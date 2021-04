Polski przemysł przyśpiesza pomimo koronawirusa

W tym tygodniu zostało opublikowanych kilka ważnych danych z polskiej gospodarki. Przede wszystkim warto wspomnieć o danych z polskiego przemysłu. Ceny produkcji przemysłowej w marcu wzrosły o 3,9% r/r, a w ujęciu miesięcznym o 1,3%. Na ten wzrost głównie ma wpływ wzrost cen ropy, więc także cen paliw. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 2,3%, a rok do roku, biorąc pod uwagę korektę sezonową, wzrosła o 15,7%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Pozytywne są również wyniki z rynku pracy. Płace w marcu średnio wzrosły o 8% w skali roku. Jedyne dane, które się pogorszyły dotyczą zatrudnienia. Zanotowało ono w marcu spadek o 1,3% r/r. Należy jednak zaznaczyć, że w kontekście wpływów sezonowych i sytuacji, w której znajduje się gospodarka europejska, spadek udziału pracujących osób nie jest zaskakujący. Wspomniane wyniki przemysłu i rynku pracy są jednak nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, a tempo wzrostu przemysłu i płac niewątpliwie spowolni w niedalekiej przyszłości. Można również oczekiwać, że spadek wskaźnika zatrudnienia nie będzie trwały.

Przewidywano, że Europejski Bank Centralny miał w mijającym tygodniu znacznie wpłynąć na potencjał rynków walutowych. Ale EBC nie zmienił założeń swojej polityki pieniężnej, która nadal pozostaje bardzo luźna. EBC zapewni płynność na rynku finansowym, a stopy procentowe pozostaną na obecnym, niezwykle niskim poziomie, dopóki inflacja nie zbliży się do 2% w dłuższej perspektywie.

W tym tygodniu złoty osłabił się i w piątek rano jego kurs w stosunku do euro wynosił 4,57 PLN/EUR. W tym czasie para walutowa USD/EUR była na poziomie 1,204.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA