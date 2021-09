Niespodzianka na rynku spółek technologicznych

CZTERY SMAKI

Porównujemy największe spółki technologiczne w USA, Europie, Chinach i na pozostałych rynkach wschodzących (EM). Są wśród nich największe spółki indeksowe, ale znacznie się od siebie różniące. Przemysł technologiczny w USA i Chinach skupia się na online’owych platformach, pozostałe rynki na sprzęcie komputerowym, a Europa na dwóch sektorach – oprogramowaniu i płatnościach. Skutkuje to zróżnicowanymi wynikami, innym poziomem wypracowanej marży oraz różnicami w wycenie (patrz tabela). Branża technologiczna stanowi największy segment rynku w USA i Chinach – 52-58 proc. w porównaniu do 42 proc. na rynkach wschodzących (wyłączając Chiny) i “zaledwie” 25 proc. w Europie. Ale Europa stanowi, w zakresie wyników i wyceny, dużą niespodziankę w naszej analizie, Chiny nie są wystarczająco tanie a amerykański FAANGM (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – Alphabet, Microsoft) wystarczająco dobrze uplasowany.

EUROPEJSKA NIESPODZIANKA

Europejski koszyk technologiczny cieszy się w tym roku najlepszymi wynikami (+38 proc.), najwyższą wyceną (37×12-miesięczny wskaźnik P/E – cena/zysk), drugimi co do wielkości najlepszymi prognozami zysków (+25 proc.). Wysoka wycena częściowo odzwierciedla 1) względny niedobór spółek z branży w europejskich akcjach oraz 2) mniejsze przeszkody regulacyjne w porównaniu do USA, a zwłaszcza do Chin. Nasz europejski koszyk zawiera spółki od ASML (ASML) i SAP (SAP.DE) do Infineon (IFX.DE) i CapGemini (CAP.PA).

KONTEKST CHIŃSKI

Nasz chiński koszyk technologiczny spadł w tym roku o 15 proc., biorąc pod uwagę postępujące zaostrzenie poziomu regulacji. To obniżyło jego wycenę P/E o jedną czwartą do 28-krotności, ale nadal nie jest to daleko od 31-krotnego dla amerykańskiego FAANGM, pomimo niepewności zysków. Jest to znacznie powyżej 19-krotności dla rynków wschodzących (ze znaczącym udziałem producentów hardware’u), kierowanego przez Taiwan Semi (TSM) i Samsung Electronics (SGL). Sytuacja FAANGM wygląda dobrze, ze stosunkowo atrakcyjnymi wycenami, silnym wzrostem i niewielkim udziałem długu w bilansie.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro