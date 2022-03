Sytuacja na rynkach finansowych

Dziś rozpoczyna się dwudniowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Piątkowe notowania na GPW rozpoczęły się niewielkimi spadkami (WIG-20 -0,2 proc.). Wyjątkiem był sWIG-80, ale i tu zmiana była niewielka (+0,11 proc.). Dziś rano najwyższy poziom od 2,5 roku zaliczył WIG-CHEMIA, w który przekraczający 50 proc. udział mają akcje Grupy Azoty, której główną działalnością jest produkcja nawozów. Akcje tej spółki zajmują wśród składników mWIG-u 40 pierwsze miejsce pod względem skali tegorocznych wzrostów (+31,6 proc.).

Wśród składników WIG-u 20 nadal liderem pod względem skali tegorocznych wzrostów są akcje JSW (+117 proc.), wyprzedzając KGHM (+30,2 proc.) oraz PGE (+22 proc.). Na przeciwnym biegunie są akcje CCC (-42,41 proc.) oraz LPP (-34,19 proc.).

Wcześniej rano na giełdach Azji i Oceanii brak było dominującej tendencji (Nikkei 225 +0,14 proc.), ale zwracały uwagę nieco mocniejsze spadki chińskich indeksów (Hang Seng -2,47 proc.). Najwyżej w historii był dziś indonezyjski JCI, ale kończył sesję -0,67 proc. spadkiem.

Na giełdach europejskich lekką przewagę miały spadające indeksy, ale nie były to duże zniżki (DAX -0,18 proc., CAC 40 -0,15 proc.).

Po miesiącu odwieszone zostały notowani na rosyjskiej giełdzie. Ok. 9:30 RTS spadał w porównaniu do zamknięcia z 25 lutego o 11,68 proc. Kontrakty na amerykańskie indeksy lekko dziś rano spadały (S&P 500 -0,16 proc.).

Dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Korei Południowej wyszły na najwyższy poziom od 8 lat. Rentowności 10-latek w strefie euro i USA, które w ostatnich dniach osiągały swe nowe cykliczne szczyty lekko dziś rano spadały.

Ropa naftowa, która wcześniej drożała przez 5 sesji, lekko taniała dziś drugi dzień z rzędu (-1,9 proc.). Wczoraj najwyższy poziom od 5 lat osiągnęły ceny białego cukru.

Kurs USD/JPY zaczynał dzień na najwyższym od 6 lat poziomie powyżej 122, a później spadał (-0,64 proc.). Od początku roku umacnia się brazylijski real i wczoraj kurs USD/BRL spadł do najniższego poziomu od 2 lat.

Rosyjski rubel, który do 7 marca stracił połowę swojej wartości względem amerykańskiego dolara (kurs USD/RUB wzrósł z ok. 75 przed wojną do 150), od tamtej pory odrabiał część tych strat i dziś rano notowany był do USD na poziomie 98,7.

Złoty odrabiał dziś rano straty z dwu poprzednich dnia (EUR/PLN -0,76 proc., USD/PLN -0,89 proc.).

Kurs BTC/USD minimalnie dziś rano spadał (-0,13 proc.).

Autor: Wojciech Białek, TMS Brokers