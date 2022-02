Największa liczba sprzedanych mieszkań od blisko 20 lat

W 2021 roku, na sześciu największych rynkach nieruchomości w Polsce, deweloperzy sprzedali łącznie ponad 64,5 tys. lokali, wprowadzając jednocześnie ok. 59 tys. nowych mieszkań. Jak podaje serwis tabelaofert.pl, najwyższa sprzedaż dotyczyła Warszawy – ponad 21 tysięcy, a najniższa Łodzi, ponad 5,3 tysięcy mieszkań. W ujęciu rok do roku największy, bo prawie 52% wzrost sprzedaży, odnotowano w Trójmieście.

– W ubiegłym roku rynek nieruchomości rozgrzany był do czerwoności. Popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań. Mimo wysokich cen, mieszkania na rynku pierwotnym sprzedawały się w dynamicznym tempie. Porównując 2021 do 2020, na sześciu największych rynkach zaobserwować można było wzrost sprzedaży o 27,7%. Ostatni raz takie wyniki można było zaobserwować 20 lat temu – zauważa Maciej Dymkowski, prezes zarządzający serwisem tabelaofert.pl

Największy, bo prawie 52% wzrost sprzedaży, odnotowano w Trójmieście, kolejne miejsce na podium zajmuje Łódź (+32,6%), trzeci jest Kraków (+28,2%), a na czwartym miejscu uplasowała się Warszawa (+20,4%).

Stolica z największą liczbą mieszkań

Biorąc pod uwagę miasta z „wielkiej szóstki”, największą liczbę mieszkań, w zeszłym roku deweloperzy wprowadzili do sprzedaży w Warszawie (prawie 18,9 tys. j.m.) oraz w Trójmieście (prawie 10,3 tys. j.m.), a najmniej w Poznaniu (prawie 5,9 tys. j.m.). Ubiegły rok w porównaniu do 2020 roku przyniósł wzrost liczby nowych mieszkań, aż o 15,8%.

– Co bardzo optymistyczne na sześciu największych rynkach nieruchomości, porównując rok do roku, spadek zanotowano jedynie we Wrocławiu (-0,8%). Mówiło się, dotychczas, że rynek nieruchomości to Warszawa i cztery pozostałe duże miasta. A dziś uwaga inwestorów zaczyna się koncentrować także na Łodzi i to tu liczba nowych mieszkań względem 2020 roku wzrosła najbardziej, bo aż o 41,8% – podkreśla Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich.

Liczba nowych mieszkań względem 2020 roku wzrosła również w Trójmieście (+24,3%) oraz w Poznaniu (+24,2%). Znaczny wzrost zanotowano także w Warszawie (+16,0%).

Względem końca 2020 roku wzrost liczby lokali pozostających w ofercie odnotowano jedynie w Łodzi (+20,3%), natomiast największy spadek odnotowano we Wrocławiu (-24,1%) i Warszawie (-16,8%).

Gdzie było najdrożej?

Największy wzrost średnich cen ofertowych mieszkań pozostających w ofercie, w ujęciu rok do roku, odnotowano w Łodzi (+28,3%) oraz w Poznaniu (+19,0%), a najmniejszy w Warszawie (+12,6%).

– Sytuacja w Łodzi jest zdecydowanie lepsza niż przed pandemią koronawirusa. W 2021 roku wrósł tu popyt, ale również ceny i to o blisko 30%. Rynek mieszkaniowy w Łodzi rozwija się bardzo dynamicznie, nawet bardziej niż w innych miastach wojewódzkich w Polsce – mówi Maciej Dymkowski, prezes zarządzający serwisem tabelaofert.pl