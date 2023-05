Niewielkie zmiany cen na początku nowego tygodnia

Po silnym wczorajszym odreagowaniu ostatnich spadków dziś ok. godz. 9:40 cena kontraktów na S&P 500 notowała niewielką zmianę (+0,07 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś zwyżki głównych indeksów. Jednym z wyjątków był japoński Nikkei 225, który stracił dziś 0,71 proc. W minionym tygodniu Nikkei osiągnął najwyższy poziom od stycznia 2022.

Na giełdach europejskich ok. godz. 10:00 dominowały niewielkie zwyżki (DAX +0,08 proc., CAC 40 +0,22 proc.).

Na warszawskiej giełdzie WIG-20 rósł ok. godz. 10:05 o 0,51 proc. Wśród składników tego indeksu swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji PZU i Orange Polska. Wśród indeksów sektorowych GPW swe najwyższe od roku poziomy osiągnęły dziś WIG-Media i WIG-Odzież. Wśród składników mWIG-u swój nowy historyczny rekord osiągnął dziś kurs akcji spółki XTB. Jeśli chodzi o komponenty sWIG-80 to drugą z rzędu sesje bardzo silnie (+17 proc. ok. godz. 10:10) rósł kurs akcji Kogeneracji, która w zeszłym tygodnia podała bardzo dobre wyniki za I kw. br. Swe nowe cykliczne maksimum osiągnęła dziś cena akcji spółki Enter Air.

Na rynku obligacji skarbowych w USA dziś rano lekko rosła rentowność 2-latek i spadła rentowność 10-latek. Skala inwersji krzywej rentowności na tym odcinku przebywa w okolicach 0,5 pkt. proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która w czwartek osiągnęła najniższy poziom od początku lutego, lekko rosła dziś rano znajdując się powyżej poziomu 5,8 proc.

Ceny kontraktów na ropę naftową kontynuowały rozpoczętą w trakcie czwartkowej sesji zwyżkę (WTI +1,36 proc., Brent +1,22 proc. ok. godz. 9:45). Rosły dziś rano również ceny metali szlachetnych (złoto +0,2 proc., srebro +0,02 proc., platyna +0,87 proc., pallad +1,86 proc.). Drożała również miedź (+1,3 proc. ok. godz. 9:45).

Kolejną próbę zwyżki podejmował kurs EUR/USD (+0,28 proc. ok. godz. 9:50). Kurs USD/JPY wykazywał niewielkie zmiany (+0,06 proc.).

Kurs USD/PLN zbliżał się do swoich ponad rocznych minimów z okresu minionych 2 tygodni (-0,23 proc. ok. godz. 9:50). Kurs EUR/PLN znajdujący się w okolicach swego 11 minimum był stabilny (+0,02 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadał w sobotę oraz niedzielę i kontynuował tę zniżkę dziś rano (-2,3 proc. ok. godz. 2,29 proc.) osiągając najniższy poziom od wtorku.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers