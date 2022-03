Opodatkowanie płatności zagranicznych wywołuje niepewność wśród polskich firm

Przepisy w zakresie „Pay and Refund” zostały złagodzone, jednak pozostała niepewność po stronie firm, co do tego jak w praktyce stosować zasady opodatkowania płatności zagranicznych podatkiem u źródła. Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne zmiany.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła płatności dokonywanych przez polskie podmioty na rzecz zagranicznych firm. Wprowadzony Mechanizm „Pay and Refund” zakłada, że polscy płatnicy dokonujący w danym roku na rzecz tego samego, zagranicznego podatnika wypłat określonych należności powyżej 2 mln złotych, są obowiązani do poboru podatku u źródła w wysokości z reguły 19% lub 20%. Zasada ta dotyczy wyłącznie płatności na rzecz podmiotu powiązanego i w odniesieniu do kwalifikowanych płatności takich jak odsetki, należności licencyjne czy dywidendy.

– Płatnik dokonując wypłat kwalifikujących się do objęcia mechanizmem „Pay and Refund” musi zatem co do zasady pobrać podatek u źródła niezależnie od preferencji wynikających w tym zakresie z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy implementowanych Dyrektyw UE (czyli możliwości pobrania podatku wg. stawki niższej lub zastosowania zwolnienia) zaś następnie on lub podatnik mogą ubiegać się o zwrot podatku – mówi w rozmowie z MarketNews24 Aneta Lewandowska, Współprzewodnicząca Komitetu Podatkowego CCIFP, doradca podatkowy, dyrektor w CRIDO.

Ustawa przewiduje jednak dwie sytuacje w których istnieje możliwość zastosowania wspomnianych preferencyjnych stawek podatku u źródła tj. w sytuacji gdy zarząd płatnika podpisze stosowne oświadczenie lub płatnik lub podatnik uzyskają stosowną opinię o stosowaniu preferencji w WHT.

– Bardzo istotny jest fakt, że niepobranie podatku zgodnie z nowym mechanizmem lub wady oświadczenia płatnika mogą rodzić po stronie osób odpowiedzialnych za podatki surowe sankcje finansowe – dodaje A.Lewandowska.

Znowelizowane przepisy dotyczące mechanizmu „Pay and Refund” są pokłosiem wprowadzonych w 2019 roku zmian w tym obszarze – wówczas po raz pierwszy wprowadzono mechanizm „Pay and Refund” jednak wielokrotnie odraczano jego wejście w życie. Wynikało to z faktu, że wprowadzone przepisy były bardzo kontrowersyjne i ich stosowanie byłoby dla firm bardzo dużym obciążeniem administracyjnym, a miejscami wręcz niemożliwe do spełnienia. Stąd też już od jesieni 2018 r., w ramach Komitetu Podatkowego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej(CCIFP) bardzo intensywnie apelowano o złagodzenie tych przepisów.

I chociaż przepisy w zakresie mechanizmu „Pay and Refund” zostały zmienione i złagodzone, to jednak pozostała niepewność po stronie firm co do tego jak w praktyce stosować zasady opodatkowania płatności zagranicznych podatkiem u źródła. Kluczowym obszarem niepewności są pojęcia należytej staranności płatnika, rzeczywistego właściciela płatności oraz rzeczywistej działalności gospodarczej podmiotu. Przepisy te obowiązują już od 2019 roku i na ich kanwie powstaje kontrowersyjna i często niejednolita praktyka interpretacyjna. Stąd w ramach prac Komitetu od początku apelowaliśmy o wydanie tzw. Objaśnień Ministra Finansów w tym zakresie.

Projekt Objaśnień pojawił się co prawda w 2019 roku, jednak do dziś nie został on sfinalizowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym projektem.