konkurencji i przekonać klienta do zakupu.

– nie bez powodu mówi się, że konsument kupuje oczami. Odpowiednie fotografie mogą wyróżnić Twoją ofertę na tle konkurencji i przekonać klienta do zakupu. Opisy produktów – odgrywają bardzo istotną rolę zarówno ze względu na potrzeby klientów, jak i na proces pozycjonowania Twojego sklepu w wyszukiwarce.

– odgrywają bardzo istotną rolę zarówno ze względu na potrzeby klientów, jak i na proces pozycjonowania Twojego sklepu w wyszukiwarce. Intuicyjne drzewko kategorii – odpowiednie zgrupowanie produktów ułatwi nawigację w Twojej witrynie i pozwoli Ci zaoszczędzić czas potrzebny na opracowanie struktury kategorii sklepu.

Panel do składania zamówień

Początkowo możesz przekazywać zamówienia do hurtowni drogą mailową. Wraz z rosnącą liczbą klientów takie rozwiązanie stanie się jednak męczące i czasochłonne. Warto więc podjąć współpracę z dostawcą, który dysponuje zautomatyzowanym panelem do składania zamówień. Taki system pozwoli Ci sprowadzić cały proces do schematycznego uzupełniania odpowiednich pól formularza.

Obsługa zwrotów

Jednym z problematycznych aspektów dropshippingu może okazać się dla Ciebie polityka zwrotów. Większość hurtowni dropshippingowych nie świadczy bowiem usług w tym zakresie. Jeżeli klient zdecyduje się odesłać dany produkt, musisz wziąć na siebie jego przyjęcie i magazynowanie. To o tyle ryzykowne, że w dropshippingu nie posiadasz własnego magazynu. Miejsce na przechowywanie odesłanych towarów może Ci się zatem szybko skończyć.

Na rynku znajdziesz jednak nieliczne hurtownie, które akceptują przyjmowanie zwrotów. Współpraca z takimi dostawcami będzie dla Ciebie zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem. Mogą oni zaoferować Ci jedno z dwóch rozwiązań:

Magazynowanie odesłanych produktów w hurtowni – nie odzyskujesz pieniędzy, ale dany towar czeka w magazynie na kolejnego nabywcę. Twoje następne zamówienie jest już zatem opłacone.

– nie odzyskujesz pieniędzy, ale dany towar czeka w magazynie na kolejnego nabywcę. Twoje następne zamówienie jest już zatem opłacone. Korekta faktury – kwota równa wartości odesłanego produktu jest Ci przyznawana na kolejne zakupy w hurtowni.

System do obsługi reklamacji

W przeciwieństwie do obsługi zwrotów, przyjmowanie reklamacji należy do obowiązków każdej hurtowni dropshippingowej. Przekazywanie dostawcy pojedynczych produktów nie powinno Ci sprawić większych problemów, lecz w przypadku działalności na większą skalę warto zadbać o system do obsługi reklamacji. Wybierając hurtownię do współpracy, upewnij się więc, że dysponuje ona takim rozwiązaniem.

Dostęp do kredytów kupieckich

Kredyt kupiecki to możliwość wydłużenia terminu zapłaty za produkty hurtowni dropshippingowej. Jeżeli zaoferuje Ci ona takie udogodnienie, zamówienia będą wysyłane do Twoich klientów natychmiast, a Ty będziesz regulować wszystkie należności na przykład pod koniec każdego miesiąca. W przeciwnym razie konieczne byłoby opłacanie każdego zamówienia z góry, co wydłużyłoby czas oczekiwania na przysyłkę.

Warto więc zainteresować się tym, czy dana hurtownia udziela sprzedawcom kredytów kupieckich. Dzięki takiemu rozwiązaniu odraczasz terminy zapłaty i przyspieszasz wysyłkę towaru do klientów. Zauważ jednak, że na to udogodnienie trzeba sobie zapracować. Nie przysługuje ono nikomu na starcie współpracy – uprawnia do niego dopiero kilkumiesięczna terminowa spłata zobowiązań.

Progi rabatowe

Każda hurtownia kieruje się własną polityką cenową. Przed rozpoczęciem współpracy zainteresuj się nie tylko cennikiem, ale także możliwością uzyskania rabatów w momencie przekroczenia określonych progów. Dzięki temu odpowiednie obroty czy też czas, w jakim uda Ci się je wypracować, uprawnią Cię do nabywania towarów po obniżonych cenach. To z kolei pozwoli Ci oferować produkty taniej, a więc zyskać przewagę konkurencyjną, a przy okazji zmaksymalizować marżę.

Szeroki wybór metod dostawy

W dzisiejszych czasach elastyczność w wyborze metod dostawy jest coraz ważniejsza dla konsumentów. Podejmij więc współpracę z hurtownią, która oferuje wysyłkę produktów nie tylko pod wskazane adresy, ale także do paczkomatów i innych punktów odbioru. Dzięki temu jeszcze lepiej dostosujesz swój sklep do potrzeb klientów.

Na co zwracać uwagę, wybierając hurtownię dropshipping? Podsumowanie

Na co zwracać uwagę, wybierając hurtownię dropshipping? Podsumowanie

Kierując się naszymi wskazówkami, z łatwością wybierzesz odpowiednie hurtownie dropshippingowe do współpracy. Pamiętaj, aby pod uwagę brać nie tylko rodzaj asortymentu i ceny towaru, ale także indywidualne warunki umowy. Zastanów się, które udogodnienia są najważniejsze w Twojej sytuacji biznesowej, i zyskaj dzięki nim przewagę na rynku e-commerce!