Praca na Śląsku — warto jej szukać nie tylko w Katowicach

Śląskie jest drugim w Polsce województwem pod względem najniższej stopy bezrobocia. Wyprzedza zarówno województwo małopolskie, jak i mazowieckie, ustępując miejsca jedynie wielkopolskiemu. Szukające pracy osoby koncentrują się na ofertach z Katowic – stolicy województwa. Czy to dobre posunięcie? Jak najbardziej – to właśnie tutaj znajdziemy najwięcej wakatów. Jednak specyficzna sytuacja województwa śląskiego sprawia, że czasami warto zainteresować się pracodawcami z odleglejszych miejscowości – może się to okazać łatwiejsze i znacznie bardziej opłacalne.

Konurbacja górnośląska – wszędzie blisko

Cechą charakterystyczną woj. śląskiego jest obecność na jej terenie tzw. konurbacji górnośląskiej, nazywanej także konurbacją katowicką. Jest to aglomeracja złożona z sąsiadujących z sobą miast, doskonale skomunikowanych i przechodzących jedno w drugie niemal bez stref granicznych. Z punktu widzenia osób dojeżdżających do pracy, jest to sytuacja idealna, umożliwia bowiem dotarcie na miejsce w stosunkowo niedługim czasie – dystans 60 km można pokonać nawet poniżej 40 minut – czyli znacznie szybciej, niż mieszkańcom Warszawy zajmuje przemieszczenie się między dzielnicami stolicy.

W skład konurbacji górnośląskiej wchodzi 19 miast, spośród których największa powierzchniowo jest Dąbrowa Górnicza a najludniejsze – Katowice. Pomiędzy miejscowościami wchodzącymi w skład klastra przebiegają liczne drogi – w tym autostrada A4 oraz DTŚ – Drogowa Trasa Średnicowa (popularnie nazywana deteeśką). Jeśli więc interesująca cię oferta wymaga dłuższej podróży, warto nadal ją rozważyć, z uwagi na łatwy dojazd.

Atrakcyjne ogłoszenia o pracę na terenie konurbacji górnośląskiej znajdziesz na na Gowork.pl – w tym przypadku doskonale widać, jak wiele atrakcyjnych ofert pracy można znaleźć w Jaworznie. Analogicznej sytuacji można spodziewać się w pozostałych miastach należących do konurbacji.

Czy można znaleźć pracę w mniejszych miastach na Śląsku?

Praca czeka nie tylko w dużych miastach, wchodzących w skład konurbacji. Liczne duże firmy – zakłady produkcyjne, hale magazynowe, centra logistyczne – ulokowały się na obrzeżach, w mniejszych miejscowościach. Jeżeli więc poszukujesz zatrudnienia, zwracaj uwagę również na ogłoszenia dotyczące takich miast, jak Rybnik – niejednokrotnie znajdziesz tam bardzo ciekawe oferty – doskonale płatne, dopasowane do twoich kwalifikacji i oczekiwań, a ponadto łatwe w dotarciu, o czym można się przekonać tutaj.

Nie masz samochodu, a dojazd komunikacją publiczną jest niedogodny? Sprawdź szczegóły ogłoszenia o pracę – obecnie spora część zakładów pracy oferuje autobusy, dowożące pracowników do firmy i odwożące ich po skończonej dniówce.

Praca zdalna – rozwiązanie bliskie ideału

Współczesny świat oferuje możliwości, o których do niedawna nawet nam się nie śniło – także w obszarze rynku pracy. Należy do nich praca zdalna, czyli wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca, a także praca hybrydowa (w niektóre dni jesteś w siedzibie firmy, w inne pracujesz z domu).

Ogłoszenia m.in. o pracy zdalnej w śląskich firmach znajdziesz na tej podstronie – w tym przypadku na przykładzie Żor.

Home office pozwala na dodatkową oszczędność czasu, a także pieniędzy. To świetna opcja zwłaszcza dla mieszkańców maleńkich miejscowości, samotnych rodziców, osób niepełnosprawnych czy wysokowrażliwych oraz introwertyków, stale zmagających się z przebodźcowaniem. Umożliwia wykonywanie powierzonych przez pracodawcę zadań w dogodnym dla pracownika miejscu, czasami również bez określonych dobowych ram czasowych. Wymaga samodyscypliny i dobrej organizacji własnego czasu, ale jednocześnie pozwala na realizację zawodową i budowanie kariery w dogodny dla ciebie sposób, niezależnie od miejsca w kraju czy za granicą, w jakim obecnie się znajdujesz.