Pożyczka online – 3 najważniejsze kwestie

Pożyczka gotówkowa online jest popularnym produktem finansowym oferowanym przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i instytucje pozabankowe. Jedną z jej największych zalet jest możliwość przeznaczenia środków finansowych na dowolny cel.

Pożyczka online będzie więc strzałem w dziesiątkę, jeśli chcesz zrealizować długo odkładane plany i marzenia, np. wakacyjny wyjazd w tropiki, musisz sfinansować nieprzewidziane wydatki, np. kosztowną naprawę auta, czy opłacić bieżące wydatki.

W ramach pożyczki online pożyczysz od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a spłatę rozłożysz na wygodne, miesięczne raty. Dzięki formule online złożysz wniosek (a nawet zawrzesz umowę) szybko, bezpiecznie i wygodnie — bez wychodzenia z domu, w 100% przez internet.

Dla kogo pożyczka online?



Pożyczka online to produkt skierowany do osób, które chcą pożyczyć pieniądze bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności. Świetnie sprawdzi się zawsze wtedy, kiedy pieniądze potrzebne są na już, a nawet na przysłowiowe wczoraj. Możliwość wnioskowania o dodatkowe środki przez internet znacząco skraca bowiem całą procedurę i umożliwia otrzymanie pieniędzy nawet w dniu złożenia wniosku.

Zanim sięgniesz po pożyczkę online – 3 najważniejsze kwestie



Aby pożyczka online przyniosła ci realne korzyści, przed zawarciem umowy pożyczkowej zwróć uwagę na trzy kluczowe kwestie. Jakie?

1. Sprawdź szczegóły



Instytucje finansowe często definiują pożyczkę online w odmienny sposób. Co to oznacza w praktyce? W przypadku niektórych określenie to dotyczy pożyczki, o którą możesz wnioskować przez internet (lub także przez telefon). Samo zawarcie umowy wymaga jednak wizyty w oddziale. Inne umożliwiają wykonanie całej procedury — łącznie z zawarciem umowy — bez konieczności wychodzenia z domu, w 100% online.

Przykład.

Kasa Stefczyka w ramach Prostej Pożyczki online (RRSO 8,29%) oferuje swoim klientom dodatkowe środki w wysokości 3000 zł — bez zaświadczeń o zarobkach i dodatkowych formalności. Wstępną informację kredytową otrzymasz w 15 minut, a wszystkich formalności, łącznie z zawarciem umowy dopełnisz online.

2. Uważaj na oszustów



Pożyczek gotówkowych online udzielają nie tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ale także pozabankowe instytucje finansowe. Biorąc pod uwagę ograniczone regulacje w zakresie działalności tych ostatnich, korzystanie z ich usług wciąż niesie za sobą spore ryzyko. Pamiętaj, że presja czasu nigdy nie jest dobrym doradcą. Nawet jeśli potrzebujesz pieniędzy jak najszybciej, nie korzystaj z usług przypadkowych pożyczkodawców. Podjęta pod wpływem impulsu decyzja może przynieść ci zdecydowanie więcej szkody niż pożytku.

3. Dostosuj parametry pożyczki do własnych potrzeb

Aby pożyczka online przyniosła wymierne korzyści i nie obciążyła portfela, przed zawarciem umowy porównaj szczegóły dostępnych na rynku produktów, zwracając uwagę przede wszystkim na:

maksymalną kwotę finansowania. Jeśli chcesz pożyczyć więcej niż kilkanaście tysięcy złotych, w pierwszej kolejności znajdź pożyczkodawców, którzy zaoferują ci tyle, ile potrzebujesz;

Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja kosztów finansowania. Dobra pożyczka online nie może być przecież droga. Aby sprawdzić, ile w praktyce zapłacisz za pożyczone pieniądze, zwróć uwagę nie na wartość oprocentowania, lecz na wskaźnik RRSO — rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO zawiera w sobie nie tylko oprocentowanie, ale także wszystkie inne koszty towarzyszące pożyczeniu pieniędzy;

nie może być przecież droga. Aby sprawdzić, ile w praktyce zapłacisz za pożyczone pieniądze, zwróć uwagę nie na wartość oprocentowania, lecz na wskaźnik RRSO — rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO zawiera w sobie nie tylko oprocentowanie, ale także wszystkie inne koszty towarzyszące pożyczeniu pieniędzy; wymagane formalności. Jeśli chcesz skrócić i usprawnić całą procedurę, znajdź pożyczkodawców, którzy nie będą wymagać od ciebie dodatkowych zaświadczeń i formalności. Dzięki temu możesz otrzymać pieniądze nawet w dniu złożenia wniosku pożyczkowego.

Pożyczka online to szybki i skuteczny sposób na pozyskanie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dostosowana do twoich potrzeb i finansowych możliwości, pozwoli realizować plany i marzenia, bez szkody dla domowego budżetu.

Źródło:

https://www.totalmoney.pl/artykuly/7607254,kredyty-gotowkowe,jak-bezpiecznie-wziac-kredyt-przez-internet-co-trzeba-wiedziec–decydujac-sie-na-kredyt-on-line,1,1