O oprocentowaniu lokat powyżej inflacji możemy pomarzyć. Podwyższona inflacja jeszcze przez 2 lata

O oprocentowaniu lokat powyżej inflacji możemy marzyć, gdy ta spadnie w okolice 3%. Na inflację w zbieżną z celem inflacyjnym poczekamy co najmniej dwa lata, a może dłużej, jeżeli RPP nie starczy determinacji, aby podnosić stopy procentowe.

Jak poinformował GUS, w styczniu 2022 r. inflacja wyniosła 1,9% w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz 9,2% w ujęciu rok do roku. To odczyty zbieżne z konsensusem ekonomistów (1,9% m/m i 9,3% r/r).

– Reakcją na te dane było swego rodzaju świętowanie, że jednak inflacja nie przekroczyła bariery 10% – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Powodów do świętowania jednak nie ma bo ta inflacja jest wyższa niż w grudniu i byłaby jeszcze wyższa w lutym, gdyby nie tzw. tarcza antyinflacyjna wprowadzona przez rząd.

Do celu inflacyjnego 2,5% (+/- 1%) coraz nam dalej. Odczyt poniżej 10% za styczeń nie schłodzi oczekiwań inflacyjnych. Jako konsumenci będziemy akceptować podwyżki cen. Rynek pracy jest mocny czyli utrzyma się duża presja na wzrost wynagrodzeń. Prawdopodobnie niższe będą odczyty inflacji CPI w ostatnich miesiącach tego roku, a to ze względu na tzw. efekt bazy, ponieważ już w ostatnich miesiącach 2021 r. inflacja była bardzo wysoka (gdyby cena konkretnego produktu wzrosła o tyle samo złotych, to procentowy wzrost inflacji będzie niższy).

Nie uda się obniżyć inflacji bez oddziaływania na popyt poprzez decyzje RPP i banku centralnego. Musimy ponieść koszty spóźnionych decyzji NBP, dotyczących zwalczania inflacji. Dalsze podwyżki stóp procentowych są nieuniknione, ich skalę mogłaby osłabić obniżka światowych cen ropy naftowej oraz spowolnienie polskiego wzrostu gospodarczego.

– Inflacja zostanie sprowadzona w Polsce do poziomu celu inflacyjnego za dwa lata, jeżeli RPP starczy determinacji, aby podwyższać stopy procentowe, ale ważne okaże się też jak z rosnącymi cenami na świecie walczyć będą inne banki centralne – dodaje ekspert XTB. – O oprocentowaniu lokat powyżej inflacji możemy marzyć, gdy ta spadnie w okolice 3%.