Polski pracownik wciąż pewny swoich umiejętności

Z roku na rok w Polsce zwiększa się odsetek pracowników przekonanych o swoich wysokich kwalifikacjach zawodowych – tak wynika z badania ADP „Workforce view 2020”. W tegorocznym raporcie, aż 86 proc. pytanych przyznało, że posiada umiejętności, które ułatwią im uzyskanie awansu. Rok wcześniej tego samego zdania było 80 proc. badanych.

Co ciekawe, to mężczyźni wyrażają większą pewność w kwestii swoich kwalifikacji – przyznaje to aż 89 proc. ankietowanych. Dla porównania, tego samego zdania jest 84 proc. kobiet. Największą pewnością siebie odznaczają się młodzi pracownicy. Ponad 90 proc. osób z grupy wiekowej 18-24 deklaruje, że ich umiejętności zapewnią im sukces zawodowy. Z kolei najmniej o swoich kompetencjach są przekonani pracownicy w wieku 55+. Jedynie 68 proc. tzw. silversów uważa, że posiadane przez nich umiejętności pomogą w odniesieniu sukcesu.

– Wyniki badania bardzo wyraźnie pokazały różnice pokoleniowe. Dla młodych pracowników, z pokolenia Z czy millenialsów, bardzo istotny jest nieustanny rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. To osoby, które są pewne siebie, a ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy inwestują w rozwój umiejętności. Natomiast pracownicy w wieku 55+ przywykli do innego trybu pracy i ścieżki kariery, gdzie istotnym czynnikiem była wysługa lat. Choć trend zaczyna się zmieniać, to znaczna część tego pokolenia nadal głównie upatruje swoich przewag w konkurencji z młodszymi kolegami w swoim kilkudziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym – komentuje Anna Barbachowska, HR business partner w firmie ADP Polska.

Pewny siebie jak… Hiszpan!

Choć coraz więcej Polaków wierzy w swoje umiejętności, to wciąż nie dorównujemy pod tym względem reszcie świata. Spośród państw biorących udział w badaniu, nasz wynik jest jednym z niższych (za nami jest tylko Singapur). Wśród narodów europejskich największą pewnością siebie cechują się Hiszpanie (96 proc.). Z kolei globalnie najbardziej przekonani o swoich kwalifikacjach są Hindusi (97 proc.).

– Choć daleko nam do światowych liderów to warto zauważyć, że wiara polskich pracowników we własne umiejętności systematycznie rośnie. Powodem jest między innymi łatwiejszy dostęp do technologii. Dzisiaj bez trudu możemy uczestniczyć np. w międzynarodowych konferencjach czy podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w webinarach i kursach online na platformach szkoleniowych. Również firmy coraz częściej gwarantują pracownikom bezpłatne szkolenia. To korzyść dla obu stron – pracownicy poszerzają swoją wiedzę i zyskują nowe kompetencje, co dla pracodawców może stanowić przewagę konkurencyjną ich przedsiębiorstwa – mówi Anna Barbachowska.

Zarówno w naszym kraju, jak i globalnie wśród najbardziej pewnych swoich umiejętności są przedstawiciele branży IT, spośród których odpowiednio 91 i 97 proc. uważa, że ma odpowiednie kompetencje, aby odnieść sukces. Z kolei najmniej pewni siebie w skali globalnej są pracownicy branży HoReCa – „jedynie” 91 proc. twierdzi, że ich umiejętności pomogą im w karierze zawodowej. W Polsce taką branżą jest sektor produkcyjny, w którym tego zdania jest tylko 83 proc. ankietowanych.