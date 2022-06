Po co stosujemy uszlachetnianie druku?

Chcąc wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, stosuje się różne metody, np. reklamę, konkursy czy programy lojalnościowe. To wszystko sprawia, że marka zostaje dobrze odebrana i pozytywnie zapamiętana. Nie musisz jednak wydawać fortuny na nieszablonowe metody wzbudzenia zainteresowania. Prostą, a przy tym skuteczną, a do tego niedrogą i oryginalną metodą jest uszlachetnianie druku. W ten sposób ze zwykłej ulotki możesz zrobić niezwykły przekaz. W jaki sposób?

Co to jest uszlachetnianie druku?

Uszlachetnianie druku to powszechnie wykorzystywany sposób na to, by rzeczom zwykłym nadać niezwykłego charakteru. Pod pojęciem uszlachetniania druku kryją się różne techniki poligraficzne, dzięki którym wydrukom można nadać różne cechy fizyczne. W ten sposób można:

poprawić walory wizualne wydruku;

zwiększyć wytrzymałość papieru;

wzmocnić jego strukturę;

zwiększyć odporność wydruku na uszkodzenia mechaniczne (np. ścieranie);

zabezpieczyć powierzchnię przed skutkami działania wody czy światła;

nadać powierzchni dodatkowych cech (np. poprzez pokrycie jej klejem).

Uszlachetnianiu można poddać praktycznie każdy rodzaj wydruku – kalendarz, plakat, a także zwykłą ulotkę czy wizytówkę. Uszlachetnianie druku sprawia, że jest on trwalszy, bardziej odporny na uszkodzenia, a przy tym atrakcyjniejszy wizualnie. Prosty zabieg może wpłynąć na lepszy odbiór produktu!

Jakimi metodami można uszlachetnić druk?

Metod uszlachetniania druku jest wiele. Najpopularniejsze to foliowanie, lakierowanie UV, lakier UV 3-D wybiórczy, hotstamping i tłoczenie.

Foliowanie

Foliowanie to inaczej laminowanie – metoda powszechnie znana i bardzo często wybierana przez klientów. Laminowanie polega na powleczeniu wydruku specjalną folią, czyli laminatem. W ten sposób wydruk nie tylko zyskuje ładniejszy, bardziej profesjonalny wygląd, ale jest również zabezpieczony przed działaniem wody, słońca i czynników mechanicznych. Laminowanie można wykonać na gorąco lub na zimno. Można również wybrać różne efekty: błyszczący, matowy, a nawet holograficzny. Zalaminować można właściwie każdy rodzaj wydruku.

Lakierowanie UV i lakierowanie UV 3-D wybiórcze

Lakierowanie UV to metoda używana do uszlachetniania wydruków, którym chce się nadać połysku. Tym samym wydruk zyskuje zupełnie inny charakter. Warto jednak wiedzieć, że lakierowanie UV może zapewnić także inne efekty – nie tylko połysk. W ten sposób można uzyskać powierzchnię matową, strukturalną, perłową, a nawet brokatową. Tą samą metodą wykonuje się charakterystyczny nadruk do zdrapywania – jak w zdrapkach.

Ciekawym rozwiązaniem jest lakierowanie UV 3-D wybiórcze. Polega ono na pokryciu wybranego miejsca wydruku warstwą lakieru. Dzięki temu ten fragment jest wypukły, co doskonale wyróżnia go spośród pozostałych elementów danej płaszczyzny.

Hotstamping

Hotstamping to jedna z ulubionych luksusowych metod zdobienia. Jest znana również pod nazwą termodruk. Do tej metody uszlachetniania druku wykorzystuje się specjalną folię, która przy użyciu matryc jest odwzorowywana na wydruku. Hotstamping często widuje się na luksusowych opakowaniach lub okładkach.

Tłoczenie

Tłoczenie to prosta i niezwykle efektowna metoda uszlachetniania druku. Polega na odciśnięciu wybranego wzoru na zadrukowanej powierzchni. Można zrobić to na dwa sposoby – wyróżnia się tłoczenie uwypuklone (odbity element wznosi się ponad powierzchnię druku) oraz wklęsły (element jest głębiej niż powierzchnia druku).