Polacy czekają na Black Friday, ale czy promocje będą uczciwe?

69% zapytanych Polaków planuje w tym roku okazyjne zakupy na Black Friday lub Cyber Monday

63% ankietowanych spotkało się w przeszłości z obniżką na Black Friday, która potem okazała się fałszywa

44% uważa, że są sklepy i marki, które podczas Black Friday lub Cyber Monday próbują przechytrzyć klientów i takie promocje powinny być lepiej kontrolowane

Revolut zapytał 10 tysięcy osób w 10 krajach, o to czy planują zakupy na Black Friday i Cyber Monday. Na pytania w Polsce odpowiedziało 1007 osób. Na jaki poziom rabatów liczą Polacy? Czy w dobie rosnących cen i inflacji da się kupić coś taniej? Jakie produkty i usługi są poszukiwane? Czy promocje będą uczciwe?

Rabat od inflacji

Ceny w Polsce rosną, inflacja jest najwyższa od 25 lat. Czy Black Friday i Cyber Monday dają szansę na realne oszczędności, czy jest to tylko gra pozorów, która nie budzi już emocji? Oto wyniki Revolut Money Report. 69% zapytanych Polaków przyznało, że planuje w tym roku okazyjne zakupy na Black Friday lub Cyber Monday, choć 26% zastrzega, że kupi coś tylko jeśli znajdzie dobrą okazję. 6% przyznaje, że mają ograniczony budżet i w tym roku nie będą to duże zakupy. Część uważa, że przez inflację, na takie zakupy ich już nie stać (6%). Inni, z powodu inflacji, wyczekują z zakupami na moment gdy pojawią się okazje (6%). Black Friday wciąż jest w grze.

Czas na konkrety

Czy w dobie dwucyfrowej inflacji, rabaty też powinny być dwucyfrowe? Wyższe niż rok temu? Konkretnie jakie? Revolut zapytał Polaków jaki poziom obniżek cenowych uważają za wystarczający, aby dokonać zakupu. Bardziej wymagające okazały się kobiety. Tylko 4% badanych uznało, że wystarczy im zniżka 10-20%. Przy inflacji 17,9% w październiku, pozostali są innego zdania. 18% oczekuje rabatu na poziomie minimum 20-30%. Niemal co trzecia zapytana osoba (29%) widzi ten próg na poziomie 30-40%. Co piąty respondent w Polsce chce 40-50% upustu (24%). Pozostałych 25% rozważy zakup produktów, o ile dadzą 50% oszczędności. Co na to sklepy i marki?

Gra pozorów

Oczekiwania są duże. Bez 40% obniżki oferta Black Friday się nie liczy (dla 49% klientów). Sklepy i marki, by się przebić, ogłoszą super promocje. Tylko czy prawdziwe? 63% zapytanych Polaków zetknęło się z obniżką na Black Friday lub Cyber Monday, która potem okazała się fałszywa. 44% uważa, że są sklepy i marki, które próbują przechytrzyć klientów i takie promocje powinny być lepiej kontrolowane. 19% ma świadomość tego typu zjawiska, ale nie widzi w tym problemu, bo na tym ta gra polega. Ten pogląd przeważa u panów (17% kobiety, 21% mężczyźni). 37% badanych nie zetknęło się z fałszywymi obniżkami i uważa, że należą one do rzadkości.

Haker lubi to

Sprawę fałszywych promocji może pomóc rozwiązać unijna dyrektywa Omnibus, którą państwa członkowskie powinny egzekwować od 28 maja 2022 roku. Tymczasem, ryzykiem dla kupujących w Black Friday jest też duża aktywność hakerów. Aż 84% badanych Polaków chce szukać promocji w Internecie. Argumentem jest większy wybór (49%) i zaufanie do ulubionych serwisów (18%). Co może pójść nie tak? 13% zapytanych obawia się, że dane karty zostaną skopiowane i ktoś ukradnie środki. Tu pomóc mogą karty wirtualne ze zmiennym numerem (np. od Revolut). 22% boi się, że po zakupie znajdzie ten sam produkt w niższej cenie (warto szukać ofert z gwarancją najniższej ceny). Dla 15% kłopotem jest, że nietrafiony zakup trzeba później odesłać (część sklepów umożliwia darmowe zwroty). 22% nie ma obaw, lubi kupować online, o ile tylko ma pieniądze.

