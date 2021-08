Polacy pewni swojej przyszłości!

Dane ZUS dotyczące liczby zwolnień lekarskich w 2020 roku, pokazują, że pandemia w znacznym stopniu osłabiła kondycję psychiczną Polaków. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce view”, nie odbiło się to jednak na ich poczuciu wartości zawodowej. Aż 88 proc. polskich pracowników uważa, że posiada umiejętności, które pomogą im odnieść sukces zawodowy. Ponadto aż 7 na 10 Polaków patrzy na swoją karierę optymistycznie w perspektywie następnych 5 lat!

W wyniku pandemii COVID-19 na całym świecie zmienił się stopień optymizmu wśród pracowników. Jednak mimo obaw działów HR, ich pozytywne nastawienie do przyszłości wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Firma ADP przeprowadziła badanie „People at Work 2021: A Global Workforce view” wśród blisko 33 tys. pracowników z 17 krajów, w tym Polski, sprawdzając, jak pracownicy postrzegają swoje możliwości zawodowe w perspektywie następnych kilku lat.

Optymiści prosto z Polski

Pandemia w znacznym stopniu zachwiała rynkiem pracy oraz była dla pracowników okresem bardzo wymagającym pod wieloma względami. Dla niektórych, okazała się jednak czasem rozwoju – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce view” wynika, że 76 proc. Polaków jest optymistycznie nastawionych pod względem zawodowym w perspektywie kolejnych pięciu lat. Dla porównania wskaźnik ten w Europie wynosi o 4 proc. mniej (72 proc.). Nie dziwi jednak fakt, że w stosunku do danych sprzed pandemii optymizm odnotował spadek. Blisko rok temu wynosił on odpowiednio 82 proc. dla Polski i 84 proc. dla Europy. Popyt na usługi cyfrowe i przyspieszona digitalizacji sprawiły również, że w momencie przejścia firm na formę pracy zdalnej, najbardziej pożądanymi specjalistami stali się wykwalifikowani programiści. W badaniu widoczny jest ich duży optymizm (85 proc.), który związany jest z możliwymi zmianami w branży IT oraz kolejnymi szansami na rozwój i polepszeniem statusu zawodowego.

– Według danych Eurostatu, poziom bezrobocia w maju 2021 r. wyniósł zaledwie 3,8 proc. oznacza to, że nasz kraj znalazł się wśród pięciu państw cechujących się najmniejszym odsetkiem osób bez pracy w całej Unii. Mimo początkowych obaw i spodziewanego drastycznego wzrostu liczby osób bezrobotnych, w czerwcu na polskim rynku pracy było tylko milion osób niezatrudnionych. Tak dobre wyniki opublikowane przez GUS napawają optymizmem nie tylko pracodawców, ale także pracowników, którzy nie martwią się

o stabilność swojego zatrudnienia. Ponadto można również zauważyć, że w niektórych zawodach toczy się prawdziwa walka o specjalistów – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska

Pewność siebie to podstawa

Stosunkowo duży optymizm Polaków może wynikać z faktu, że stają się oni coraz bardziej pewni siebie. Według raportu ADP, ponad 8 na 10 ankietowanych (88 proc.) uważa, że posiada umiejętności zawodowe, które pomogą im odnieść sukces zawodowy. Prym w tej kategorii wiodą polscy Milenialsi (90 proc.), którzy o 4 proc. wyprzedzają w tej kwestii całą Europę (86 proc.). Ponadto prawie co druga (44 proc.) z zapytanych osób sądzi, że w przypadku utraty pracy znalazłaby inną, tak samo dobrze płatną. Optymizm widoczny jest również w 5 największych polskich miastach, gdzie prawie polowa ankietowanych twierdzi, że znalazłoby posadę, która będzie dawać im satysfakcję.

– Mimo, że pandemia w istotny sposób wpłynęła na zmiany na rynku zawodowym, Polacy wciąż są przekonani o swoich wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. Początkowa reorganizacja trybu pracy stanowiła dla nich wyzwanie, jednak, gdy już oswoili się z takim systemem pełnienia obowiązków, szybko przystosowali się do nowych reguł i doskonale sobie poradzili w nowej rzeczywistości. Ekspresowa adaptacja sprawiła, że polscy pracownicy na nowo zaczęli wierzyć w swoje umiejętności – dodaje Barbachowska.