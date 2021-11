Polskie akcje najbardziej drożeją po podwyżkach krajowych stóp procentowych

Po poprzedniej podwyżce polskich stóp procentowych, krajowe akcje wzrosły najwięcej ze wszystkich krajów, gdzie po raz pierwszy podniesiono stopy. Nie inaczej jest też dziś, gdy WIG20 rośnie o ponad 2 proc. po wczorajszej podwyżce. To pokazuje, że polskie akcje nie boją się podwyżek, a nawet ich oczekują. Jest to paradoks, ponieważ zwykle takie podwyżki są traktowane jako złe dla giełdy.

Dla każdej osoby zajmującej się inwestowaniem jest oczywiste, że podwyżki oficjalnych stóp procentowych nie są korzystne dla rynku kapitałowego. Wyższe oprocentowanie depozytów w bankach – co jest skutkiem takich podwyżek – powoduje, że część pieniędzy odpływa tam z akcji. Wyższe stopy procentowe powodują też redukcję zysków firm oraz negatywnie wpływają na ceny akcji. Wyjątkiem są tu banki i firmy z sektora finansowego, których zyski rosną wraz z wyższymi stopami. Widać to właśnie po reakcjach rynków kapitałowych na podwyżki stóp, które zwykle są negatywne. Bezpośrednia reakcja rynków jest jednak także związana z polityką informacyjną danego banku centralnego, ponieważ jeśli prowadzi on otwartą politykę, to decyzje o podwyżkach stóp nie stanowią niespodzianki, a tym samym nie wywołują gwałtownej reakcji rynku.

W tym roku stopy procentowe podniesiono już w prawie 20 krajach, uwzględniliśmy 10 największych rynków, na których doszło do podwyżki stóp. Okazuje się, że polskie akcje zareagowały najbardziej pozytywnie na pierwszą podwyżkę stóp procentowych z wszystkich 10 krajów, jakie wzięliśmy pod uwagę w naszym zestawieniu (patrz wykres). Badaliśmy, jak zachowywały się ceny akcji w danym kraju na 2 tygodni przed i po pierwszej podwyżce stóp. Mediana wyników dla wszystkich krajów to wzrost o 0,3 proc. przed i 0,5 proc. po podwyżce. To oczywiście sytuacja niezwykła w kontekście tego co powiedzieliśmy wcześniej. Jednak ogólny pozytywny wynik w krótkim terminie przed i po podwyżce to właśnie efekt dobrej polityki informacyjnej, która nie zaskakuje rynków.

W tym kontekście podwyżki stóp w Polsce przyniosły najbardziej pozytywną reakcję ze wszystkich krajów. W sumie przed i po pierwszej podwyżce stóp, która miała miejsce 6 października, polskie akcje wzrosły o 5,2 proc. Wzrost dotyczył jednak przede wszystkim okresu po podwyżce, w tym okresie ceny akcji wzrosły najwięcej ze wszystkich rynków, bo aż o 4,5 proc.

Takie efekt wynika przede wszystkim z zaskoczenia rynków podwyżką, ponieważ nie była ona wcześniej sygnalizowana, a raczej pojawiały się zapewnienia, że do podwyżki nie dojdzie. Z drugiej strony inflacja wynosząca obecnie 6,8 proc. r/r jest uznawana przez rynek, za poważne zagrożenie dla utrzymania długoterminowego zdrowego wzrostu. Dlatego z obawy o ryzyko wymknięcia się inflacji spod kontroli, rynek zareagował na podwyżkę pozytywne. Że to już najwyższy czas na jej dokonanie.

Reakcja rynku na kolejne podwyżki może nie być już tak pozytywne, wiele zależy jednak od tego jak będzie wyglądała polityka informacyjna NBP. Bo nie ma wątpliwości, że kolejne podwyżki stóp są nieuniknione.

Dane aktualne na dzień 4.11.2021 godz. 13:00.

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce