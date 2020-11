Polska firma zwycięzcą w rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”

W 21. edycji rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej aż 30 proc. miejsc zajmują spółki z Polski. Wiodą one też prym w pierwszej dziesiątce, gdzie przypadła im aż połowa miejsc. Na czele całego rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” znalazła się polska firma Packhelp. Na przestrzeni ostatnich czterech lat dynamika wzrostu przychodów wszystkich firm technologicznych z rankingu wyniosła aż 1 460 proc.

W głównej kategorii „Fast 50” uplasowało się 15 firm z Polski. Z kolei 9 znalazło swoje miejsce w kategorii „Wschodzące gwiazdy”. Najwięcej firm w głównej kategorii pochodzi z Czech (21). Polskie i czeskie spółki zajmują łącznie ponad 70 proc. miejsc w rankingu. Trzecie miejsce przypadło Chorwacji, którą reprezentuje pięć firm. W rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” znalazły się także spółki z Bułgarii (3), Słowacji (2) oraz po jednej z Litwy, Kosowa, Łotwy i Estonii. – Tegoroczny ranking ma charakter wyjątkowy. Pandemia pokazała, że firmy technologiczne nie tylko stymulują wzrost biznesów, ale też pozwalają nam funkcjonować w czasie izolacji. Ogromne zainteresowanie edycją, którą właśnie zamykamy, pokazuje jak wiele innowacyjnych firm rozwijało swój potencjał przez ostatnie lata, żeby w tym wyjątkowym roku służyć nam wsparciem. Do rankingu pięćdziesięciu najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej zgłosiło się ponad 300 spółek. Aż 42 firmy spośród 50, które znalazły się w zestawieniu, to debiutanci – mówi Agnieszka Zielińska, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Lider Programu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

Czołówka „Technology Fast 50”

Po kilku latach przerwy miejsce lidera w zestawieniu ponownie przypadło polskiej firmie. Tegorocznym zwycięzcą „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” jest Packhelp – twórca platformy pozwalającej projektować i zamawiać spersonalizowane opakowania online. Spółka osiągnęła wzrost przychodów w ciągu ostatnich czterech lat na poziomie 9 077 proc.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze cztery polskie firmy: EGZOTech (5. miejsce), Solution4Labs (7. miejsce), Zdrowegeny.pl (8 .miejsce) oraz Tylko (9. miejsce).

Dominacja producentów oprogramowania

W 2019 roku w porównaniu do 2016 roku średni wzrost przychodów firm, które znalazły się w rankingu wyniósł 1 460 proc. Rok wcześniej było to 1 129 proc. (rok 2018 w porównaniu do 2015). – Wzrost ten pokazuje, w jak dobrej kondycji znajduje się sektor firm technologicznych w naszym regionie. Od kilku lat średni wzrost przychodów spółek w rankingu przekracza tysiąc procent. Należy się spodziewać, że rewolucja technologiczna, która dokonuje się na skutek pandemii, tylko wzmocni ten trend i w przyszłorocznym rankingu wynik ten będzie jeszcze lepszy – mówi Agnieszka Zielińska.

Podobnie jak w poprzednich latach ranking „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” zdominowały firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania. W zestawieniu jest ich aż 30. 11 firm reprezentuje sektor „media i rozrywka”, a cztery to producenci sprzętu komputerowego. Trzy spółki to fintechy, a dwie zaliczają się do sektora medycznego i biotechnologicznego.

W tym roku firmy technologiczne mogły zgłaszać swój akces do nowej nagrody „Impact Stars”. Kategoria została wprowadzona z myślą o firmach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność. Każdy kraj mógł w tej kategorii nagrodzić trzy firmy. W Polsce wyróżnienie otrzymały spółki: Divante i Netguru (za wspólną inicjatywę Tech to the rescue), EGZOTech oraz Laparo.

Szczegółowe wyniki rankingu

Ranking „DeloitteTechnology Fast 50 Central Europe” to zestawienie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie Europy Środkowej. Oprócz firm wyróżnionych w głównej kategorii Fast 50, Deloitte Central Europe nagrodził też młodsze firmy w kategorii „Wschodzące Gwiazdy”. Firmy samodzielnie zgłaszają chęć udziału w rankingu, a Deloitte weryfikuje podane przez nie dane finansowe.

