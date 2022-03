PGNiG inwestuje w firmę Reliability Solutions dostarczającą rozwiązania AI dla przemysłu

Spółka PGNiG Ventures, pełniąca w Grupie Kapitałowej PGNiG rolę funduszu typu corporate venture capital, objęła udziały firmy Reliability Solutions oferującej rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI) do przewidywania awarii i optymalizacji procesów produkcyjnych. Wartość pierwszego etapu inwestycji to 1 mln euro. Jej całkowita wartość w dwóch transzach wyniesie 2 mln euro. Inwestycja jest przeprowadzana wspólnie z funduszem działającym w ramach programu PFR Otwarte Innowacje.

Reliability Solutions dostarcza rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji do predykcyjnego i preskrypcyjnego utrzymania ruchu. Firma z powodzeniem rozwija RSIMS, zaawansowaną platformę wykorzystującą sztuczną inteligencję do przewidywania zdarzeń mających wpływ na ciągłość i efektywność procesów, przede wszystkim w zakładach przemysłowych. Platforma RSIMS wspiera przedsiębiorstwa w stopniowym przejściu od bieżących rozwiązań do tych opartych o AI i standardy przemysłu 4.0, które umożliwiają osiągnięcie cyfrowej doskonałości operacyjnej.

– Oferowana przez Reliability Solutions platforma pozwala na zdalne monitorowanie stanu wszystkich urządzeń w czasie rzeczywistym i przewidywanie typu, czasu i miejsca wystąpienia potencjalnych awarii. Rozwiązanie umożliwia także identyfikację źródła niechcianego zdarzenia i dostarcza rekomendacje, które pozwalają uniknąć jego konsekwencji. Technologia jest już z powodzeniem wykorzystywana w wielu dużych zakładach przemysłowych i była także testowana podczas pilotażu w PGNiG Termika, generując realne oszczędności i podnosząc bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że Reliability Solutions ma przed sobą duże perspektywy wzrostu, a oferowane przez firmę innowacyjne rozwiązanie będzie szeroko wykorzystywane w przemyśle – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Celem pilotażowego projektu z zakresu tzw. predictive maintenance realizowanego w PGNiG Termika we współpracy z ReliaSol, spółką zależną Reliability Soultions, było wykonanie modeli predykcyjno-analitycznych dla nowego kotła gazowego, modelu wykrywania stanów awaryjnych oraz weryfikacja skuteczności działania modeli na bazie dostępnych danych. Wdrożone w ramach pilotażu rozwiązanie umożliwiło wykrywanie anomalii ze 100% dokładnością na zbiorze testowym.

– Zainwestowaliśmy w Reliability Solutions ponieważ wiemy, jakie znaczenie dla rozwoju przemysłu ma zbieranie, analiza oraz wykorzystywanie danych, m.in. do podejmowania najbardziej optymalnych decyzji. Jako jeden z nielicznych funduszy w Polsce posiadamy narzędzia i zespół, które są w stanie ocenić potencjał tego rodzaju projektu i efektywnie wesprzeć w dalszym rozwoju. Rozwiązanie oferowane przez spółkę jest wdrażane w kolejnych firmach z branży przemysłowej, co jest najlepszym dowodem na to, że przynosi klientom realne korzyści biznesowe. Liczymy, że będą mogły się o tym przekonać kolejne spółki z Grupy PGNiG i cieszymy się, że do naszego portfela trafiła następna perspektywiczna spółka – mówi Małgorzata Piasecka, Prezes PGNiG Ventures.

PGNiG Ventures w koinwestycji 50%/50% z funduszem działającym w ramach programu PFR Otwarte Innowacje zainwestowały w Reliability Solutions 1 mln euro. Po upływie 9 miesięcy zostanie sfinalizowana druga transza inwestycji, również w wysokości 1 mln euro. Firma Reliability Solutions przeznaczy środki z inwestycji na ekspansję zagraniczną.

– Misją Reliability Solutions jest transformacja podejścia do utrzymania ruchu maszyn. Opracowane przez nas rozwiązanie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wyciąga wnioski z danych produkcyjnych w sposób nieosiągalny dla człowieka. Dzięki temu RSIMS pozwala naszym klientom wyeliminować 30% awarii i nieplanowanych przestojów, ale przede wszystkim zwiększyć efektywność produkcji o 15% – mówi Piotr Lipnicki, CEO Reliability Solutions. – Nasza przygoda z firmą PGNiG zaczęła się od pilotażu dla jednego z zakładów PGNiG Termika. Zaangażowanie i otwartość zespołu pozwoliły rozwinąć nasze rozwiązanie i osiągnąć niespotykane dotąd wyniki. Jesteśmy przekonani, że współpraca z PGNiG Ventures przyniesie nam możliwość rozwoju poprzez wdrażanie naszej technologii na szeroką skalę i zdobywanie doświadczenia przy boku innowatora w przemyśle energetycznym, jakim jest PGNiG – dodaje Piotr Lipnicki.