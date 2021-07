Polski Ład to historyczna obniżka czy podwyżka podatków?

Prezentując projekt Polskiego Ładu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że ten program to historyczna obniżka podatków. Według wyliczeń Lewiatana jest dokładnie odwrotnie – Polski Ład to historyczna podwyżka podatków! Zgodnie z wyliczeniami Lewiatana stracą niemal wszyscy, np. w przypadku karty podatkowej zmiana obciążeń może sięgnąć nawet 97%, a przy podatku liniowym jest to wzrost o ponad 40%.

Polski Ład jest prezentowany przez rząd jako projekt, który dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz progu skali podatkowej sprawi, że daniny płacone państwu staną się niższe. Nic bardziej mylnego. Eksperci Lewiatan przeanalizowali propozycje rządu, w niektórych przypadkach obciążenia na rzecz państwa wzrosną o nawet 97% procent. Kolejny problem to dodatkowe komplikowanie i tak niejasnego systemu podatkowego – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Poniżej prezentujemy precyzyjne wyliczenia dla różnych form opodatkowania (karta podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, umowa o pracę, skala podatkowa).