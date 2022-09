Nowy 24-letni rekord kursu USD/JPY

Po 7-tygodniowej przerwie kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena wznowił dziś ustanawianie swych najwyższych od 1998 roku poziomów. Początkowy silniejszy wzrost kursu USD/JPY to tego rekordowego poziomi został później zredukowany i ok. godz. 9:15 zwyżka kursu wynosiła +0,12 proc. (139,259 JPY). Szczyt z sierpnia 1998 znajduje się na poziomie 147,62 JPY.

USD osiągnął dziś swe nowe cykliczne maksima również względem koreańskiego wona, filipińskiego peso, dolara tajwańskiego i brytyjskiego funta. Kurs EUR/USD pomimo spadku o 0,22 proc. ok. godz. 9:20 utrzymywał się lekko powyżej poziomu parytetu.

Zmiany kursu złotego były niewielkie (EUR/PLN -0,19 proc., USD/PLN +0,02 proc.) ok. godz. 9:20).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara już 5-ty dzień poruszał się w wąskim przedziale wokół 20000 USD dziś rano spadając poniżej tego poziomu (1,83 proc. ok. godz. 9:10).

Wczoraj cena kontraktów na gaz w Holandii (Dutch TTF Gas) spadła o ponad 12 proc., co czyni skalę spadku z ostatnich 3 dni – -34 proc. – największą od marca br. Kontrakty na brytyjski gaz potaniały wczoraj o 9,1 proc. Dziś rano lekko – o nieco ponad 0,8 proc. – taniały kontrakty na ropę naftową, ale nadal cena utrzymywała się nieco powyżej poziomów półrocznych minimów z sierpnia. Nadal taniało srebro, którego cena spadła dziś do swego nowego 2-letniego minimum (-1,35 proc.).

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj 4-tą sesję z rzędu (S&P 500 –0,78 proc., DJIA -0,88 proc., Nasdaq Composite -0,56 proc.). Dziś rano ta zniżka była kontynuowana na rynku kontraktów terminowych na te indeksy (ok. godz. 9:30 S&P 500 -0,66 proc., DJIA -0,37 proc., Nasdaq 100 -1 proc.).

Na rynkach akcji w Azji i Oceanii przed spadkiem obroniły się tylko chiński Shanghai B-Share, singapurski Straits Times oraz nowozelandzki NZX50. Ponad 2 proc. straciły dziś główne indeksy rynków akcji w Korei Południowej, Hongkongu oraz Australii.

W Europie również dominowały spadki cen akcji Najniższy poziom od końca 2000 roku osiągnął dziś belgijski BEL 20.

Najsłabszym dziś głównym indeksem w Europie był ponownie WIG-20 (-2,41 proc. ok. godz. 9:40), który znalazł się na najniższym poziomie od listopada 2020. Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś rano WIG-Banki i WIG-Górnictwo. Najsilniej – o 2,75 proc. ok. godz. 9:45 – spadał dziś rano WIG-Paliwa. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś rano ceny akcji KGHM, Pekao SA, Santander Bank Polska i CCC.

Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęła dziś nowy najwyższy poziom od 2008 roku, ale później lekko spadała. Rentowność 2-latek była nadal o ok. 0,3 pkt. proc. powyżej poziomu rentowności amerykańskich 10-latek. Lekko dziś rano rosły rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w Europie.

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers