Pożyczki krótkoterminowe – czym się charakteryzują i na jakich zasadach są udzielane?

Bywają sytuacje, kiedy potrzebujemy tak zwanego zastrzyku gotówki. Kiedy nie mamy czasu na oczekiwanie na wypłatę, jak również załatwianie formalności – z pomocą przychodzą pożyczki krótkoterminowe. Czym są i na jakich zasadach się je udziela? Podpowiadamy.

Czym jest pożyczka krótkoterminowa?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie: Co to jest pożyczka krótkoterminowa i na jakich zasadach jest udzielana?, najpierw trzeba zrozumieć istotę tego pojęcia. Pożyczka krótkoterminowa jest produktem finansowym, którego termin spłacalności jest stosunkowo krótki. Na rynku pozabankowym dostępne są również takie oferty, które zaczynają się od jednego dnia, a kończą na 45 dniach. Cechą charakterystyczną takiej formy świadczeń jest duża łatwość w procesie wnioskowania. Zazwyczaj wymagane są tylko podstawowe informacje o kliencie oraz jego dochodzie. Aby otrzymać taką ofertę, która będzie dopasowana do naszych potrzeb, możemy złożyć wniosek przez telefon, Internet lub osobiście w placówce bankowej.

Jeśli szukamy zestawienia informacji o tym, gdzie można pożyczyć gotówkę na krótki okres, warto korzystać z porównywarek finansowych. Są to bowiem narzędzia, które ułatwiają odnajdywanie atrakcyjnych ofert. Na podstawie rankingów wiele firm tworzy zestawienia przykładowych przedsiębiorstw, z których ofert możemy skorzystać w razie nagłej potrzeby.

Na jakiej zasadzie udzielane są pożyczki krótkoterminowe?

Proces wnioskowania o pożyczkę krótkoterminową jest stosunkowo prosty. Pierwszym krokiem powinno być dopasowanie oferty. Najczęściej firmy pożyczkowe na swoich stronach internetowych umożliwiają nam wybranie dogodnej opcji. Niektóre z nich przygotowują w tym celi suwak, za pomocą którego wybierzemy interesującą nas kwotę i czas spłaty. W innych przypadkach jest to rozwijalna lista. Za każdym razem sprawdzajmy jednak, czy wiemy, jakie są szacowane koszty naszej pożyczki. Pożyczkodawcy mają obowiązek nas o tym poinformować.

Kolejnym etapem jest wypełnianie wniosku. Najczęściej klienci proszeni są o podanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Dodatkowo potrzebne są dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego czy adresu e-mail. Aby uiścić opłatę, konieczne są również dane do przelewu, a także informacje o dochodach. Najczęściej jest to rodzaj umowy lub pobierane świadczenia socjalne, ewentualne alimenty czy inne, niespłacone zobowiązania.