Na rynkach się dzieje

Inwestorzy gwałtownie zmieniają swoje oczekiwania. Świat zaczyna szokowo przechodzić z podnoszenia na przygotowania do obniżek stóp procentowych, by ratować banki. Ciekawe co dzisiaj zrobi EBC.

Gwałtowne zmiany oczekiwań w USA

Jeszcze miesiąc temu dominującym scenariuszem na grudzień były stopy procentowe w USA na poziomie 5,00-5,25%. Wczoraj dominował już scenariusz 3,75-4,00%. Oznacza to, że oczekiwania rynków względem obecnych stóp procentowych zmieniły się z podwyżki o 0,5% na obniżkę o 0,75%. Jak nietrudno się domyślić miało to spore konsekwencje na rynku. Co ciekawe, pomimo tak dużych zmian wczoraj kurs EURUSD wrócił na poziomy sprzed tych zmian. Problemem były jednak dane z Europy. Wyraźne zmiany widać na rentowności obligacji amerykańskich. Swoją drogą, gdyby banki, które sprzedawały swoje wieloletnie obligacje mogły wyczekać do tej korekty, z pewnością zanotowałyby znacznie niższe straty. Ale jest to temat na osobną dyskusję.

Czy Credit Suisse bankrutuje?

Notowania jednego z największych szwajcarskich banków to ostatnio równia pochyła. Jeszcze na przełomie lat 2021 i 2022 wyceniano akcje na niemal 10 franków, dzisiaj po silnym odbiciu udało się ponownie przebić 2 franki. Mamy zatem gigantyczną przecenę aktywów. Bank ma bowiem spore problemy, którym nie mógł zaradzić nawet inwestor w postaci Saudi National Bank. Panikę uspokoiło dopiero udzielenie pożyczki przez Bank Centralny w wysokości 50 mld franków. To kwota około 5-6-krotnie wyższa od wyceny banku. By lepiej oddać absurdalność tej kwoty, przypomnijmy, że to około 35% tegorocznych planowanych wydatków z budżetu naszego kraju.

Inflacja w Polsce

Wczoraj poznaliśmy wskaźnik wzrostu cen w Polsce. Zgodnie z oczekiwaniami był wyraźny wzrost. Powodem był fakt, że rok temu wprowadzano tarczę antyinflacyjną w związku z czym punkt odniesienia był wyjątkowo nisko. Poziom 18,4% to niby nie jest dramat. Optymiści zwracają uwagę, że w samej Unii są 3 państwa z wyższą inflacją, co prawda żadne nie leży na zachód od Polski. Pesymiści pozwalają sobie na żarty na temat pełnoletności wskaźnika. Biorąc pod uwagę obecne zmiany na rynkach i problemy systemu bankowego, należy czekać aż będzie to miało wpływ na decyzje RPP. Ta z kolei ma obecnie duży problem. Z jednej strony świat wyraźnie kończy cykl podwyżek, z drugiej strony obniżki stóp przy inflacji przekraczającej cel inflacyjny pięciokrotnie to słaby pomysł.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

14:00 – Polska – inflacja bazowa,

14:15 – Strefa Euro – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat