Nowy rekord w polskim crowdinvestingu. Kombinat Konopny zebrał 4,2 mln zł w niespełna 40 minut!

O godz. 16:20 w poniedziałek (16 listopada) na platformie Crowdway.pl ruszyła kampania crowdfundingowa spółki Kombinat Konopny. Już w niespełna 40 minut (o 16:58) padł nowy rekord polskiego crowdfundingu udziałowego. Na konto firmy założonej przez Macieja Kowalskiego – pioniera uprawy i przetwórstwa konopi w Polsce – wpłynęło 4 200 000 zł od ponad 700 inwestorów. Spółka przeznaczy środki na zwiększenie skali upraw konopi włóknistych oraz uruchomienie produkcji olejków CBD i wyrobów tekstylnych.

– W Kombinat Konopny zainwestowałem już blisko 4 miliony zł, dwa lata pracy, kilkanaście lat doświadczenia i sto procent zaangażowania. Dziś branża konopna przeżywa swoje ‘momentum’ w Polsce i na świecie. To najlepszy czas, by Kombinat nabrał wiatru w żagle i stał się liderem odbudowy polskiego rynku konopnego. To się dzieje tu i teraz, dzięki grupie ponad 700 inwestorów społecznościowych! Ogromnie dziękuję za tak niesamowity odzew! – powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego SA.

Kombinat Konopny powstał w 2019 roku. Jego twarzą jest Maciej Kowalski – inicjator przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce. Był założycielem i w latach 2014-2018 prezesem firmy HemPoland, która z chwilą przejęcia przez kanadyjską spółkę The Green Organic Dutchman wyceniona została na 100 mln zł. Branżowy aktywista i popularyzator wiedzy o konopiach był też rzecznikiem prasowym stowarzyszenia Wolne Konopie (w latach 2011-2014).

– Kombinat to idealne połączenie perspektywicznej branży oraz eksperta, który jest jednocześnie prezesem spółki i ambasadorem segmentu konopi w Polsce. Firma od kilku tygodni wzbudzała ogromne emocje wśród inwestorów. Odnotowała rekordową liczbę zapisów na powiadomienia o starcie kampanii. Spodziewaliśmy się nieprzeciętnego zainteresowania inwestorów, ale efekt przerósł nawet te oczekiwania! Serdecznie gratulujemy spółce i dziękujemy inwestorom za wpłaty i to w tak szybkim tempie – powiedział Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny Crowdway sp. z o.o. (platforma Crowdway.pl).

Konopna rewolucja

Według raportu Polityka Insight Research[1] w 2019 roku przychody rolników z upraw konopi przemysłowych w Polsce wyniosły 36 mln zł. Wartość przychodów firm zajmujących się przetwórstwem CBD przekroczyła w tym czasie 210 mln zł. Szerokie możliwości zastosowania konopi m.in. w medycynie, gastronomii, włókiennictwie czy budownictwie sprawia, że uprawy tej rośliny każdego roku zyskują coraz większą popularność. W rezultacie rynek konopi określany jest jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach.

Kombinat Konopny dzierżawi 40 hektarów pola w okolicy Elbląga, na którym uprawia konopie włókniste. Posiada autorskiej konstrukcji maszyny oraz opracowane przez zespół spółki technologie przetwórstwa konopi i wydobycia włókna.

Obecnie firma ma w ofercie suplementy diety w kapsułkach oparte na konopiach włóknistych, “Zioła na dobry nastrój” i “Zioła na koncentrację”, oprócz tego konopie dekarboksylowane, przygotowane na potrzeby dalszego przetwórstwa, a także pyłek konopny i kwiaty konopi włóknistych. Po pozyskaniu budżetu ze zbiórki crowdinvestingowej do sprzedaży mają trafić także: olejek CBD (2021) i tekstylia (2022). Kluczowa dla spółki jest pełna kontrola nad całym procesem produkcji, od zasiewu, po etykietę na produkcie końcowym.

