Oczyszczacz powietrza do biura – jaki wybrać?

Jak zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracownikom? Odpowiednie warunki pracy leżą po stronie pracodawcy, ale czy zastanawiają się oni jak jakość powietrza, które wdychają pracownicy w biurze wpływa na wydajność i jakość pracy? Co można zrobić, aby skutecznie filtrować powietrze w biurze?

Na co wpływa nie najlepsza jakość powietrza?

W Polsce powietrze nie należy do najlepszych, w kraju w którym węgiel jest głównym źródłem energii, przemysł się rozwija a ilość aut na polskich drogach nie maleje, nie trudno o zanieczyszczenia powietrza. Powietrze to nie tylko życiodajny tlen, ale także szereg innych gorszych lub lepszych składników. Zanieczyszczenia powietrza są dla człowieka najbardziej szkodliwe. Niestety okazuje się, że jest ich w powietrzu bardzo wiele. Dużym problemem także są alergeny, oraz wirusy i bakterie przenoszone drogą powietrzną. Zanieczyszczone powietrze wpływa na różne układy człowieka, nie tylko oddechowy. Im dłużej wdychamy zanieczyszczenia, tym bardziej cierpi nasz organizm, co ważne wcale nie trzeba przebywać na dworze, żeby wdychać zanieczyszczenie powietrze. W pomieszczeniach, szczególnie takich w których pracuje wiele sprzętów elektronicznych, powietrze jest równie kiepskie jak na dworze. W biurze, czy innych pomieszczeniach jest jednak prościej zadbać o jakość powietrza, możemy to uczynić korzystając z oczyszczaczy firmy goodair, które będą samodzielnie filtrowały powietrze, eliminując szkodliwe zanieczyszczenia.

Oczyszczacze firmy goodair- niezbędny element wyposażenia biura

Chcesz żeby Twoi pracownicy pracowali efektywnie, rzadziej chorowali, a w Twoim biurze osadzało się niewiele kurzu? Postaw na skuteczne oczyszczacze firmy goodair, jak oczyszczacz marki Sharp, które samodzielnie wyeliminują problem z zanieczyszczonym powietrzem.

Zanieczyszczenia powietrza to nie tylko szkodliwość dla wielu układów w organizmie człowieka, ale także złe samopoczucie, ospałość czy brak koncentracji. W powietrzu unoszą się również wirusy i bakterie, które w dużym skupisku ludzi, jak w biurze, jest szczególnie niekorzystne i może wpływać na częstotliwość zachorowań pracowników. Oczyszczacze firmy Sharp eliminują nie tylko zanieczyszczenia pochodzące ze smogu, czy spalin, ale także wspomniane już wirusy i bakterie. Większość oczyszczaczy firmy Sharp posiada funkcję jonizacji powietrza, przez co skuteczność w eliminacji wirusów i bakterii jest jeszcze większa. Jonizacja pozytywnie wpływa także na otoczenie w którym pracuje wiele urządzeń biurowych, oraz sprawia, że na powierzchniach osadza się dużo mniej kurzu. Skuteczny oczyszczacz powietrza, zatem zadba nie tylko o samopoczucie wszystkich pracowników, ale również zdrowie i możliwość koncentracji, dlatego warto umieścić go w każdym biurze , w którym dba się o pracownika.

Najlepsze oczyszczacze firmy goodair – czyli jakie?

Najlepsze oczyszczacze powietrza, to takie, które filtrują je wieloetapowo, przy wykorzystaniu najlepszych filtrów. Ważne żeby oczyszczacz był wyposażony w filtr HEPA. Jonizacja powietrza także jest niezwykle korzystna. W ofercie oczyszczaczy firmy Sharp znajdziemy z powodzeniem także modele z funkcją nawilżania. Warto zainwestować w lepszą pracę korzystając z innowacyjnych urządzeń jakimi są oczyszczacze powietrza.

Artykuł powstał we współpracy z GoodAIR.pl