Tylko 13% organizacji w Polsce ocenia swoją dojrzałość w transformacji chmurowej jako wysoką

Podczas gdy 13% organizacji w Polsce ocenia swoją dojrzałość w obszarze transformacji chmurowej jako wysoką, to aż 47% określa ją jako średnią, 32% uznaje ją za niską, a 7% nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii. W efekcie aż 59% badanych firm uważa, że wciąż jeszcze nie udało się im zrealizować znaczącej wartości z inwestycji w chmurę. Jednocześnie blisko 70% z nich chmurę postrzega wyłącznie w kategorii usprawnienia działalności operacyjnej i obniżania kosztów. Dla firm o wysokiej dojrzałości ważniejsze od zmniejszenia kosztów jest zwiększenie przychodów i przyspieszenie wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek, na co wskazuje 47% organizacji – wynika z 1. edycji raportu PwC Polska “Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Kluczowe wnioski z raportu:

Strategia technologiczna, w tym chmura nie może być wyłącznie planem IT, a musi być elementem całej strategii biznesowej.

Transformacja chmurowa to nie tylko wdrożenie, ale i skuteczna finalna adaptacja rozwiązań na poziomie całej firmy.

W zmianie cyfrowej należy precyzyjnie zdefiniować role i obowiązki kadry zarządzającej oraz efekty biznesowe transformacji.

Koszty są ważne, ale nie kluczowe – wartość należy także mierzyć poprzez wzrost przychodów, szybką innowację i wzrost bezpieczeństwa.

Bez zasobów kadrowych wdrożenie chmury nie przyniesie efektów. Talenty w firmie są kluczowe w połączeniu z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych.

Wysoka dojrzałość chmurowa oznacza, że firma stosuje rozwiązania chmurowe we wszystkich obszarach działalności i skaluje je w całej firmie poprzez m.in. projektowanie swoich usług i rozwiązań, zoptymalizowanie i efektywne wykorzystanie chmury w miejscach, gdzie przynosi największe korzyści, uwzględnienie strategii multicloud i modelu hybrydowego, wykorzystanie sprawdzonych metodyk, modeli oraz zasobów zewnętrznych w sposób optymalny, ustrukturyzowanie zarządzania kompetencjami (m.in. Centrum Kompetencji Cloud), zoptymalizowanie modelu operacyjnego wykorzystującego zasoby w modelu “as a service”. Niska dojrzałość oznacza fazę testowania pojedynczych rozwiązań. Takie decyzje podejmowane są w pierwszej kolejności w celu tworzenie nowych produktów, następnie obniżenia kosztów centrów danych i innej infrastruktury, a na trzecim miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

“Wykorzystanie chmury determinuje jej wysoka użyteczność biznesowa, ponieważ kluczowym zadaniem technologii, a zatem także chmury, jest wsparcie i realizacja celów biznesowych organizacji. Oddajemy w państwa ręce pierwsze tak duże badanie, a wzięli w nim udział CxO (kadra zarządzająca – CEO, CFO, CIO, CTO, COO) ze 115 organizacji, poświęcone wykorzystaniu chmury w Polsce. Wyniki naszego sondażu pomagają dostrzec bezpośrednią relację pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi a technologią – zwłaszcza tam, gdzie technologia chmurowa przekłada się na największy zysk i finalny efekt biznesowy” – mówi Mariusz Chudy, partner, CEE Cloud & Digital Leader PwC Polska.

Chmura jest utożsamiana z innowacyjnością (44% firm), ale jeszcze niewiele firm dostrzega jej kluczowe znaczenie dla wzrostu (19%). Rodzimy rynek postrzega tę technologię jako platformę do tworzenia nowych produktów i usług, a także sposób na wykorzystanie szans rynkowych, wskazuje na to aż 53% firm o wysokiej dojrzałości chmurowej. W USA firmy łączą to postrzeganie chmury ze strategią wzrostu, zwłaszcza wzrostu przychodów. Dla blisko 25% organizacji na polskim rynku chmura jest wciąż głównie narzędziem do oszczędności kosztów i tożsama z obszarem IT. W USA kwestia kosztów jest dopiero na 4 miejscu. Sektor finansowy jest najbardziej zaawansowany w myśleniu o chmurze. Aż 52% wskazuje, że chmura to platforma do innowacji – poziom podobny do USA – oraz kluczowy element strategii biznesowej – 30%.

Organizacje poszukują drogi do zapewnienia spójnego i możliwie dynamicznego przejścia do chmury z zachowaniem ciągłości działania – utrzymanie tego stanu jest priorytetem. Zaangażowanie biznesu w projekty transformacyjne traktowane jest jako wyzwanie, ale także szansa – wciąż problemem jest sposób przełożenia języka technologii na efekty biznesowe. Sześć najczęściej wskazywanych efektów biznesowych do osiągnięcia w ciągu najbliższych 3 lat według zarządów to: przyspieszenie czasu wejścia na rynek nowych produktów i usług (time to market) – 44%, wprowadzanie innowacji w produktach i usługach oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej – 44%, zapewnienie ciągłości biznesowej – 44%, wyższa odporność i elastyczność działania – 43%, zmniejszenie kosztów – 29% i usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki lepszej analizie danych – 27%.

“W 3-letniej perspektywie liderów widać pozytywny trend w postrzeganiu efektów i korzyści jakie mogą przynieść transformacje chmurowe. Oczekiwanie zmniejszenia kosztów ustępuje miejsca lepszej efektywności, poprawie obszaru time to market czy potencjalnie zwiększenia konkurencyjności w długiej perspektywie – dzięki chmurze. Im wyższa dojrzałość organizacji w transformacji chmurowej, tym większe są jej oczekiwania i możliwości w kreowaniu nowych produktów i usług cyfrowych, i osiąganiu większych przychodów z chmury oraz zatrzymaniu talentów” – dodaje Przemysław Galiński, dyrektor PwC Polska z zespołu CEE Cloud & Digital.

Celem raportu jest wskazanie osobom zarządzającym i decydentom kierunków nadchodzących zmian oraz tych obszarów, które w organizacjach będą na taką transformację najbardziej podatne. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że nie można traktować chmury jako projektu IT z określonym czasem realizacji. To narzędzie, które powinno być na bieżąco rozwijane wraz z organizacją.