Polacy w czasie pandemii: aż 63% jest zadowolonych z życia rodzinnego, cierpi jednak nasza kondycja psychiczna i fizyczna

Aż 63% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku było zadowolonych z jakości swojego życia rodzinnego, a co piąty z nas uważa, że spędzanie większej ilości czasu w domu z powodu restrykcji pandemicznych, wręcz pozytywnie wpłynęło na tę sferę życia – wynika z badania Ipsos na zlecenie Huawei. Mimo zadowolenia z relacji rodzinnych, Polacy przyznają, że pandemia pogorszyła wiele innych, ważnych aspektów życia. Badanie wykazało, że ucierpiało nasze zdrowie psychiczne, częściej się stresujemy i gorzej oceniamy naszą kondycję fizyczną.

Restrykcje sanitarne związane z pandemią wywołały nagłe i znaczące zmiany w życiu Polaków. Huawei postanowił sprawdzić, w jakim stopniu nowa rzeczywistość wpłynęła na kondycję psychiczną i fizyczną Polaków i zapytał o szereg aspektów związanych z życiem rodzinnym, zdrowiem psychicznym, kondycją fizyczną, a także zmianami w naszych codziennych przyzwyczajeniach.

Badanie zostało wykonane przez Ipsos na zlecenie Huawei w sierpniu 2021 roku i przeprowadzone w 10 krajach: w Polsce, Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Serbii, Turcji i na Węgrzech na grupie reprezentatywnej.

Życie rodzinne w lepszej kondycji

Praca i nauka zdalna zmusiły nas do spędzania większej ilości czasu w domu, co miało pozytywny wpływ na nasze relacje rodzinne. Obostrzenia i restrykcje wywarły jednak szereg negatywnych skutków, szczególnie tych związanych z brakiem aktywności fizycznej czy brakiem możliwości spotkania się z przyjaciółmi, dalszą rodziną czy wyjściem do kina lub restauracji.

Z badania wynika, że kobiety i rodziny z dziećmi szczególnie mocno odczuły skutki pandemii, praktycznie na wszystkich płaszczyznach, co związane mogło być głównie z koniecznością łączenia pracy zdalnej z opieką nad dziećmi i zdalną nauką. Prawie połowa badanych w tej grupie – 45% w przypadku kobiet i 42% w przypadku rodzin – zadeklarowało podwyższony poziom stresu, wpływ pandemii na kondycję fizyczną odczuło odpowiednio: kobiety – 42%, rodziny – 40%, natomiast wpływ na kondycję psychiczną zadeklarowało 42% kobiet oraz 39% rodzin, przy czym wpływ na ogólny poziom życia zauważyło po 31% badanych – zarówno kobiet, jak i rodzin.

Według badania dla Huawei, pandemia w najmniejszym stopniu wpłynęła na ludzi młodych, między 18 a 24 rokiem życia, chociaż nie pozostała bez echa. Młodzi dorośli, w porównaniu do innych grup, odczuwali największy wpływ pandemii na poziom ich stresu – tak odpowiedziała prawie połowa (49%) badanych. Natomiast 40% respondentów zaczęło podczas izolacji postrzegać siebie jako osobę mniej atrakcyjną fizycznie.

Więcej czasu przed telewizorem i komputerem oraz brak energii

Izolacja zmusiła Polaków do pozostania w domach, a co drugi zapytany respondent przyznał, że podczas pandemii spędzał więcej czasu przez telewizorem czy komputerem. Pozostanie w domach doprowadziło do szeregu negatywnych skutków, większość z nich jest związanych z pogorszeniem stanu zdrowia i kondycji – w szczególności przybraniem na wadze (jak wynika z badania, średnio o 6,4 kg), przejadaniem się i zmniejszoną aktywnością fizyczną. Wszystko to nałożyło się na i tak już wysoki odsetek osób z nadwagą – obecnie praktycznie co drugi Polak ma zbędne kilogramy lub jest wręcz otyły.

Jeśli chodzi o bezpośrednie negatywne skutki zdrowotne związane z pandemią, aż połowa badanych narzeka na spadek energii i jest to aspekt najbardziej powszechny. Pośród innych, poruszonych w odpowiedziach kwestii pojawiły się również problemy ze snem oraz uczucie niepokoju i przytłoczenia. Szczególnie zauważalne jest to w grupie ludzi młodych – aż 2/3 respondentów między 18 a 24 rokiem życia skarży się na spadek energii, 43% na spadek koncentracji, a 37% – na obniżenie poczucia pewności siebie. Równie mocno negatywne skutki zdrowotne odczuły także kobiety. Jak wynika z badania – ta grupa często uskarża się na objawy związane z brakiem energii, uczuciem niepokoju, przytłoczeniem i problemami ze snem.

Noszenie maseczek najbardziej uciążliwe

Na naszą kondycję psychiczną oraz poziom stresu w czasie pandemii wpłynęły przede wszystkim narzucone nam obostrzenia i ograniczenia. Jak wynika z badania, dla Polaków najbardziej uciążliwe podczas ostatniego roku było noszenie maseczek – przyznało to aż 48% badanych. Za równie niekomfortowy (45%) respondenci uznali utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, związany między innymi z zamkniętymi punktami medycznymi lub ich ograniczonym działaniem. Polacy cierpieli również z powodu ograniczonych spotkań twarzą w twarz z innymi ludźmi (38%), zamkniętych instytucji kultury, w tym kin, teatrów czy odwołanych koncertów (32%) oraz zamkniętych barów

i restauracji (31%).

Restrykcje oraz związane z nimi ograniczenia miały również ogromny wpływ na nasze plany związane z przyszłością – aż połowa z nas przyznaje, że w czasie pandemii musiała zrezygnować ze spełniania swoich marzeń, realizowania pasji oraz osiągania celów, również zawodowych. Największym wyzwaniem jest jednak poprawa zdrowia fizycznego – aż 60% respondentów czuje, że musi popracować nad swoją kondycją i zdrowiem, przede wszystkim, wracając do aktywności fizycznej. Co ciekawe, aż 40% badanych deklaruje, że planuje kupić urządzenie elektroniczne takie jak smartwatch czy smartfon, ponieważ uważa, że może to pomóc im zadbać o zdrowie i wrócić do formy.