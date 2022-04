Powrót pesymizmu amerykańskich inwestorów indywidualnych

Wczoraj poznaliśmy najnowsze odczyty wskaźników sentymentu amerykańskich i polskich inwestorów indywidualnych. Saldo „byków” i „niedźwiedzi” w sondażu American Association of Individual Investors (AAII) tydzień temu po raz pierwszy w tym roku wyszło na plus, ale w czwartek ponownie spadło do wartości ujemnych („byki” 24,7 proc., „niedźwiedzie” 41,4 proc.) To najbardziej pesymistyczny odczyt od 3 tygodni. Saldo optymistów i pesymistów w sondażu nastrojów polskich inwestorów indywidualnych przeprowadzanych co tydzień przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych spadło w tym tygodniu, ale trzeci tydzień z rzędu pozostawała dodatnie (+2,6 pkt. proc.).

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami wartości głównych indeksów (S&P 500 +0,43 proc.), a dziś rano to odbicie było kontynuowane na rynku kontraktów terminowych (S&P 500 +0,29 proc.).

Najwyżej od 2006 roku był wczoraj Tadawul All Share Index giełdy w Arabii Saudyjskiej.

Na giełdach Azji i Oceanii w piątkowy poranek przeważały ostrożne wzrostu. Najsilniejszy – +0,83 proc. – notował indonezyjski Jakarta Composite Index, który po raz kolejny ustanowił swój nowy historyczny rekord.

Za wyjątkiem rosyjskiego RTS (-0,76 proc.) wszystkie główne indeksy giełd europejskich otworzyły się dziś na plusach (ok. 9:30 DAX +1,4 proc., CAC 40 +1,4 proc.).

WIG-20 po wczorajszym spadku do najniższego poziomu od ponad 3 tygodni rósł w okolicach 9:30 o 0,8 proc. Wśród składników mWIG-u 40 najwyżej od lipca 2020 był na początku dzisiejszej sesji kurs akcji XTB, zaś do najniższego poziomu od końca 2019 roku spadła cena akcji spółki TS Games. Wśród składników sWIG-u najniżej w historii był dziś rano kurs akcji ubiegłorocznego debiutanta firmy Captor Therapeutics.

Wczoraj najwyższy poziom od 2018 roku osiągnęły rentowności 10-letnich obligacji rządu Kanady. Swe nowe cykliczne maksima dziś rano ustanawiały rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w Australii (najwyżej od 2017 roku), Indiach (najwyżej od 2019 roku), Malezji (najwyżej od 2019 roku) oraz Singapurze (najwyżej od 2018 roku). Rentowności 10-latek polskiego rządu zbliżały się powoli do poziomu 6 proc. osiągając wczoraj najwyższy poziom od dekady (5,817 proc.). Na rynku obligacji w strefie euro i w USA rentowności 10-latek dziś lekko spadały.

Najwyżej od 2010 roku były wczoraj ceny kontraktów na uran na COMEX-ie. Najwyższe od 2018 roku były w czwartek ceny kontraktów na sok pomarańczowy na ICE. Lekko – ok. +0,4 proc. – drożały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową.

Spadał ponownie kurs euro względem dolara (-0,25 proc.) zbliżając się do swego minimum sprzed miesiąca.

Kurs BTC/USD spadał dziś rano o 0,17 proc.

Autor: Wojciech Białek, TMS Brokers