Elektronika rządzi

Na jakie przecenione produkty czekają Polacy? Dominują dwie kategorie. Po pierwsze sprzęt elektroniczny, 43% wskazań na 1 miejscu (kobiety 28%, mężczyźni 58%). Po drugie odzież i akcesoria, 31% wskazań pierwszego wyboru (kobiety 45%, mężczyźni 18%). Trzecie miejsce na podium to uroda i kosmetyki, 6% wskazań na 1 miejscu (35% przy opcji wyboru 3 kategorii). Dalej znalazły się meble i wystrój domu, 4% wskazań pierwszego wyboru (23% przy opcji wyboru 3 kategorii) i biżuteria, 4% wskazań na 1 miejscu (18% przy opcji wyboru 3 kategorii). Co pomijamy w Black Friday? Raczej nie kupujemy noclegów i biletów lotniczych, aut i środków transportu, biletów na koncerty i produktów FMCG. 9% zapytanych nie ma planów i o przystąpieniu do zakupów może zdecydować spontanicznie.

Gotówka czy kredyt

Większość badanych Polaków w Black Friday i Cyber Monday kupi to, na co będzie ich stać w danym momencie i użyją do tego środków z rachunku bieżącego (58%). Co dziesiąta pytana osoba (11%) już w październiku odkładała środki na koncie oszczędnościowym, by mieć pewność, że nie zabraknie ich na promocyjne zakupy. Przeszło 24% zapytanych Polaków, jeśli znajdzie dobrą okazję, do zakupu użyje karty kredytowej (17%), lub płatności odroczonej “kup teraz, zapłać później” (7%). Taką formę finansowania, znaną też pod nazwą BNPL (od “buy now, pay later”), oferują już w Polsce niektóre aplikacje bankowe i fintechy (m.in. Revolut, pod nazwą “Pay Later”). Z zakupami pod wpływem impulsu i na kredyt należy jednak uważać.

Czy dwucyfrowa inflacja i wysokie ceny ograniczą wydatki klientów na Black Friday? Czy zniżki i rabaty właśnie w tym roku sprawią, że kupujących będzie więcej? Jedno jest pewne, Polacy z większą uwagą liczą dziś pieniądze.

(1) Revolut Money Report to badanie opinii zrealizowane 20 października 2022 r. przez firmę badawczą Dynata na grupie 10 tys. respondentów w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Rumunii, Litwie i Polsce – na grupie 1007 dorosłych Polaków. (2) Dyrektywa Omnibus weszła w życie 7 stycznia 2020 r. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów niezbędnych do jej wykonania do 28 listopada 2021 r. Implementowane przepisy powinny być stosowane w państwach członkowskich od 28 maja 2022 r.: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82715:dyrektywa-omnibus-obowiazek-informowania-o-cenach (3) W tym roku Black Friday przypada na 25 listopada, a Cyber Monday na 28 listopada.

Wyniki (Polska):

(1) Czy planujesz okazyjne zakupy na Black Friday/Cyber Monday w tym roku? (jednokrotny wybór)

31% – Tak, planuję coś kupić, tak jak co roku

26% – Tak, planuję coś kupić, ale tylko jeśli znajdę atrakcyjną okazję

6% – Tak, ale mój budżet jest ograniczony, w tym roku to nie będą duże zakupy

6% – Tak, z powodu inflacji czekam z zakupami, na moment gdy pojawią się okazje

6% – Nie, nie planuję, z powodu inflacji nie stać mnie na zakupy

4% – Nie, mam inne sposoby na okazyjne zakupy

11% – Nie, nie potrzebuję nic kupować

10% – Nie wiem / czekam z decyzją.

(2) W jaki sposób zapłacisz za zakupy podczas Black Friday/Cyber Monday? (jednokrotny wybór)

58% – Kupię to na co będzie mnie stać w danym momencie, użyję środków na rachunku bieżącym

11% – Odkładam na koncie oszczędnościowym, by mieć pewność, że wystarczy mi środków

17% – Jeśli znajdę dobrą okazję, do zapłaty użyję karty kredytowej

7% – Jeśli znajdę dobrą okazję, do zapłaty użyję odroczonej płatności “kup teraz, zapłać później”

1% – Jeśli znajdę dobrą okazję, do zapłaty użyję pożyczki lub kredytu

0,5% – Jeśli znajdę dobrą okazję, do zapłaty użyję pożyczki od rodziny lub znajomych

0% – Nie planuję żadnych zakupów na Black Friday/Cyber Monday

6% – Nie wiem.

(3) Jak planujesz zrobić zakupy na Black Friday? (jednokrotny wybór)

49% – Będę kupować głównie online, bo w Internecie jest większy wybór

18% – Będę kupować głównie online, w ulubionych serwisach, którym ufam

10% – Będę kupować głównie offline, wolę osobiście zobaczyć produkt

10% – Będę kupować głównie offline, wolę osobiście zobaczyć produkt 2% – Będę kupować głównie offline, bo wspieram lokalny handel

17% – Będę kupować tam gdzie znajdę dobrą okazję, online i offline

6% – Nie wiem.

