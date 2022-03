Narodowy Bank Czeski wesprze koronę

Banki centralne przygotowują się do ostrej walki z inflacją. Węgierski MNB w tym tygodniu podniósł podstawową stopę procentową o 1% na 4,4%. Stopa inflacji w lutym mierzona za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych wyniosła na Węgrzech 8,3%. W najbliższych miesiącach spodziewany jest kolejny wzrost – zarówno cen, jak i stóp procentowych. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Czechach, gdzie inflacja w lutym osiągnęła 11,1%, a wzrost cen przewiduje się w tym roku na poziomie 13-14%. Dlatego przedstawiciele banku centralnego muszą być bardziej stanowczy w zacieśnianiu polityki pieniężnej. Do tej pory, jako główny instrument walki z inflacją, CNB stosował stopy procentowe. Główna stopa procentowa w Czechach wynosi obecnie 4,5%, ale bez wątpienia wzrośnie powyżej 5, a może nawet powyżej 6% w ciągu najbliższych miesięcy. CNB oświadczył, że jest skłonny wykorzystać kurs walutowy jako narzędzie do walki z inflacją. Ta słowna interwencja pomogła w tym tygodniu koronie w dalszym umacnianiu. Dzięki zacieśnianiu polityki pieniężnej czeska waluta umacnia się i jest realna szansa, że będzie dalej się umacniać w kolejnych miesiącach. To, czy umocni się wobec złotego, będzie zależało od wojny w Ukrainie i jej eskalacji/deeskalacji oraz chęci CNB do zacieśnienia polityki pieniężnej.

Złoty w tym tygodniu skorygował część zysków z ostatnich dwóch tygodni i osłabił się na poziom 4,74 PLN/EUR. Eurodolar lekko się osłabił i w piątek rano jego kurs wynosił 1,101 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA