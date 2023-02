Zwolnienie lekarskie online od pracownika – gdzie sprawdzić, na ile zostało wystawione?

Udając się do lekarza stacjonarnie, można otrzymać e-zwolnienie, jeśli pacjent nie może czasowo świadczyć obowiązku pracy. W czasie wizyty zdalnej chory może uzyskać zwolnienie lekarskie online. Jak i gdzie pracodawca może zwolnienie L4 swojego pracownika sprawdzić? Gdzie szukać informacji o zwolnieniu i jakie dane widzi pracodawca?

Czym jest zwolnienie L4 elektroniczne i jak można je otrzymać?

Wraz z cyfryzacją polskiej ochrony zdrowia zaczęły pojawiać się elektroniczne odpowiedniki papierowych dokumentów, w tym recept, skierowań i zwolnień lekarskich. Elektroniczne L4 nie różnią się wiele od L4 papierowych, natomiast ich zaletą jest to, że zapisują się bezpośrednio w systemie i automatycznie trafiają do ZUS i pracodawcy. Łatwiejszy jest również wgląd do takich zwolnień, w tym nie tylko do tych wystawionych niedawno, ale również do tych starszych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Obecnie elektroniczne zwolnienia lekarskie nie wymagają osobistej wizyty w przychodni – można otrzymać je od lekarza również na odległość, co jest ułatwieniem, gdy pacjent nie czuje się na siłach, by zgłosić się do przychodni. Zwolnienie L4 elektroniczne otrzymać można za pośrednictwem różnych portali medycznych, czego przykładem może być: https://l4online.pl/.

Pracodawca w tym przypadku nie będzie mieć wątpliwości, jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika, gdyż L4 online nie różni się od tego otrzymywanego stacjonarnie.

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych niesie za sobą wiele udogodnień. Jednym z nich jest brak konieczności dostarczania papierowej wersji zwolnienia do pracodawcy, ponieważ informacja o L4 trafia do niego automatycznie. Pracownik musi jednak pracodawcę poinformować o swojej nieobecności, np. telefoniczne. Również pracodawca może sprawdzić zwolnienie lekarskie online pracownika, ponieważ wystawiane jest dokładnie na tym samym dokumencie elektronicznym.

Aby sprawdzić zwolnienie lekarskie pracownika, pracodawca musi jedynie zalogować się na swoje konto PUE ZUS. Jest to platforma ważna dla każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia i nie zatrudnia pracowników, więc wszyscy doskonale ją znają. Na konto PUE ZUS pracodawcy w momencie wystawienia L4 przez lekarza trafia „okrojone” zwolnienie pracownika. Obsługa tego portalu jest bardzo intuicyjna, zatem nikt nie powinien mieć problemu ze sprawdzeniem informacji o zwolnieniach L4 swojej kadry.

Co widzi pracodawca na zwolnieniu L4 pracownika?

Jeśli pacjent zgłasza się do lekarza po L4, w tym zarówno te stacjonarnie wystawiane, jak i zwolnienie lekarskie online, wymagać może zachowania częściowej dyskrecji. Nie każdy chce informować swojego pracodawcę o rodzaju choroby, w związku z którą musi wziąć L4. Każdemu jednocześnie przysługuje ochrona danych osobowych, zatem do pracodawcy dociera tylko część informacji zawartych na zwolnieniu lekarskim pracownika. Są to informacje niezbędne dla prawidłowych rozliczeń kadrowo-księgowych, ale jednocześnie informacje te nie naruszają ochrony wrażliwych danych osobowych.

W swoim PUE ZUS pracodawca zatem będzie widzieć, na jak długo pracownik ma wystawione zwolnienie, gdyż jest to niezbędne, by prawidłowo wyliczyć między innymi stawkę wynagrodzenia chorobowego. Natomiast pracodawca nie zobaczy danych szczegółowych zwolnienia, w tym numeru statystycznego choroby pracownika. Pracownik może (jeśli ma ochotę) poinformować pracodawcę o szczegółach swoich problemów zdrowotnych osobiście, ale nie ma takiego obowiązku.