(4.1) Jaka jest Twoja największa obawa kiedy kupujesz online? (uszereguj od najważniejszej, wybierz maksymalnie 3, poniżej topowe odpowiedzi)

22% – Obawiam się, że znajdę później ten sam produkt w niższej cenie

13% – Martwię się tym, że dane mojej karty zostaną skopiowane i ktoś ukradnie moje środki

8% – Moją obawą jest to, że wydam pieniądze ponad miarę

6% – Obawiam się, że nie zauważę tych najlepszych okazji, jest tak dużo różnych ofert!

3% – Mogę zrobić błąd i przez pomyłkę kupić inny produkt, ups!

4% – Martwię się tym, że zagubi się moja przesyłka

15% – Obawiam się, że produkt będzie nietrafiony i trzeba będzie go odesłać

22% – Nie mam obaw, lubię kupować online, jeśli tylko mam pieniądze (jednokrotny wybór)

4% – Nie mam obaw, zrobię listę produktów, które chcę kupić i poszukam ich z wyprzedzeniem, żeby przygotować się i znaleźć najlepsze okazje podczas Black Friday (jednokrotny wybór)

3% – Teraz prawie wszystko kupuję online, nie mam żadnych obaw. (jednokrotny wybór)

(4.2) Jaka jest Twoja największa obawa kiedy kupujesz online? (uszereguj od najważniejszej, wybierz maksymalnie 3, poniżej wszystkie odpowiedzi)

28% – Obawiam się, że znajdę później ten sam produkt w niższej cenie

21% – Martwię się tym, że dane mojej karty zostaną skopiowane i ktoś ukradnie moje środki

17% – Moją obawą jest to, że wydam pieniądze ponad miarę

20% – Obawiam się, że nie zauważę tych najlepszych okazji, jest tak dużo różnych ofert!

13% – Mogę zrobić błąd i przez pomyłkę kupić inny produkt, ups!

12% – Martwię się tym, że zagubi się moja przesyłka

32% – Obawiam się, że produkt będzie nietrafiony i trzeba będzie go odesłać

22% – Nie mam obaw, lubię kupować online, jeśli tylko mam pieniądze (jednokrotny wybór)

4% – Nie mam obaw, zrobię listę produktów, które chcę kupić i poszukam ich z wyprzedzeniem, żeby przygotować się i znaleźć najlepsze okazje podczas Black Friday (jednokrotny wybór)

3% – Teraz prawie wszystko kupuję online, nie mam żadnych obaw. (jednokrotny wybór)

(5) Jaki poziom obniżek cenowych na Black Friday/Cyber Monday uważasz za wystarczający, aby dokonać zakupu? (jednokrotny wybór)

4% – Obniżka 10-20%

18% – Obniżka 20-30%

29% – Obniżka 30-40%

24% – Obniżka 40-50%

25% – Obniżka co najmniej 50%.

(6) Czy pamiętasz obniżkę na Black Friday, która okazała się fałszywa? (jednokrotny wybór)

44% – Tak, są sklepy i marki, które podczas Black Friday/Cyber Monday próbują przechytrzyć klientów, takie promocje powinny być lepiej kontrolowane

19% – Tak, są sklepy i marki, które podczas Black Friday/Cyber Monday próbują przechytrzyć klientów, ale to nie jest problem, na tym ta gra polega

37% – Nie, nie pamiętam żadnego przypadku fałszywej obniżki, takie praktyki należą do rzadkości.

(7.1) Na obniżki jakich produktów/usług czekasz najbardziej podczas Black Friday/Cyber Monday w tym roku? (uszereguj od najważniejszej, wybierz maksymalnie 3, poniżej topowe odpowiedzi)

43% – Sprzęt elektroniczny

31% – Ubrania/akcesoria

4% – Meble/wystrój domu

4% – Biżuteria

6% – Uroda/kosmetyki

1% – Auto/środek transportu

0.5% – Produkty FMCG

1% – Bilety lotnicze

1% – Noclegi wakacyjne

1% – Koncert/atrakcje

9% – Nie mam planów/Zdecyduję w ostatnim momencie. (jednokrotny wybór)

(7.2) Na obniżki jakich produktów/usług czekasz najbardziej podczas Black Friday/Cyber Monday w tym roku? (uszereguj od najważniejszej, wybierz maksymalnie 3, poniżej wszystkie odpowiedzi)