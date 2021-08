Polacy inwestują w fotowoltaikę, bo boją się rosnących kosztów energii

Oszczędność oraz obawa przed rosnącymi kosztami energii to najczęstsze powody, które skłaniają Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. Z tego rozwiązania zadowolonych jest dziś niemal 90% użytkowników, a proces inwestycyjny opisują oni zwykle jako bezproblemowy, sprawny i satysfakcjonujący – wynika z „Raportu Oferteo o fotowoltaice. Jednak nowe przepisy, zapowiadane na 2022 rok, zniechęciłyby do paneli fotowoltaicznych aż jedną czwartą inwestorów.

Fotowoltaika rośnie w siłę

1 lipca w Polsce ruszył nabór do 3 edycji programu „Mój prąd”, skierowanego do osób zainteresowanych wytwarzaniem energii z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na swojej nieruchomości.

Dofinansowania, sezon wakacyjny, wyjątkowo sprzyjająca pogoda, a także przybierający na sile boom na rynku budowlanym sprawiły, że mamy obecnie do czynienia ze szczytem sezonu pod względem zainteresowania fotowoltaiką.

Oferteo.pl, największy polski serwis łączący poszukujących usług w zakresie dostawy i montażu fotowoltaiki z usługodawcami, przygotował drugą edycję „Raportu Oferteo o fotowoltaice” opisującego trendy na rynku fotowoltaiki w Polsce oraz nastroje inwestorów.

Oszczędnie i ekologicznie

Kluczowy czynnik przekonujący Polaków do inwestycji w fotowoltaikę pozostaje niezmienny. Podobnie jak w zeszłym roku jest to oszczędność – w tej edycji badania kierowało się nią aż 74% respondentów. 57% badanych przyznało, że przekonała ich potrzeba korzystania z odnawialnych źródeł energii wynikająca z troski o środowisko. Aż 44% inwestorów dokonało wyboru w obawie przed rosnącymi kosztami energii oraz w wyniku niepewności co do tego, jak będą one kształtować się w przyszłości. Do fotowoltaiki przekonywały również dostępne formy dofinansowań (22%), a także polecenia znajomych (13%).

Średnia moc instalacji elektrycznej w Polsce

Średnia moc nowej instalacji fotowoltaicznej w Polsce w ciągu ostatniego roku wyniosła 5,24 kWp, a średnia zajmowana przez nie powierzchnia to 29 m2. Taka mikroinstalacja jest w stanie rocznie wytworzyć w przybliżeniu ponad 5 MWh energii.

Do jej konstrukcji częściej używano paneli monokrystalicznych (57%) niż polikrystalicznych (43%). Najpopularniejszymi producentami okazali się LONGi, Ja Solar, Jinko Solar i Hyundai.

Panele skierowane na południe

Najczęściej panele instalowane są na dachu domu (77% przypadków), rzadziej instalacja wykonywana była na gruncie (11%), budynku gospodarczym (8%) lub na garażu (5%). Pojedyncze osoby decydowały się na montaż paneli na ścianie budynku. Jest to ciekawe rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości, których dach skierowany jest w niekorzystnym kierunku (np. na północ). Panele muszą wówczas zostać umieszczone na specjalnym stelażu, co generuje dodatkowe koszty, jednak pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał, bez konieczności przebudowy budynku.

Ponad połowa (51%) instalacji w ubiegłym roku została zamontowana w kierunku południowym, czyli tak aby umożliwić maksymalnie efektywną pracę paneli. Stosunkowo często wykonywano je również na dachach skierowanych na południowy-wschód (16%) i południowy-zachód (14%).

57% instalacji powstało na dachach dwuspadowych, a najpopularniejszym pokryciem była w tym przypadku blachodachówka (46%). Dwa razy rzadziej montaż odbywał się na dachówce ceramicznej.

Bezproblemowy proces instalacji

Co trzeci inwestor, pytany przez Oferteo, wspomina cały proces realizacji jako bezproblemowy. Ci, którzy doświadczyli trudności, mieli je najczęściej z uzyskaniem dofinasowania oraz załatwieniem formalności. Problematyczne okazywały się także poszukiwania wykonawcy i panowanie nad budżetem.

– Dopełnienie formalności, wnioski o uzyskanie dofinansowania i kontakt z urzędami to jedne z największych wyzwań, jakie stają przed osobami decydującymi się na montaż fotowoltaiki. Wszystkie te elementy można jednak spokojnie zlecić zaufanemu wykonawcy, ponieważ większość z nich poza projektowaniem i realizacją instalacji, zajmuje się także kwestiami formalnymi – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. Wybór odpowiedniego specjalisty jest więc o tyle kluczowy, że może całkowicie zwolnić inwestora z obowiązków związanych z uruchomieniem mikroinstalacji, a cały proces staje się wówczas absolutnie bezproblemowy.

Nowe przepisy zniechęcają do fotowoltaiki

Aż 88% respondentów deklaruje, że jest zadowolona ze swojej decyzji o inwestycji w fotowoltaikę, a dla 10% jest jeszcze za wcześnie na takie podsumowania. Ponadto 31% badanych już planuje rozbudowanie swojej mikroinstalacji w przyszłości. Cały proces inwestycyjny określany jest najczęściej jako bezproblemowy, sprawny i satysfakcjonujący.

Ankietowani zostali zapytani o to, jak na ich decyzję wpłynęłoby wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących sprzedaży nadwyżek energii zapowiadanych na 2022 rok. Wprowadzą one możliwość oddawania i pobierania energii z sieci w dowolnym momencie, przy czym podczas sprzedaży obowiązywać będzie cena hurtowa, a przy zakupie prosument będzie musiał zapłacić cenę detaliczną. Dla wielu osób mogą one wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności tej inwestycji. Większość respondentów odpowiedziała, że nie wie jeszcze, jaką decyzję by wówczas podjęła. 28% stwierdziło, że mimo wszystko zdecydowałoby się na inwestycję w fotowoltaikę, a 12% zrobiłoby to, ale tylko zaopatrując się jednocześnie w urządzenie służące do magazynowania energii. Co czwarty badany zrezygnowałby z paneli.

Metodologia badania

Druga edycja „Raportu Oferteo o fotowoltaice przygotowana została na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w lipcu 2021 roku metodą CAWI na próbie 499 osób.