– Udało nam się opracować przełomową technologię, która znacznie obniża koszty produktu końcowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować bezkonkurencyjne ceny przy zachowaniu pełnej gwarancji jakości. Dla przykładu średnia cena rynkowa produktu zawierającego 500 mg CBD wynosi 120 zł, my będziemy mogli zaproponować je w cenie niższej nawet o 75 procent! Obok wprowadzenia na rynek olejku CBD w najniższej na rynku cenie, naszym celem jest zaopatrywanie europejskich producentów odzieży i obić tapicerskich w najlepszej jakości materiały 100 proc. polskiej produkcji – zapowiada Maciej Kowalski.

Plony Kombinatu

Pozyskane w emisji crowdfundingowej środki Kombinat Konopny zamierza przeznaczyć na zwiększenie skali produkcji rolnej, instalację maszyn włókienniczych, wyposażenie linii produkcji olejków CBD w przemysłowej skali, rozbudowę zakładu, zwiększenie zatrudnienia i pokrycie niezbędnych kosztów operacyjnych. Pakiety inwestorskie startowały od 420 zł. W ramach crowdfundingowych bonusów spółka zaplanowała: szkolenie lub kolację z Maciejem Kowalskim, możliwość zostania partnerem handlowym, uczestnictwo w zamkniętej grupie R&D czy zaproszenie na żniwa.

5-letnia strategia ma przygotować Kombinat Konopny do debiutu na giełdzie. Do 2025 spółka zakłada rozwinięcie produkcji, pozwalającej na osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie 25 mln zł przy 25 proc. marży EBITDA.

EKOnopne tekstylia i olejki CBD

Rosnąca świadomość ekologiczna sprzyja rozwojowi Kombinatu Konopnego. Uprawy konopi wykazują znacznie niższe zużycie syntetycznych nawozów i pestycydów niż na przykład uprawy bawełny. Według szacunków Komisji Europejskiej rynek produktów tekstylnych w Europie jest wart blisko 170 miliardów euro rocznie. – To pokazuje, jak ogromny jest jego potencjał, a do realizacji poziomów przychodu założonych w naszej strategii wystarczy osiągnięcie zaledwie 0,002 proc. udziału w tym rynku – wyjaśnia Maciej Kowalski. Produkowane z poszanowaniem środowiska włókno konopne, w połączeniu z jego wyjątkową wytrzymałością, czyni z niego znakomity surowiec zarówno do produkcji odzieży, jak i tapicerek meblarskich i samochodowych, gdzie trwałość wyrobów jest jedną z ważniejszych cech użytkowych.

Z kolei na potrzeby wytwarzania produktów z CBD Kombinat Konopny tworzy plantacje z odpowiednimi odmianami rośliny, zawierającymi optymalny poziom kannabinoidów. Stosowanie wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego zapewnia bezpieczeństwo i legalność produktów. Do przekształcenia występującego w surowej roślinie CBDA w aktywną formę CBD wymagany jest proces dekarboksylacji, który spółka prowadzi w unikalny sposób bez użycia wysokiej temperatury. Dla zachowania pełnej powtarzalności pomiędzy poszczególnymi partiami, surowce i gotowe produkty poddawane są analizom laboratoryjnym na każdym etapie.

Rynek legalnych konopi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczone do uprawy w Unii Europejskiej są wyłącznie odmiany konopi znajdujące się we wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, publikowanych przez Komisję Europejską. Uprawa konopi włóknistych jest w Polsce legalna, w przeciwieństwie do konopi indyjskich, które zawierają wysokie stężenie odurzającego składnika THC (TetraHydraCannabinol). Z kolei zawarty w konopiach siewnych CBD (skrót od Kannabidiol) jest najważniejszą substancją aktywną popularnych suplementów diety.

[1] Rozwój rynku uprawy i przetwarzania konopi przemysłowych w Polsce, lipiec 2020