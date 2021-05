Narodowy Holding Spożywczy będzie działał na zasadach rynkowych?

Narodowy Holding Spożywczy – którego plany stworzenia są co prawda spóźnione, ale wciąż żywe – ma być państwowym sposobem na wzmocnienie polskich producentów żywności. Według Ministerstwa Aktywów Państwowych NHS będzie grupą kapitałową, która wesprze polskich rolników i producentów, wzmocni pozycję polskich spółek skarbowych na rynku oraz zwiększy ich konkurencyjność w Polsce i za granicą. Jak powstanie Polskiego Holdingu Spożywczego wpłynie na działalność podmiotów handlowych, które już istnieją na polskim rynku? Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wskazuje, że jeżeli NHS będzie mógł działać na rynku na specjalnych zasadach, może stanowić zagrożenie dla innych spółek. Firmy w Polsce już dziś wypełniają misję – ściśle współpracując i wspierając polskich rolników oraz producentów.

– Jesteśmy sieciami, które współpracują bardzo blisko z polskimi producentami i rolnikami. Ponad 90% produktów spożywczych sprzedawanych w naszych sklepach pozyskiwanych jest od polskich rolników i producentów – powiedziała serwisowi eNewsroom Renata Juszkiewicz, prezeska zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Powstanie każdego nowego organizmu dystrybucyjnego podnosi konkurencję na rynku. Natomiast należy pamiętać, że my już od lat współpracujemy z tymi podmiotami na bardzo dobrych zasadach. Sprzedajemy bardzo wysokiej jakości produkty, w bardzo dobrych cenach. Dlatego uważam, że dbamy już o to, czego NHS ma zamiar pilnować. Jeżeli miałby postać takowy holding – to rozumiem, że będzie działał na takich samych zasadach rynkowych, jak my. Bez żadnego wsparcia i pomocy państwa – tylko na zasadach swobodnego dostępu do rynku i nie dyskryminowania żadnego podmiotu. W przeciwnym razie powstanie NHS będzie zagrażać istniejącym już na polskim rynku spółkom handlowym – podkreśla Juszkiewicz.