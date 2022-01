Nowy prezes i zmiany w 4fun Media

Grupa kapitałowa 4fun media, której głównym aktywem jest działająca w rosnącym w dwucyfrowym tempie segmencie Digital-out-of- Home (DOOH) spółka Screen Network, wyznacza nowe kierunki rozwoju i planuje zmianę nazwy. Na funkcję prezesa 4fun Media został powołany dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej 4fun Media S.A., Wojciech Bieńkowski. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 10 lutego.

– Chciałbym, aby zarząd pod moim kierownictwem zadbał o dalszy rozwój oraz systematyczny wzrost kapitalizacji spółki. Planowana zmiana nazwy na Digital Network SA związana jest z nową strategią, nad którą rozpoczęliśmy już prace. Docelowo będzie się ona opierać na trzech jasno określonych obszarach biznesowych: DOOH, digital signage oraz elektromobilności, w segmencie infrastruktury ładowania – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes 4fun Media S.A. – Priorytetem w bieżącym roku będzie maksymalne wykorzystanie potencjału ponad 23 tysięcy ekranów reklamowych LED, którymi zarządzamy. Jako niekwestionowany lider rynku DOOH po trudnym dla całej branży reklamowej 2020 roku spowodowanym pandemią, w 2021 roku wróciliśmy na drogę dynamicznych wzrostów. Potwierdzają to nasze wyniki po trzech kwartałach zeszłego roku, w których przychody ze sprzedaży reklamy zewnętrznej wzrosły o 40% r.d.r. i wyniosły blisko 20 mln zł, a zysk operacyjny wypracowany w tym okresie osiągnął poziom 7,8 mln zł, w porównaniu do 1 mln zł rok wcześniej – zaznacza Bieńkowski.

Digital Out of Home (DOOH) to cyfrowa, innowacyjna reklama zewnętrzna i wewnętrzna. Według prognoz Verified Market Research (VMR) – jednej z największych na rynku amerykańskim firm badawczych i konsultingowych zajmującej się analizowaniem globalnego rynku reklamy – DOOH ma przed sobą wieloletnie perspektywy stabilnego wzrostu. VMR przewiduje, że w ciągu najbliższych 6 lat, światowy rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej osiągnie wartość blisko 40 mld dolarów, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 11%. Screen Network, wiodąca spółka grupy kapitałowej 4fun Media, zarządza największą w Polsce siecią wielkoformatowych ekranów LED CITY i jedynymi na polskim rynku nośnikami Super Screen. Dysponuje ponadto siecią 20 tys. ekranów klasy indoor, umiejscowionych w ponad 380 lokalizacjach, takich jak: galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, dworce kolejowe i lotnicze oraz stacje metra. Spółka specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych kampanii reklamowych, a dzięki autorskim rozwiązaniom technologicznym zarządza treścią prowadzonych kampanii w czasie rzeczywistym.

– Drugim obszarem, w którym chcemy się rozwijać, jest rynek Digital Signage, obejmujący instalacje ekranów LED i zarządzanie contentem video w placówkach handlowych i usługowych. Na rynku rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne nośniki, w tym te zaawansowane technologicznie, wykorzystujące AI czy biometrię. Chcemy wykorzystać fakt, że Polska jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju rynku digital signage. Szacuje się, że poziom digitalizacji komunikacji z klientem w Polsce to dziś nie więcej niż 25-30%, co w porównaniu z nasyceniem rynków Europy Zachodniej na poziomie 80%, daje nam duże możliwości rozwoju – podkreśla Wojciech Bieńkowski. – Nasza sieć ma już za sobą zakończone sukcesem wdrożenia technologii digital signage, m.in. dla salonów Empik, w których zainstalowaliśmy totemy LCD, interaktywne książki oraz ściany Video Wall z aplikacją interaktywną. Wykorzystamy te i inne doświadczenia do rozwoju naszej oferty produktowej i wzmacniania naszej rynkowej pozycji – dodaje.

Według prognoz Grand View Research globalny rynek digital signage będzie w stałym trendzie wzrostowym na poziomie 7,5% i osiągnie wartość 38,23 mld USD w 2028 roku. Wzrost rynku wynika z rosnącego zapotrzebowania na cyfrową promocję produktów i usług. Rośnie zapotrzebowanie na cyfrowe wyświetlacze reklamowe 4K z wbudowanym oprogramowaniem i odtwarzaczami multimedialnymi oraz na zaawansowane technologicznie produkty, na przykład wykorzystujące sztuczną inteligencję czy biometrię nośniki pozwalające wykorzystywać eye-tracking czy ścieżki cieplne. Technologie te znacząco zwiększają efektywność działań marketingowych.

– Trzecim obszarem, który z uwagą będziemy analizować jest segment elektromobilności, w którym skupimy się na nowoczesnej infrastrukturze ładowania. Posiadamy odpowiednie zasoby organizacyjne, stąd poszerzenie obszaru naszych działań związanych z instalacją ekranów LED o ładowarki wyposażone także w ekrany reklamowe jest naturalnym kierunkiem rozwoju naszego biznesu. W elektromobilność coraz więcej inwestują dziś najpopularniejsze marki świata, a dodatkową zachętą dla kierowców są korzystne regulacje prawne wraz z systemem dopłat, wprowadzane przez większość europejskich rządów,

m.in. w Polsce – wskazuje prezes Bieńkowski.

Zgodnie z najnowszym badaniem rynku opublikowanym przez Facts and Factors globalny rynek infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych powinien osiągnąć wartość 115 mld USD w 2028 roku, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 35%. W 2021 rynek ten osiągnął wartość 18,22 mld USD. W Polsce, według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, pod koniec ubiegłego roku funkcjonowały 1932 ogólnodostępne stacje ładowania (tylko w grudniu uruchomiono 119 nowych), a liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in wzrosła w 2021 r. o 93 proc. r.d.r.



W związku z przewidywanym przez ekspertów dalszym dynamicznym, nawet 20-krotnym wzrostem liczby takich pojazdów już w 2025 roku rynek infrastruktury ładowania ma ogromny potencjał do rozwoju. Obecnie w Polsce na ten cel tylko ze środków publicznych przeznaczono prawie 900 mln zł w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kolejny miliard złotych Fundusz przeznaczy na rozwój sieci elektroenergetycznych.