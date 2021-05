Ożywienie w USA, w Europie niepewność, a zyski firm rosną wszędzie

Wzrost PKB w USA o 6,4 proc. (w wariancie urocznionym k/k) to potwierdzanie sukcesu kampanii szczepień oraz potwierdzenie skuteczności pakietów stymulujących gospodarkę. A wzrost wydatków konsumenckich o 10,7 proc. k/w wygląda na zapowiedź boomu w amerykańskiej gospodarce, choć problemem może być rosnąca inflacja. W Europie kampania szczepień jest w większości krajów opóźniona w stosunku do USA od około jednego do trzech miesięcy. Także plan odbudowy Next Generation EU będzie dostępny dla krajów dopiero w drugiej połowie roku. Dlatego wyniki na starym kontynencie wskazują cały czas na pogłębianie się recesji. PKB w całej UE spadło w pierwszym kwartale o 0,4 proc k/k (strefa euro -0,6 proc. k/k.). Gospodarka Niemiec skurczyła się o 1,7 proc. k/k, zaskoczeniem jest relatywnie dobry wynik Francji – wzrost o 0,4 proc. k/k.

Za nami kolejny tydzień publikacji raportów za pierwszy kwartał, swoje wyniki przedstawiła już ponad połowa spółek z giełd w USA. Aż 87 proc. z nich pobiła oczekiwania analityków. Ich zyski wzrosły o 39 proc. r/r. Motorami wzrostów w USA są spółki cykliczne, energetyczne i finansowe. Jeszcze lepsze wyniki kwartalne są w Europie, opublikowane już wyniki spółek z indeksu STOXX Europe 600 pokazują wzrost zysków o 71% r/r. Tu także motorem wzrostu były spółki cykliczne i sektor finansowy.

Paweł Majtkowski, analityk eToro na polskim rynku