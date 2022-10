Nadal spada liczba budowanych biur.  Najniższy wynik od lat

Cały czas spada liczba budowanej powierzchni biurowej w Polsce. Jak pokazuje raport REDD, trend ten najbardziej zauważalny jest w Warszawie, gdzie w budowie pozostaje 119 tys. mkw. W całym kraju powstaje 585 tys. mkw. powierzchni biurowej. W sumie do wynajęcia pozostaje w Polsce ponad 2,8 mln mkw. powierzchni biurowej w budynkach dostępnych oraz pozostających w budowie, ale już komercjalizowanych.

Według analityków REDD zasoby powierzchni biurowej w całej Polsce wynosiły na początku października 13,9 mln mkw. Na najemców w całej Polsce czeka w sumie ponad 2,8 mln mkw. powierzchni biurowej. W budynkach oddanych to 2,3 mln mkw., a w budynkach w budowie 522 tys. mkw. wolnej powierzchni.

Coraz mniej w budowie

– Zauważamy w danych, że nadal spada liczba budynków biurowych w realizacji. Podaż powierzchni biurowych będących w budowie na głównych rynkach biurowych spadła do poziomu 585 tys. mkw. Warszawa jest miastem, gdzie najłatwiej zauważalny jest ten trend. Wielkość podaży będącej w budowie na koniec września wyniosła zaledwie 119 tys. mkw. powierzchni, co jest najniższym wynikiem od lat – mówi Krzysztof Fuks, head of research w REDD.

W ocenie eksperta, liczba realizowanej powierzchni może jednak w najbliższych miesiącach znacząco wzrosnąć za sprawą licznych planowanych projektów.

Współczynnik pustostanów

Z danych REDD wynika, że w Warszawie tzw. współczynnik pustostanów to 11,1 proc., we Wrocławiu 17,6 proc. w Trójmieście 12,1 proc. w Katowicach 16 proc. w Poznaniu 12 proc., w Łodzi 15,3 proc., a w Krakowie 12,6 proc.

– Współczynnik pustostanów w przypadku większości rynków utrzymał się na zbliżonym poziomie do poprzednich miesięcy. Wzrost odnotował Wrocław oraz Poznań, natomiast spadek obserwujemy w Krakowie, Katowicach, Trójmieście, Łodzi i Warszawie – wyjaśnia Krzysztof Foks z REDD.

Średni czas wynajmu biur w Polsce

Z analiz REDD wynika, że średni czas wynajmu biur w Polsce wynosi 369 dni. – REDD Index spadł w przypadku zdecydowanej większości rynków. Jedynie na katowickim i łódzkim rynku biurowym uśredniony czas wynajmu biur wzrósł – dodaje Krzysztof Foks. Raport pokazuje, że najszybciej biura wynajmują się w Poznaniu (311 dni), a najdłużej biura czekają na najemców w Trójmieście, gdzie REDD Index wynosi 500 dni. – Nasze dane pokazują, że szybciej wynajmują się stosunkowo niewielkie moduły. Ze względu na pracę zdalną wiele firm szuka mniejszych biur – zaznacza Foks.

Raport został opracowany przez Dział Analiz na podstawie zaktualizowanych danych w 95% budynków w Polsce.