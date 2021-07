Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich

W ostatnim czasie rząd mocno promował opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Zapowiadane obniżki stawek podatku nie będą jednak dotyczyły wszystkich, którzy rozliczają się według tej formy. Dodatkowo Ministerstwo Finansów planuje podniesienie dla nich kosztów związanych ze składką zdrowotną. W efekcie zmian wszyscy ryczałtowcy będą płacić na rzecz państwa więcej niż obecnie.

Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowe stawki ryczałtu nie będą obowiązywały wszystkich. Obniżka z 17% na 14% przewidziana jest dla branży budowlanej, zawodów medycznych oraz zawodów technicznych. Natomiast dla branży IT stawka 15% zmieni się na 12%.

Dla pozostałych branż nie będzie zmian. – Tak naprawdę mówimy więc o wprowadzeniu dwóch nowych stawek, a nie obniżce ryczałtu w ogóle – wskazuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt. Jak podkreśla ekspert, należy też pamiętać, że korzystając z ryczałtu nie można generować ani rozliczać kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się według ryczałtu będzie wynosiła jedną trzecią stawki opłacanego podatku dochodowego. Nie będzie jej też można odliczyć od kwoty podatku do zapłaty. – Obniżka stawek ryczałtu ma charakter jedynie pozorny – komentuje Piotr Juszczyk. – Ryczałtowcy po wprowadzeniu Polskiego Ładu zapłacą więcej niż obecnie.

Przykładowo lekarz rozliczający się na ryczałcie będzie miał obniżoną stawkę podatku z 17% na 14%. Jest to co prawda o 3 punkty procentowe samego podatku mniej, ale jednocześnie należy doliczyć 4,7% składki zdrowotnej. Realne obciążenie będzie więc wynosiło 18,7% zamiast dotychczasowych 17%. Na pewno nie będzie to więc wyłącznie obniżka do 14%, jak przedstawia to rząd.

Od 1 stycznia 2022 r. będzie istniało dziesięć stawek ryczałtu