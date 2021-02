Polska progresywnie odmraża gospodarkę. Wielu przedsiębiorcom spadł kamień z serca

„Polska najbardziej progresywnym krajem w powracaniu do normalności. Wielu osobom spadł dzisiaj kamień z serca”

– Z punktu widzenia gospodarczego stała się dzisiaj rzecz bardzo istotna – rządzący wysłuchali głosu przedsiębiorców i możemy powiedzieć jasno i wyraźnie: dzisiejsze informacje to realne odmrożenie gospodarki, a nie działanie fasadowe, które ma pokazać, że coś się dzieje, a tak naprawdę nie dzieje się nic. Daleka jestem od przesadnego optymizmu, ale myślę, że hotelarze czy przedstawiciele świata sportu i kultury mogą być z dzisiejszych decyzji zadowoleni. Mamy nadzieje, że to będzie krok w stronę normalności – mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska.

Decyzją Rady Ministrów od 12 lutego otwarte będą: hotele przy połowicznym obłożeniu, kina i teatry oraz instytucje kultury również przy możliwym obłożeniu na poziomie 50%. Czynne będą także baseny oraz możliwa będzie rekreacja na świeżym powietrzu. – Powiem szczerze, że jestem zaskoczona skalą odmrażania gospodarki. Spekulowano o możliwości otwarcia hoteli w reżimie 25%, a tutaj mamy 50% oraz dużo innych dobrych wiadomości jak np. otwarcie instytucji kultury. Dla gospodarki to jest bardzo wyraźny sygnał, że powrót do normalności w roku 2021 jest możliwy. Wydaje mi się, że wielu osobom spadł dzisiaj kamień z serca, wiele osób zaśnie dzisiaj spokojniej. To jest powiew tak potrzebnego nam optymizmu – mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy.

– Sytuacja branży hotelarskiej jest dramatyczna. Odbyliśmy w minionym tygodniu szereg spotkań z przedsiębiorcami, którzy planowali sprzedaż swoich hoteli i pensjonatów, bo przytłoczyły ich bieżące zobowiązania. Czy ta wiadomość z dzisiaj ich trochę uspokoi? Mam nadzieje, choć jesteśmy świadomi, że strat z ostatnich miesięcy nie da się nadrobić tak szybko. Hotelarze są gotowi do działania w reżimie sanitarnym. To od nas więc, będzie zależało czy obostrzenia będą dalej luzowane – mówi Filip Kiżuk, doradca gospodarczy. – Na pewno żal jest gastronomii i branży fitness. Bunt tych branż będzie dalej eskalować, ich sytuacja jest również bardzo ciężka. Nie możemy więc zachłysnąć się dobrymi wiadomościami. Nadal są branże, które stoją na skraju przepaści – dodaje Filip Kiżuk.

– Dzisiejsza wiadomość o odmrażaniu gospodarki pokazuje, że Polska jest najbardziej progresywnym krajem jeżeli chodzi o luzowanie restrykcji gospodarczych. Lockdown ściska mocno takie potęgi jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Czechy. Tam się zaostrza, a u nas dokonuje poluzowania gospodarki. To dobra wiadomość – mówi Katarzyna Michalska.