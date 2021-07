PragmaGO uruchamia finansowanie dla Sprzedawców Allegro

Fintechowa spółka PragmaGO SA poinformowała, że rozszerzyła współpracę partnerską z Allegro.pl i uruchomiła kolejny wspólny projekt kredytowania dla Sprzedających na Allegro.

„Merchanci sprzedający na Allegro.pl to najczęściej podmioty z sektora MSP, które nie mają czasu na długie procedury kredytowe. Oferta PragmaGO jest adresowana właśnie do takiego profilu firm. Dzięki współpracy z Allegro Klienci otrzymują propozycję finansowania dla swojej działalności tu i teraz, w bardzo uproszczonym procesie online.” – komentuje Danuta Czapeczko, Dyrektor sprzedaży ds. B2B e-commerce.

Sprzedający korzystający z finansowania mogą przeznaczyć środki na zakup towaru, koszty marketingu i SEO lub inny cel biznesowy. Sami określają też okres spłaty. Jak podkreśla Allegro, nowa oferta kredytowania dostępna jest dla firm prowadzących sprzedaż na Allegro już od 1. dnia obecności na platformie.

„Dzięki współpracy z PragmaGO, poszerzamy dostępność oferty finansowania dla naszych Sprzedających. Naszym celem jest wspieranie Sprzedawców na Allegro w dążeniu do zapewnienia naszym Klientom jak najszerszej oferty produktów, w jak najlepszych cenach z zapewnieniem wygody zakupów. Dzięki prostemu i szybkiemu procesowi dostępu do finansowania, nasi Sprzedawcy mogą np. kupić więcej towaru jednocześnie, negocjować tym samym koszty zakupu oraz zaoszczędzić na kosztach dostawy. Dostęp do pieniędzy jest w miejscu, w którym prowadzoną swój biznes i na warunkach dostosowanych do charakteru działalności e-commerce.” – podkreśla Ewa Kraińska, B2B Financial Services Manager.

„Projekt finansowania merchantów to naturalna droga rozwoju naszej współpracy z partnerem Allegro. Podpisana w zeszłym roku umowa zaowocowała w lutym br. udostępnieniem przez PragmaGO na Allegro Biznes nowej metody płatności za zakupy firmowe. Odroczona płatność dla Firm jest ofertą adresowaną do kupujących na firmę. Wdrożony w czerwcu tego roku projekt finansowania to odpowiedź na potrzeby Sprzedających na platformie.” – wyjaśnia Danuta Czapeczko.