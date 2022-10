Nowa inwestycja JR HOLDING – 1,5 mln zł dla MINDENTO

Firma inwestycyjna JR HOLDING ASI S.A. podpisała umowę inwestycyjną z MINDENTO Sp. z o.o., na mocy której obejmie 11,1% udziałów w spółce za kwotę 1,5 mln zł. MINDENTO jest właścicielem rozwiązania automatyzującego procesy „Travel & Expense”.

„Podpisana dzisiaj umowa oznacza dołączenie nowego znaczącego inwestora do Spółki, co pozwoli na intensyfikację rozwoju MINDENTO. Zaangażowanie JRH jest dla nas szczególnie cenne, gdyż otwiera drzwi do ekosystemu dostawców i odbiorców B2B, którego uczestnicy są naturalnym miejscem rozwoju naszej działalności. Środki pozyskane dzięki inwestycji JRH zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszą ekspansję zagraniczną oraz integrację aplikacji z systemami kart płatniczych.” – deklaruje Jarosław Tkaczyk, Prezes MINDENTO.

MINDENTO jest pierwszą firmą Europy Środkowej, która zmienia sposób zarządzania podróżami służbowymi i wydatkami pracowników. Ideą Spółki było stworzenie rozwiązania w pełni elektronicznego, automatyzującego procesy „Travel & Expense” i przynoszącego realne oszczędności, a tym samym „twarde” korzyści. MINDENTO osiągnęła to kierując się od samego początku możliwościami jakie daje digitalizacja i automatyzacja, stosując jednocześnie podejście end-to-end/all-in-one.

Spółka korzysta z rozwiniętych technologicznie systemów rezerwacyjnych integrując je z operatorami płatności i systemami finansowo-księgowymi oraz kadrowymi. Rozwiązanie MINDENTO zawiera algorytmy automatyzujące zadania na każdym etapie, dostarczając oszczędność czasu osobom podróżującym, ich managerom oraz zespołom finansowym.

Dodatkową korzyścią jest redukcja kosztów podróży dzięki atrakcyjnym cenom noclegów, połączeń i wynajmu aut w marketplace oraz niskim kosztom obsługi. Aplikacja jest zintegrowana z wiodącymi systemami ERP. Rozwiązanie MINDENTO uzupełnione jest wsparciem agencyjnym business-travel. Od czasu wejścia na rynek Spółka pozyskała grupę stałych klientów, przetrwała trudny okres wywołany COVID-19, a w bieżącym roku pozyskała pierwszych klientów zagranicznych.

„MINDENTO to kolejna spółka z sektora digital business, która dołącza do portfela JRH. Jestem przekonany, że posiadane innowacyjne rozwiązanie znajdzie szerokie zastosowanie u klientów. Jednocześnie spółka wzbogaca nasz portfel inwestycji, w którym coraz częściej pojawiają się synergie pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, co pomaga nam wspierać spółki nie tylko kapitałem, ale również dzięki współpracy między spółkami portfelowymi JRH.” – podsumował January Ciszewski, Prezes JR HOLDING.