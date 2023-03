Nvidia: ChatGPT odpowiada za wzrosty cen akcji

Akcje Nvidia wzrosły o 12 proc. od publikacji wyników za IV kwartał 2022, a od początku roku – aż o 62 proc. Wzrost ceny wynika z coraz większego zapotrzebowania na chipy do obsługi sztucznej inteligencji i aplikacji takich jak ChatGPT. Wymagania związane z obsługą sztucznej inteligencji będą obecnie motorem rozwoju wielu firm z branży IT.

Nvidia to obecnie jeden z największych na świecie producentów układów scalonych, w tym zaawansowanych układów graficznych. Spółka posiada ponad 90 proc. udziału w światowym rynku chipów graficznych, co oznacza, że jeśli czytasz ten tekst na ekranie komputera, jest bardzo prawdopodobne, że za jego wyświetlenie odpowiada właśnie procesor zaprojektowany i wyprodukowany przez Nvidia. Jednak w ostatnich latach, procesory tego producenta znalazły wiele dodatkowych zastosowań, a jednym z nich było kopanie kryptowalut, do czego najlepiej nadają się właśnie chipy graficzne. Zapotrzebowanie ze strony kopaczy było tak duże, że wywołało niedobory na rynku niektórych kart graficznych. Później przyszła pandemia, która dodatkowo zwiększyła zapotrzebowanie na nowoczesne karty graficzne, ponieważ gry stały się jedną z najpopularniejszych rozrywek przebywających w domach ludzi.

Kiedy pandemia dobiegła końca i zniknęły niedobory mikroprocesorów, cena akcji Nvidia zaczęła spadać. W ciągu niecałego roku cena jednej akcji spadła z prawie 330 dolarów (listopad 2021) do 110 dolarów (październik 2022). Teraz jednak akcje znowu szybko zyskują na wartości – od początku roku podrożały już o 62 proc. Dzieje się tak za sprawą dobrych wyników spółki oraz wykorzystania jej chipów dla obsługi sztucznej inteligencji (AI).

Inwestorzy szybko zauważyli, że wzrost popularności nowych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, zwiększa zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi tej technologii. Nvidia tworzy układy graficzne specjalnie zaprojektowane do obsługi skomplikowanych obliczeń wymaganych do zasilania aplikacji AI. Wraz ze wzrostem popularności ChatGPT, tworząca ją firma OpenAI potrzebuje coraz większej mocy obliczeniowej do generowania odpowiedzi na ogromną liczbę otrzymywanych zapytań. A zapytania są różne – od uczniów, próbujących pomóc sobie w pisaniu wypracowań, po programistów, rozwiązujących problemy z kodem. Ponieważ AI znajduje szerokie zastosowanie, zwiększa to zapotrzebowanie na wydajny sprzęt zdolny do obsługi złożonych zadań obliczeniowych. AI to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju firmy. Nvidia chce pomagać firmom w wejściu na pole AI, współpracując z kilkoma głównymi dostawcami usług w chmurze, i oferować je jako usługę na własnej platformie.

Nvidia w IV kwartale zanotowała EPS (zysk na akcję) w wysokości 0,88 dolara, czyli o 8 centów powyżej przewidywań analityków. Kwartalne przychody spadły o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, jednak przychody w wysokości 6,05 mld dolarów pobiły oczekiwania rynku o 30 mln dolarów. Roczne przychody firmy wyniosły 27 miliardów dolarów. W pierwszym kwartale tego roku Nvidia spodziewa się 6,5 miliarda dolarów przychodu, a sztuczna inteligencja ma stawać się coraz istotniejszą pozycją w przychodach firmy. Zapotrzebowanie na technologie związane ze sztuczną inteligencją w najbliższych latach będzie poprawiać wyniki wielu innych firm z branży IT.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce