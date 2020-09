Nowa forma zdalnych zakupów. Jakie powinny być automaty na żywność?

Operatorzy automatów do odbioru przesyłek konsekwentnie szukają rozwiązań, które z perspektywy konsumentów będą jak najbardziej wygodne, wydajne i pozwolą zaoszczędzić jakże cenny czas. W natłoku codziennych obowiązków coraz trudniej wygospodarować chwilę na porządne zakupy, nie wspominając o obecności w domu podczas wizyty kuriera. Automaty na żywność muszą być nie tylko proste w obsłudze, ale przede wszystkim wytrzymałe i odpowiednio dostosowane do zakupów online.

Rynek e-commerce rośnie w skali globalnej bardzo szybko, jednak w Polsce takie rozwiązania wciąż cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem konsumentów. Wynika to z wieloletnich przyzwyczajeń, braku świadomości czy rozpoznawalności tego typu usług, ale również jest efektem ograniczonego zaufania do automatów, które przecież muszą utrzymać żywność w odpowiedniej temperaturze i jakości. Warto jednak iść z duchem czasu oraz otwierać się na nową generację klientów, dla których Internet nie jest tylko źródłem wiedzy, lecz w głównej mierze sposobem na optymalizację czasu. Innym aspektem jest rzecz jasna pandemia koronawirusa – przyspieszyła wszelkie możliwe procesy online, których głównym beneficjentem okazał się cały sektor

e-commerce.

Bezpieczeństwo i jakość produktów

Na rynku nie brakuje zaawansowanych technologicznie urządzeń, które pozwalają utrzymywać żywność w odpowiednich warunkach. Automaty umożliwiają przekazywanie zakupów e-grocery z wykorzystaniem specjalnych pojemników utrzymujących temperaturę. Żywność może być w nich bezpiecznie przechowywana. Pozwala to na wydawanie zakupów spożywczych z wykorzystaniem urządzeń działających na zasadach agnostycznych, czyli dostępnych dla wszystkich kurierów.

Pandemia zrewolucjonizowała sposób życia konsumentów. Za naszą zachodnią granicą, w Niemczech automaty z żywnością cieszą się bardzo dużą popularnością. Zakupy w podróży czy w przysłowiowym „biegu” za pomocą smartfona są realizowane coraz chętniej, a jako punkt odbioru wskazuje się właśnie automat. Takie rozwiązanie ułatwia bieżące funkcjonowanie, tym bardziej że czasu na zakupy jest coraz mniej i nie trzeba czekać w domu o określonej porze na wizytę kuriera.

Z perspektywy sieci handlowej, dla której czas pracy kurierów jest bezcenny, dostarczenie kilkunastu zamówień do jednego urządzenia jest bardzo efektywne. Należy jednak mieć na uwadze, że urządzenie z żywnością jest droższe w eksploatacji od zwykłego automatu. Wystarczy wspomnieć o tym, że część skrytek musi uwzględniać funkcję lodówki, co wprost podnosi koszt instalacji oraz użytkowania. Taka maszyna jest również w stanie „obsłużyć” w tym samym czasie mniejszą liczbę klientów niż tradycyjne urządzenie. Nie zmienia to jednak faktu, że najbliższa przyszłość wymusi na producentach i sprzedawcach wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, często bez względu na koszty, tym bardziej że zwrot z inwestycji może okazać się bardzo kuszącą perspektywą.

Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager SwipBox Polska