Każda spółka ubiegająca się o udział w programie musi spełniać następujące kryteria:

posiadać siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia);

być firmą technologiczną, której działalność zawiera się w jednej z kategorii: komunikacja, ochrona środowiska, fintech, sprzęt komputerowy, ochrona zdrowia i nauki medyczne, media i rozrywka, produkcja oprogramowania;

być właścicielem praw własności intelektualnej lub zastrzeżonej technologii sprzedawanych klientom w produktach, generujących większość przychodów operacyjnych spółki;

posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.

Kategoria główna „Technology Fast 50”

Kryteria szczegółowe dla firm w kategorii głównej:

działalność na rynku co najmniej od czterech lat, czyli co najmniej od 31 grudnia 2015 r.,

osiąganie przychodów operacyjnych nie mniejszych niż 50 tys. euro w roku 2016, 2017, 2018 oraz przychodów w 2019 roku na poziomie nie mniejszym niż 100 tys. euro.

lp. Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost (proc.) 1 Packhelp S.A. Polska Oprogramowanie 9077 2 DoDo Group SE Czechy Oprogramowanie 8427 3 UlovDomov.cz s.r.o. Czechy Oprogramowanie 5535 4 Favi online s.r.o. Czechy Media i rozrywka 3389 5 EGZOTech Sp. z o.o. Polska Ochrona zdrowia i nauki medyczne 2932 6 Electrocoin d.o.o. Chorwacja Fintech 2617 7 Solution4Labs Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 2367 8 Zdrowegeny.pl Sp. z o.o. Polska Ochrona zdrowia i nauki medyczne 1951 9 Tylko Polska Oprogramowanie 1788 10 Kontentino s.r.o, Słowacja Oprogramowanie 1536

Kategoria „Wschodzące Gwiazdy”

Kryteria szczegółowe dla firm w podkategorii „Wschodzące Gwiazdy”

historia działalności nie jest krótsza niż trzy lata,

w rozpatrywanych okresach rocznych (2017-2019) osiąganie przychodów operacyjnych nie mniejszych niż 30 tys. euro.

lp. Nazwa firmy Kraj Sektor wzrost (proc.) 1 FTMO (FF Trader s.r.o.) Czechy Fintech 2356 2 GreyCortex s.r.o. Czechy Oprogramowanie 2030 3 Speck d.o.o. Chorwacja Oprogramowanie 1076 4 Datasentics, a.s. Czechy Oprogramowanie 1022 5 HARDWARIO s.r.o. Czechy Sprzęt komputerowy 795 6 TheNetw.org s.r.o. Czechy Oprogramowanie 765 7 STEPWISE Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 659 8 TriLAB Group s.r.o. Czechy Sprzęt komputerowy 486 9 Skriware Polska Sprzęt komputerowy 468 10 Zaslat s.r.o. Czechy Oprogramowanie 450 11 EnduroSat AD Bułgaria Sprzęt komputerowy 405 12 Brand Active Sp. z o.o. Polska Media i rozrywka 387 13 Expandeco s.r.o. Słowacja Oprogramowanie 382 14 Whalebone, s.r.o. Czechy Oprogramowanie 379 15 LAPARO Sp. z o.o. Polska Ochrona zdrowia i nauki medyczne 372 16 Frakton Kosowo Oprogramowanie 366 17 Publishers Revenue Optimization Sp. z o.o. Polska Media i rozrywka 339 18 Appsilon Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 277 19 NOTOLYTIX LTD. Bułgaria Oprogramowanie 267 20 Knihobot.cz Czechy Media i rozrywka 244 21 Brainhub Sp. z o. o. Polska Oprogramowanie 142 22 GotSolution d.o.o. (JSGuru brand) Bośnia i Hercegowina Oprogramowanie 131 23 RTCLAB Sp. z.o.o. Polska Oprogramowanie 123 24 Callstack.io Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 116 25 SentiSquare s.r.o. Czechy Oprogramowanie 99

Więcej informacji oraz historyczne rankingi dostępne na stronie: www.deloitte.com/cefast50