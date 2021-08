Niejasne perspektywy dla niemieckiej gospodarki

W tym tygodniu nie ukazało się zbyt wiele danych makroekonomicznych. Spośród tych, które mają szansę wpłynąć na polską gospodarkę, warto wspomnieć o wskaźnikach gospodarki niemieckiej. Wyniki PKB Niemiec za II kwartał br., zostały zrewidowane w górę, do 9,8% r/r i 1,6% kw/kw. Jednak pozytywny wydźwięk tych wyników psuje fakt, że na ten wzrost, w przeciwieństwie do prognoz, mniejszy wpływ miał wzrost konsumpcji i inwestycji niż wydatki państwa. W związku z tym spowodował mieszane odczucia. Nawet wskaźniki wyprzedzające pokazują odmienne trendy. Podczas gdy indeks menedżerów zakupów w sektorze produkcyjnym i w usługach w Niemczech wskazuje na ekspansję, wskaźnik zatrudnienia IFO raczej prognozuje stagnację. Takie wyniki są spowodowane faktem, że nikt nie wie, jak rozwinie się pandemia koronawirusa jesienią. Ponadto okazuje się, że szczepienia są w stanie znacznie zahamować pandemię, ale nie ją powstrzymać.

Z innych danych opublikowanych w tym tygodniu warto również wspomnieć o czerwcowej stopie bezrobocia w Polsce. Według oczekiwań spadła do poziomu 5,8% i prawdopodobnie taka stopniowa tendencja spadkowa się utrzyma.

W tym tygodniu, ze względu na brak istotnych danych makroekonomicznych, kurs złotego w stosunku do euro zbytnio się nie zmienił. W piątek rano był na poziomie 4,57 PLN/EUR. W stosunku do dolara euro się umocniło i na koniec tygodnia kurs wynosił 1,177 USD/EUR. Warto pamiętać, że w piątek rozpoczyna się sympozjum w Jackson Hole, w związku z którym może dojść do znaczących zmian w kursie dolara.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA