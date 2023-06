Nowoczesny i łatwy recykling tonerów z aplikacją RT BOX

Recyklingtonerow.pl to firma, która oferuje pełny zakres usług dotyczących ekologicznego przetwarzania tonerów wykorzystywanych w drukarkach. Wszyscy – zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny – są zobowiązani zgodnie z prawem do dokumentowania i przekazywania zużytych materiałów eksploatacyjnych w celu recyklingu. Zadbaj o środowisko i skorzystaj z usług marki recyklingtonerow.pl.

A jeśli szukasz wygodnego sposobu na recykling zużytych tonerów, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Przedstawiamy RT BOX – nowatorskie podejście oparte na mechanizmie door-2-door. Wystarczy zamówić specjalne pudełko RT BOX i rozpocząć zbieranie zużytych tonerów. Gdy pudełko się zapełni, wystarczy dać znać za pomocą dedykowanej aplikacji, a my podejdziemy pod Twoje drzwi (za pośrednictwem firmy kurierskiej), aby odebrać je od Ciebie.

RT BOX to kompleksowe rozwiązanie dedykowane zarówno małym, średnim jak i dużym firmom oraz instytucjom. Oferta skupia się na przekazywaniu zużytych tonerów do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy założyć konto firmowe w panelu RT BOX oraz pobrać dedykowaną aplikację na swój telefon. Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, umożliwiając Ci monitorowanie procesu recyklingu tonerów. Dzięki niej możesz śledzić ilość zbieranych tonerów, informować nas o zapełnionym pudełku i umawiać się na odbiór. Cały proces jest prosty i wygodny, dzięki czemu możesz skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a my zajmiemy się recyklingiem.

Aplikacja mobilna RT BOX jest dostępna na platformy iOS oraz telefony z systemem Android, co oznacza, że możesz z niej korzystać na dowolnym smartfonie. Z poziomu aplikacji, za pomocą kilku prostych kliknięć, będziesz mógł zlecić zamówienie nowego pudełka RT BOX lub zamówić jego odbiór, skanując kod QR.

Dzięki systemowi RT BOX oraz aplikacji mobilnej, zarządzanie procesem zbierania i recyklingu tonerów staje się niezwykle łatwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Rozwiązanie to umożliwia zbieranie tonerów w wielu miejscach jednocześnie, takich jak oddziały Twojej firmy, a jednocześnie pozwala centralnie zarządzać ich wysyłką i płatnościami. Co ważne, zainstalowanie aplikacji RT BOX nie wymaga żadnych umów czy stałej obsługi, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i zobowiązań. Dodatkowo, za pomocą aplikacji mobilnej, możesz zaangażować wybranych pracowników w proces recyklingu tonerów. Zyskujesz pełne potwierdzenie odebrania i recyklingu tonerów, a także obsługę wpisu do Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Pobierz naszą aplikację mobilną RT BOX, która pozwoli mieć pełną kontrolę nad wszystkimi zamówionymi pudełkami, a odbiór tonerów możesz zlecać w dowolnym momencie.