Polacy obawiają się kradzieży danych, ale chętnie dzielą się nimi za korzyści

72% Polaków obawia się szpiegowania poprzez urządzenia aktywowane głosem

Polacy chętnie korzystają z rozwiązań cyfrowych, ale obawiają się bezpieczeństwa

Polacy obawiają się kradzieży danych, ale chętnie je udostępniają, jeśli generuje to korzyści

Wyniki polskiej edycji badania EY Future Consumer Index 2023 wskazują na dużą sprzeczność w podchodzeniu konsumentów do kwestii cyfrowego bezpieczeństwa. Aż 80% Polaków obawia się sprzedaży ich danych osobowych przez firmy stronie trzeciej, a 78% ich nieuprawnionej eksploracji. Równocześnie 56% deklaruje chęć udostępnienia danych w celu ułatwienia zakupów online, a 55% aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje tańszych alternatyw. Polacy z dystansem podchodzą również do kwestii rozwoju technologicznego. Chociaż powszechnie korzystają z takich usług jak subskrypcje usług video (53%) czy niebankowych serwisów płatności online (52%), to nie czują potrzeby nadążania za najnowszymi trendami w dziedzinie technologii (64%). Może to być również efektem wątpliwości dotyczących zabezpieczeń np. obawy o bycie szpiegowanym poprzez urządzenia aktywowane głosem (72%).

Wyniki najnowszej polskiej edycji badania EY Future Consumer Index 2023 wskazują, że chociaż poziom obaw o kradzież danych i naruszeń bezpieczeństwa pozostaje wśród Polaków wysoki, to równocześnie chętnie te dane udostępniają, jeśli wiąże się to z uzyskaniem określonych korzyści. Aż 80% obawia się sprzedaży danych osobowych przez firmy stronie trzeciej, 79% kradzieży tożsamości, a 78% nieuprawnionej eksploracji danych.

Równocześnie możliwość uzyskania benefitów wynikających z udostępnienia danych znacząco zmienia perspektywę konsumentów. Ponad połowa jest skłonna przekazać dane w celu ułatwienia zakupów online (56%), otrzymania spersonalizowanych rekomendacji tańszych alternatyw (55%), czy rekomendacji nowych produktów (52%). Widać jednak, że w tym obszarze ostrożność Polaków rośnie. W okresie pomiędzy majem 2022 a marcem 2023 o 8 pkt. proc. (z 62% do 54%) spadł odsetek konsumentów deklarujących chęć udostępnienia danych, aby otrzymać spersonalizowane oferty i promocje.



Od intensyfikacji procesu personalizacji nie ma ucieczki, aktualnie mówimy wręcz o hiperpersonalizacji. Konsumenci oczekują jak najlepiej dopasowanych ofert, a marki robią wiele aby im je dostarczyć. Cały proces opiera się jednak na danych. Muszą być one pozyskiwane w sposób etyczny, a następnie przechowywane i wykorzystywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. To znaczące wyzwanie, które stoi przed przedsiębiorstwami. Jest to jednak absolutnie niezbędne, jeśli firmy chcą rozwijać swoje oferty i odpowiednio dopasowywać je do potrzeb konsumentów – mówi Michał Kopyt, Lider Digital Engineering w EY Polska.

Obawy o bezpieczeństwo nowych technologii

Konsumenci w Polsce powszechnie i na co dzień korzystają z szeregu cyfrowych technologii. Ponad połowa (53%) posiada subskrypcję usług strumieniowego przesyłania video, a 53% słuchało audio przez serwisy streamingowe. Niemal identyczny odsetek badanych (52%) dokonało płatności za pośrednictwem niebankowego serwisu. Polakom nieobcy jest również model subskrypcji dostaw do domu od platform e-commerce, który posiada 41% osób. Wszystkie te rozwiązania łączy jeszcze jedno – każdy zbiera dane i w ten sposób modeluje swoje usługi. Dla konsumentów nie stanowi to problemu, gdyż 54% osób deklaruje chęć udostępniania informacji, aby otrzymywać spersonalizowane doświadczenia online.

Jednocześnie wyniki badania EY Future Consumer Index 2023 wskazują, że dla polskich konsumentów postęp technologiczny osiągnął – przynajmniej chwilowo – wystarczający poziom. Podczas gdy 40% ankietowanych uważa, że ich sposób korzystania z technologii poprawi się w nadchodzących latach, to niemal dwie trzecie (64%) nie czuje potrzeby nadążania za najnowszymi trendami w tym aspekcie. Jedną z przyczyn może być obawa o sposób, w jaki firmy radzą sobie z prywatnością i bezpieczeństwem informacji gromadzonych na inteligentnych urządzeniach. Aż 72% Polaków obawia się bowiem szpiegowania poprzez urządzenia aktywowane głosem. Wraz z wysoką barierą cenową, może być to powód, dlaczego tylko 16% badanych w przeciągu ostatnich 3 miesięcy skorzystało z technologii wirtualnej rzeczywistości.

Znaczące upowszechnienie się rozwiązań cyfrowych sprawiło, że aktualnie istnieje większe prawdopodobieństwo, że konsumenci staną się ofiarą przestępstwa w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym. Równocześnie poziom świadomości na temat cyfrowych zagrożeń pozostaje na niskim poziomie. Dlatego tak ważna jest edukacja, a znaczący ciężar w tym obszarze spoczywa na biznesie. Udostępniając kolejne coraz bardziej zaawansowane urządzenia czy aplikacje, niezbędne jest szerzenie wiedzy, jak chronić nasze wirtualne zasoby. Brak zwiększenia poziomu świadomości na temat cyfrowego bezpieczeństwa, a co za tym idzie zaufania do samych firm, może być poważnym czynnikiem hamującym rozwój rozwiązań takich jak np. metaversum – podsumowuje Piotr Ciepiela, Partner EY, Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii.

O badaniu

Szósta edycja polskiego badania EY Future Consumer Index 2023 została przeprowadzona w marcu 2023 r. na próbie 1 tys. osób w wieku 18-65 lat. Swoim szerokim zasięgiem objęło ono obszar całego kraju oraz wszystkie grupy społeczne. W skali globalnej badanie to uwzględnia opinie 21 tysięcy konsumentów z 27 krajów.